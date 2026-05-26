ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά των ΗΠΑ

Oscar Scott Carl

Εντονη κινητικότητα υπάρχει γύρω από τη γεωπολιτική αντιπαράθεση στη Γροιλανδία και τις διαπραγματεύσεις Δανίας - ΗΠΑ για τον στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο του κρίσιμου νησιού της Αρκτικής.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος πάνω από τη Γροιλανδία, με τίτλο «Γεια σου Γροιλανδία». Πριν μήνες ο Τραμπ είχε δηλώσει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ή να καταλάβει τη Γροιλανδία, και με αυτήν του την ανάρτηση φαίνεται να αναζωπυρώνει την κόντρα με τη Δανία και τους Ευρωπαίους «συμμάχους».

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το νησί κινδυνεύει να πέσει στα χέρια της Κίνας ή της Ρωσίας.

Εκατοντάδες Γροιλανδοί είχαν διαδηλώσει το βράδυ της Πέμπτης, μετά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του αμερικανικού προξενείου στη Νουούκ, για να διαμαρτυρηθούν κατά των επιδιώξεων της Ουάσιγκτον να πάρει τον έλεγχο του αυτοδιοικούμενου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και πλακάτ με συνθήματα όπως «We are not for sale» («Δεν είμαστε προς πώληση») και «Make America Go Away!» («Κάντε την Αμερική να φύγει»).

«Asu (σ.σ. "στοπ" στα Γροιλανδικά) USA» ήταν ένα ακόμα μήνυμα. Οι διαδηλωτές γύρισαν την πλάτη τους στο προξενείο και τήρησαν δύο λεπτών σιγή, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους προς τις ΗΠΑ.

Οι νέοι χώροι, στο κέντρο της πρωτεύουσας του αρκτικού νησιού, είχαν εγκαινιαστεί λίγο νωρίτερα, παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία Κένεθ Χάουερι.

«Ο Πρόεδρος έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που οι ίδιοι οι Γροιλανδοί πρέπει να λάβουν», δήλωσε ο πρέσβης στα εγκαίνια, σύμφωνα με το γροιλανδικό δίκτυο KNR.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση των εγκαινίων.

Στην αρχή της προηγούμενης βδομάδας είχε συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, ο οποίος πήγε στη Νουούκ χωρίς πρόσκληση, πέντε μήνες μετά τον διορισμό του. Την Τετάρτη ο Λάντρι είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Λάντρι στο AFP. «Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.