ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ

Στη μνήμη της αγαπημένης μου ξαδέρφης και συντρόφισσας ΚΑΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, που κηδέψαμε την Παρασκευή 22/5 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, καταθέτω 100 ευρώ στο ΚΚΕ.

Βασίλης Γεωργόπουλος