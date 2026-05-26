ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ CHP

Επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα στα κεντρικά γραφεία

Μετά από αίτημα του Κιλιτσντάρογλου (!), ώστε να υλοποιηθεί η δικαστική απομάκρυνση του Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος

Εντονα οξύνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο μεγαλύτερο κόμμα της κεμαλικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP). Μετά τη δικαστική απόφαση που ουσιαστικά ακύρωσε την ανάδειξη του Οζγκιούρ Οζέλ και συνολικά τη νέα ηγεσία που προέκυψε από το 38ο συνέδριο το 2023, την Κυριακή έγινε και σχετική επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Αγκυρα.

Αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στα γραφεία του CHP, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών αλλά και πλαστικών σφαιρών, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, για εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, την οποία το περιβάλλον Οζέλ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή ως πολιτικά υποκινούμενη και απόδειξη στοχευμένης «παρέμβασης» στη λειτουργία του κόμματος.

Αφού μαζί με τους συνεργάτες του αρνιόταν για ώρες να εγκαταλείψει το γραφείο του προέδρου, ο Οζέλ αποχώρησε πραγματοποιώντας πορεία με υποστηρικτές του μέχρι το κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι εκεί μετατοπίζεται πλέον το επίκεντρο της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης σημειώθηκε νέα ένταση, με ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και τον Οζέλ (που ζητά νέο συνέδριο εντός 40 ημερών) να απευθύνεται σε συγκεντρωμένους ακόμα και πάνω από όχημα της αστυνομίας, καταγγέλλοντας σχέδια υπονόμευσης του CHP.

Οι εξελίξεις είναι ενδεικτικές του βάθους που αποκτούν οι ενδοαστικές διεργασίες στην Τουρκία, καθώς η ντόπια άρχουσα τάξη προσπαθεί να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της θέση μέσα σε συνθήκες μεγάλης κλιμάκωσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Φουντώνουν η συζήτηση και η αντιπαράθεση για τις πλέον ωφέλιμες συμμαχίες που καλείται να υπερασπιστεί το τουρκικό κεφάλαιο, παράλληλα με το παζάρι της Αγκυρας με όλα τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, καταρχάς την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, αλλά και την Κίνα, τη Ρωσία, τους BRICS κ.λπ.

Καθόλου τυχαία δεν είναι και η «ανάμειξη» της Δικαιοσύνης για την «αποκατάσταση» ουσιαστικά του Κιλιτσντάρογλου (είχε ηττηθεί από τον Οζέλ στην εσωκομματική κούρσα) στην ηγεσία του CHP, με φόντο και την καταδίκη του καθαιρεθέντος δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, που εκτίει ποινή φυλάκισης για μια σειρά αδικήματα, όπως συνωμοσία κατά της κυβέρνησης, διαφθορά κ.λπ.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις περί απευθείας συναλλαγών του Κιλιτσντάρογλου με την κυβέρνηση του ΑΚΡ, που από τη μεριά της αναζητεί συσχετισμούς πιο «βολικούς» για τη δική της επικράτηση. Το ενημερωτικό portal του ΚΚ Τουρκίας μετέδωσε δηλώσεις του πρώην βουλευτή του CHP, Χουσεΐν Αϊγκιούν, ο οποίος ισχυρίστηκε πως «αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP Κιλιτσντάρογλου «ενήργησε υπό τον έλεγχο των κρατικών μυστικών υπηρεσιών», μεταξύ άλλων σχετικά με τη Συρία.

Ηδη γίνεται λόγος για πιθανές κινήσεις ίδρυσης νέων πολιτικών σχημάτων απέναντι στη «νόμιμη», αν και προσωρινή ηγεσία Κιλιτσντάρογλου, ακόμα και με πάνω από μία διαφορετικές πρωτοβουλίες από όσα στελέχη του CHP δηλώνουν σήμερα «εξοργισμένα» από την «έξωθεν παρέμβαση στα εσωτερικά του κόμματός μας».