Ο πολιτισμός ανήκει στους ανθρώπους που αγωνίζονται για μια ζωή στο ύψος των ονείρων μας

«Καμιά εμπλοκή του Εθνικού Θεάτρου στο σχέδιο των γενοκτόνων! Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με κανέναν τρόπο!» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με αφορμή το τριήμερο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων στην πλατεία Ομόνοιας την περασμένη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο με τίτλο «Είναι αμαρτωλή; 3 μερόνυχτα στην Ομόνοια» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Θέατρο.

Κάτω από την άμεση κινητοποίηση ακυρώθηκε η performance «Δωμάτια με θέα», που θα πραγματοποιούταν στο «Brown Hotel» (ισραηλινών συμφερόντων), η συμμετοχή του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Brown Hotels» στην Ελλάδα στη συζήτηση «Σε ποιον ανήκει η Ομόνοια; - Το μέλλον της πλατείας», καθώς και το logo του εν λόγω ομίλου από τους χορηγούς.

Το ΣΕΗ απαίτησε από το Εθνικό Θέατρο να πάρει θέση και να ακυρώσει τη σχετική δράση. «Η γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο μελανά σημεία της της σύγχρονης ιστορίας. Η ελληνική κυβέρνηση από την αρχή της δολοφονικής επίθεσης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη του Ισραήλ, που αποκαλεί "στρατηγικό σύμμαχο" και με τον οποίο συνεργάζεται σε ένα ευρύ πεδίο: Στρατιωτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτιστικό. Να μην γίνει το Εθνικό Θέατρο σύμμαχός τους, δίνοντας λόγο και κάλυψη στους γενοκτόνους. Ο πολιτισμός ανήκει στους ανθρώπους που αγωνίζονται για μια ζωή στο ύψος των ονείρων μας, για την υποστήριξη της ανθρωπιάς».

Ακόμα έθιξε και τον χαρακτήρα των συγκεκριμένων δράσεων, αφού από τη συζήτηση για την πλατεία της Ομόνοιας «απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές της, αυτοί/ές που ζουν και εργάζονται σε αυτήν. Και όταν εμπλέκονται σε τέτοια εγχειρήματα τα ελληνικά και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, κάθε πρόθεση να μιλήσεις για τη γειτονιά και τα χαρακτηριστικά της μετατρέπεται σε επιχειρηματικό παιχνίδι».