ΙΣΠΑΝΙΑ

Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μαδρίτη για την αύξηση του κόστους στέγασης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά του αυξανόμενου κόστους στέγασης, με τους μονοπωλιακούς ομίλους του real estate και του Τουρισμού να κερδίζουν ανυπολόγιστα από την εκμετάλλευση της στέγης.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί «εξοστρακίζονται» εκτός κέντρου των πόλεων, εγκαταλείπουν σχέδια για αγορά κατοικίας, δίνουν το μισό τους εισόδημα στο ενοίκιο. Τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί έχουν βγει πολλές φορές στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το υψηλό κόστος ενοικίασης και αγοράς κατοικίας.

Η στεγαστική κρίση στη χώρα της Ιβηρικής είναι ένα από τα κύρια σημεία όπου ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση PSOE - Sumar του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ, ενόψει και των εκλογών του 2027.

Το κόστος στέγασης αυξήθηκε σχεδόν κατά 13% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat, ενώ η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη 700.000 κατοικιών, συγκρίνοντας τη ζήτηση με τον ρυθμό κατασκευής νέων σπιτιών.

Τον περασμένο μήνα η σοσιαλιστική κυβέρνηση ψήφισε ένα σχέδιο 7 δισ. ευρώ για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών τα επόμενα τέσσερα χρόνια, και για την παροχή «βοήθειας» σε νέους ενοικιαστές και αγοραστές.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα που τόνιζαν το δικαίωμά τους στη στέγαση, ενώ ένα πανό έγραφε: «Θέλουμε γείτονες, όχι τουρίστες».

Αντικυβερνητική διαδήλωση για παραίτηση του Σάντσεθ

Την προηγούμενη μέρα είχε οργανωθεί στη Μαδρίτη αντικυβερνητική συγκέντρωση με βασικό αίτημα την παραίτηση του Σάντσεθ, καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις και οι καταγγελίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «διαφθορά», έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που έχουν βγει στη φόρα. Την Τρίτη δικαστήριο είχε ανακοινώσει ότι ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται ότι ηγούνταν δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες, στη λεγόμενη Πορεία για την Αξιοπρέπεια την οποία οργάνωσε η ισπανική Ενωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού «Vox» επίσης πήραν μέρος στην πορεία.

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Ισπανού πρωθυπουργού. Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ζει ο Σάντσεθ μαζί με την οικογένειά του.