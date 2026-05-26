EUROLEAGUE - FINAL 4

Πρώτος και καλύτερος στην κορυφή

Με οδηγό Φουρνιέ και υπογραφή Πίτερς

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 χρόνια επέστρεψε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας το τρόπαιο της Euroleague στο φετινό Final 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, χάρη στη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Είναι η τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση, μετά το 1997, το 2012 και το 2013. Η φετινή επιτυχία έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο έχοντας πάρει την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Euroleague. Παράλληλα η ομάδα του Πειραιά με την επιτυχία στο ΟΑΚΑ έβαλε τέλος και σε ένα αρνητικό σερί τα τελευταία 5 χρόνια, όπου έφτανε στο Final 4 αλλά δεν κατακτούσε τον τίτλο.

Στον τελικό ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με την κυριαρχία του στον ημιτελικό κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (79-61), συνάντησε αρκετά προβλήματα από τη Ρεάλ, ειδικά στο πρώτο μέρος, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εγκλωβίζονται τουλάχιστον μέχρι το 15' στα αμυντικά τρικ των Μαδριλένων, την ώρα που η Ρεάλ με όπλο τα μακρινά σουτ διατηρούσε το προβάδισμα, με τους Λάιλς και Χεζόνια να πρωτοστατούν. Από τα μισά της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός βρήκε αντίδραση, με μπροστάρηδες τους Φουρνιέ και Γουόρντ, και βρέθηκε μπροστά στην ανάπαυλα.





Στο τρίτο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι», «σφίγγοντας» την άμυνα και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση, έφτιαξαν ένα επιμέρους σερί που τους έφερε μπροστά στο 30' (65-61). Στην τέταρτη περίοδο, παρά την αντίδραση της Ρεάλ, που επέστρεψε, παλεύοντας για τη νίκη, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα με συγκέντρωση, χαρακτήρα και τους Φουρνιέ και Πίτερς να δίνουν λύσεις επιθετικά, κράτησαν το προβάδισμα μέχρι τη λήξη.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 10, Γουόρντ 7, Βεζένκοφ 12, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16, Μιλουτίνοφ 8, Τζόσεφ 5, Χολ 4, ΜακΚίσικ 5, Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λάιλς 24, Αμπάλδε 9, Καμπάσο 5, Οκίκι, Χεζόνια 19, Μάλεντον 8, Ντεκ 4, Γιουλ 3, Φελίς 13.