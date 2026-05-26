ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με Oreshnik και δεκάδες άλλους πυραύλους

Ενώ ο Βρετανός υπουργός Αμυνας καταγγέλλει τη Μόσχα για παρεμβολή σε αεροσκάφος που τον μετέφερε

Σε έναν από τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς του Κιέβου από την έναρξη της εισβολής το 2022 προχώρησαν οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας, εκτοξεύοντας μάλιστα και τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόκειται για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό στην κλιμάκωση της σύγκρουσης του ευρωΝΑΤΟικού στρατοπέδου με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τις γύρω περιοχές με εκατοντάδες drones και πυραύλους, κάνοντας λόγο για «αντίποινα» σε πολύνεκρο ουκρανικό χτύπημα σε φοιτητικό κοιτώνα στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουγκάνσκ, με 18 νεκρούς.

Χθες μάλιστα το ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει «σειρά συστηματικών πληγμάτων» εναντίον ουκρανικών «αμυντικών» βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο, και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές στην Ουκρανία με τον Oreshnik, έναν πύραυλο για τον οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν έχει καυχηθεί ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω της ταχύτητάς του, η οποία φέρεται ότι είναι δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου. Οι δύο προηγούμενες επιθέσεις είχαν πλήξει μεγάλες πόλεις, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι η τελευταία έπληξε την Μπίλα Τσέρκβα, μια πόλη 200.000 κατοίκων περίπου 64 χλμ. από τα περίχωρα του Κιέβου.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 90 πυραύλους και 600 drones.

Η επίθεση της Ρωσίας, που διήρκεσε ώρες, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε σχεδόν 100, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους πυραύλων - Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon - και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικού - βιομηχανικού συμπλέγματος.

Η επίθεση προκάλεσε μικρές ζημιές στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου της Ουκρανίας και στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι σημαντικό αυτό να μη μείνει χωρίς συνέπειες για τη Ρωσία», επεσήμανε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, προτρέποντας το ευρωατλαντικό στρατόπεδο να δράσει: «Απαιτούνται αποφάσεις - από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη και άλλους».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να χαρακτηρίζουν τη χρήση του Oreshnik - ενός πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς ικανού να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές - «κλιμάκωση».

Η Κ. Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι καταφεύγει σε «μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και απερίσκεπτη πυρηνική πολιτική».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζ. Μελόνι καταδίκασε σθεναρά τη ρωσική επίθεση «με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν τόνισε πως η χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik «σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας».

Ο Μακρόν κάλεσε τον Λουκασένκο να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Ο Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία προειδοποίησε τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλ. Λουκασένκο κατά οποιασδήποτε εμπλοκής στον πόλεμο ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, εν μέσω κοινών πυρηνικών ασκήσεων με τη Ρωσία σε λευκορωσικό έδαφος. Την περασμένη βδομάδα ο Ζελένσκι είχε ισχυριστεί ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ανοίξει δεύτερο μέτωπο μέσω Λευκορωσίας είτε στη βόρεια Ουκρανία, είτε απευθείας σε χώρα της Βαλτικής.

Ο Μακρόν «κάλεσε επίσης τον Αλεξάντερ Λουκασένκο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρώπης», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που σημειώνει ότι ήταν η πρώτη αναφερόμενη τηλεφωνική κλήση μεταξύ των δύο ηγετών μετά τη ρωσική εισβολή.

Το αεροσκάφος του Βρετανού υπουργού Αμυνας δέχτηκε παρεμβολή

Σε μια περίοδο που ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στη Βαλτική, ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την παρεμβολή στο σήμα GPS του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (Royal Air Force) το οποίο τον μετέφερε την περασμένη βδομάδα.

Η εφημερίδα «The Times» αποκάλυψε ότι το δορυφορικό σήμα του κυβερνητικού αεροσκάφους διακόπηκε την Πέμπτη κοντά στα ρωσικά σύνορα ενώ ο υπουργός Αμυνας επέστρεφε από την Εσθονία, όπου είχε μεταβεί για να συναντήσει Βρετανούς στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί. Η πηγή δεν διευκρίνισε αν το αεροσκάφος αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν στο ίντερνετ και οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους για να προσδιορίσουν τη θέση του αεροσκάφους, ενός Falcon 900LX, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, δημοσιογράφος της οποίας βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ την περασμένη βδομάδα το υπουργείο Αμυνας είχε ανακοινώσει ότι τον Απρίλη αναγνωριστικό αεροσκάφος της Royal Air Force «αναχαιτίστηκε με επικίνδυνο τρόπο» από ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ζελένσκι: Επιμένει για πλήρη ένταξη στην ΕΕ

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός Πρόεδρος σε επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ απέρριψε τη γερμανική πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, αντί για πλήρη ένταξη.

«Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να είναι παρούσα στην ΕΕ αλλά να μην έχει λόγο», σημειώνει ο Ζελένσκι.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς πρότεινε να επιτραπεί στην Ουκρανία να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ΕΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη στο μπλοκ.

Σε απάντηση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του Ούγγρου πρωθυπουργού Β. Ορμπαν μετά τις εκλογές δημιουργεί την ευκαιρία για «ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι «η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρο το 27μελές μπλοκ». «Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη πλήρως, όχι μερικώς και όχι με ημίμετρα», και η Ουκρανία «αξίζει μια δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης», κατέληξε.