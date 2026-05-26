Να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης, κάθε απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία

σημειώνει το ΣΕΗ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη διήμερη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, στην παράσταση «Greek Wedding Show», λόγω της απόλυσης ηθοποιού η οποία συμμετείχε στην παράσταση.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το κλιμάκιο του ΣΕΗ που βρέθηκε στο νησί συναντήθηκε με όλο τον θίασο, συζήτησε την κατάσταση που βιώνει καθημερινά, αλλά και με μέλη διοικήσεων άλλων σωματείων, θίγοντας την κατάσταση που επικρατεί, με το "τουριστικό θαύμα" να ξεζουμίζει ήδη τους εργαζόμενους. Επεδίωξε ακόμα να συναντηθεί με τον δήμαρχο της Σαντορίνης, για να πάρει επίσημα θέση ο δήμος σχετικά με την επιχείρηση, η οποία μάλιστα προβάλλεται και στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού σαν αξιοθέατο, αλλά δεν πήρε απάντηση».

Η στήριξη που γνώρισε η κινητοποίηση από τους κατοίκους της Σαντορίνης αλλά και τους θεατές ήταν μεγάλη: «Ενημερώσαμε με ανακοινώσεις τον λαό της Σαντορίνης και τους θεατές της παράστασης έξω από το θέατρο για την παράνομη και καταχρηστική απόλυση της συναδέλφισσας, την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι υπόλοιποι συνάδελφοι μέσα στον θίασο, τη συνολική κατάσταση των εργαζομένων του νησιού. Απ' ό,τι μάθαμε μάλιστα από τους ίδιους τους θεατές, η εργοδοσία προσπάθησε να σπείρει τα ψέματά της και σε αυτούς, αφού τους είχε στείλει μέιλ σε κάθε έναν ξεχωριστά για την παρουσία μας εκεί, το δικαίωμά της να απολύει και πολλά ακόμα. Η προσπάθειά της όμως έπεσε στον γκρεμό της Καλντέρας, αφού οι θεατές στήριξαν την κινητοποίησή μας και ζήτησαν να ακυρώσουν εισιτήρια σε ένδειξη συμπαράστασης!».





Το ΣΕΗ καταγγέλλει επίσης την προκλητική στάση της εργοδοσίας, που έφτασε στο σημείο να καταγράφει με βίντεο την κινητοποίηση, γεγονός που καταγγέλθηκε και στις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρούσες.

Καταλήγοντας ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας, σε κάθε καταγγελία. Να σταματήσει «εδώ και τώρα κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης, απαξίωσης, κάθε απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία», τονίζει.