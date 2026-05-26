Τρίτη 26 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Εκατόμβη νεκρών σε ανθρακωρυχείο

Σωστικά συνεργεία ετοιμάζονται να επιχειρήσουν στο σημείο της τραγωδίας

Xinhua

Τον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη της Κίνας, προκειμένου να συσσωρεύουν πλούτο οι καπιταλιστές, επιβεβαίωσε νέα πολύνεκρη τραγωδία σε ορυχείο της χώρας.

Εκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα άφησε πίσω της 82 νεκρούς (ορισμένα ρεπορτάζ ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 90), σε ορυχείο που διαχειρίζεται η εταιρεία «Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry».

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ περίπου 250 μεταλλωρύχοι βρίσκονταν στις στοές του ανθρακωρυχείου Λιουσενγιού, στην κομητεία Σινγουάν της επαρχίας Σανσί. Επικαλούμενο κινεζικά ΜΜΕ, το CNN μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 300 μέτρα κάτω από το έδαφος, ενώ μετά ο χώρος γέμισε νερό και συντρίμμια από σπασμένους τοίχους, με αποτέλεσμα το έργο των σωστικών συνεργείων να γίνει πολύ δύσκολο. Τις προσπάθειες διάσωσης περιέπλεξαν και οι ανακριβείς χάρτες που διένειμε στους διασώστες η διοίκηση του ορυχείου.

Τουλάχιστον 123 μεταλλωρύχοι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ δεν είχε διευκρινιστεί αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η Σανσί είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής άνθρακα στην Κίνα, καλύπτοντας πάνω από το 25% της εθνικής παραγωγής, ενώ ο άνθρακας καλύπτει πάνω από το 50% των ενεργειακών αναγκών της οικονομίας της.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Chen Xiaoyang, δήλωσε πως η προκαταρκτική αξιολόγηση έδειξε ότι η εμπλεκόμενη επιχείρηση εξόρυξης άνθρακα διέπραξε «σημαντικές παραβιάσεις του νόμου».

    

