ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΕ

Κάτω τα χέρια από την Κούβα και τον αγωνιστή λαό της!

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία στη λαομίσητη αμερικάνικη πρεσβεία έγινε το Σάββατο το απόγευμα στην Αθήνα

Η αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο κουβανικό λαό εκφράστηκε το Σάββατο το βράδυ, στη μαχητική μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία που διοργάνωσαν η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ και η Οργάνωση Περιοχής της ΚΝΕ, στέλνοντας το μήνυμα ότι «Η Κούβα δεν είναι μόνη της» και καταγγέλλοντας τις συνεχείς προκλήσεις κλιμάκωσης της επιθετικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εκτός από τον βάρβαρο χρηματοπιστωτικό και ενεργειακό αποκλεισμό και την τελευταία δίωξη κατά του ηγέτη της Επανάστασης, στρατηγού Ραούλ Κάστρο.

Από το βήμα της συγκέντρωσης στο Πάρκο Ελευθερίας το μήνυμα αλληλεγγύης στον αγωνιστή κουβανικό λαό και την ηγεσία του και καταδίκης του ιμπεριαλισμού μετέφερε με την κεντρική ομιλία του ο Θοδωρής Χιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Αττικής του ΚΚΕ, καλώντας να υπάρχει ετοιμότητα τις επόμενες μέρες μπροστά στις εξελίξεις που μπορεί να ακολουθήσουν, καθώς και σε συγκέντρωση - συναυλία στις 15 Ιούνη στην κεντρική πλατεία Περιστερίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο Ρους.

Στην πορεία που ακολούθησε επικεφαλής μπήκε πολυμελής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής με το κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στον αγωνιστή Κουβανικό λαό - Κάτω τα χέρια! - Η Κούβα δεν είναι μόνη».





Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αλλά και της συγκέντρωσης ακούγονταν δυνατά τα συνθήματα «Ελπίδα της Κούβας είναι οι λαοί, να σπάσουν τώρα οι αποκλεισμοί», «Με fake news χτυπάνε τους λαούς, κάτω τα χέρια από τους Κουβανούς», «Χούντες, προβοκάτσιες, αποκλεισμός, αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν ο ιμπεριαλισμός», «Δεν είναι τρομοκράτες οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί» κ.ά.

Μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία άνοιξε μεγάλο πανό με σύνθημα σε Ελληνικά και Αγγλικά: «Κάτω τα χέρια - Αλληλεγγύη στον Κουβανικό λαό (Hands off Cuba - Solidarity with the Cuban people)», με τους συγκεντρωμένους να διατρανώνουν την απόφασή τους να βρίσκονται στο πλάι του λαού της Κούβας.

Κατήγγειλαν επίσης ΝΑΤΟ και ΕΕ για τη συμβολή τους και την υποστήριξή τους στον αποκλεισμό και τους αμερικάνικους σχεδιασμούς, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν έχει βγάλει «άχνα» για όσα συμβαίνουν ήδη και όσα προετοιμάζουν ενάντια στον κουβανικό λαό.

Να μην τολμήσουν οι ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης

Ο Θ. Χιώνης στην κεντρική ομιλία σημείωσε:

«Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,

Από εδώ δίπλα στη λαομίσητη πρεσβεία των ΗΠΑ βροντοφωνάζουμε:

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!

Ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό και τη νεολαία της Κούβας που διαδήλωσαν χτες διατρανώνοντας μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Κούβα "ότι ούτε οι απειλές, ούτε ο αποκλεισμός, ούτε το ενεργειακό εμπάργκο, ούτε οι ψευδείς κατηγορίες θα μπορέσουν να κάμψουν τη θέλησή τους".

Πριν από 2 μήνες, στις 11 Μάρτη, συγκεντρωθήκαμε στο Σύνταγμα και με ένα τεράστιο συλλαλητήριο προς την αμερικάνικη πρεσβεία ξεκαθαρίσαμε σε όλους τους τόνους πως η Κούβα δεν είναι μόνη της! Πως ο κουβανικός λαός έχει στο πλάι του τους κομμουνιστές και τον ελληνικό λαό στον αγώνα του ενάντια στη νέα κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, ενάντια στα μέτρα του βάρβαρου οικονομικού αποκλεισμού.

Διαδηλώνοντας ότι το ΚΚΕ κρατά ψηλά τη σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, του κοινού αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Οτι μαζί με δεκάδες ακόμα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο δυναμώνουμε τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αλληλεγγύη των λαών που έχουν τραβηχτεί στη μακάβρια "δίνη" των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, και υποφέρουν.

Οτι στηρίζουμε τα Κομμουνιστικά Κόμματα, στηρίζουμε τους λαούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους.

Σήμερα είμαστε πάλι εδώ, με συνέπεια λόγων και έργων, πιστοί στο διεθνιστικό μας καθήκον, και ξαναλέμε: Κάτω τα ξερά σας από την Κούβα! Να μην τολμήσουν οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!

Θα μας βρουν μπροστά τους σε κάθε βήμα κλιμάκωσης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα, θα βρουν μπροστά τους τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γυναικείες οργανώσεις και κάθε μαζικό φορέα που αγωνίζεται για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα στην πατρίδα μας, αλλά και τα κοινά συμφέροντα των λαών σε όλο τον κόσμο.

Δυναμώνοντας την αλληλεγγύη μας και καταδικάζοντας τον πολύχρονο και πολυεπίπεδο ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό, τις απειλές και την επιθετικότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια στην Κουβανική Επανάσταση.

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δείχνει και πάλι τα «δόντια» του στον ηρωικό κουβανικό λαό

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δείχνει και πάλι τα "δόντια" του στον ηρωικό κουβανικό λαό, τον οποίο επιδιώκει να στραγγαλίσει.

Με τα απανωτά Εκτελεστικά Διατάγματα του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, με τα οποία επιβάλει πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό της Κούβας.





Με τις νέες κυρώσεις και τα πρόσθετα μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο κάθε προσπάθεια της Κούβας να προμηθευτεί πετρέλαιο, να προμηθευτεί εξοπλισμό για να παράγει Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, να εισάγει βασικά τρόφιμα, να εισάγει πρώτες ύλες ή ακόμα και τα στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη.

Αποτελούν συνέχεια της μόνιμης επιδίωξης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού να χτυπήσει με όλα τα μέσα την Κουβανική Επανάσταση, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς και έμπνευσης όλων των λαών του κόσμου για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας.

Αυτές τις ώρες έχουν βάλει σε κίνηση τη δολοφονική τους μηχανή και προετοιμάζουν, όπως φαίνεται, ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα. Θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμα ματωμένο κρίκο στη μακρά αλυσίδα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει ενάντια στους λαούς, στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Βενεζουέλα και αλλού.

Ηδη έχουν βάλει το "πιστόλι στον κρόταφο" του κουβανικού λαού, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο "USS Nimitz" στην περιοχή και προετοιμάζοντας μια ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση.

Η συνταγή τους είναι γνωστή και χιλιοπαιγμένη. Προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τα σχέδιά τους, "χτίζοντας" σαθρά, γεμάτα ψέματα και γελοία προσχήματα.

Αυτές τις μέρες εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ιστορικού ηγέτη του Νησιού της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, γιατί ως αρχηγός, τότε, των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων διέταξε την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης "Brothers to the Rescue", δηλαδή μιας συμμορίας μισθοφόρων της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους παραβίαζαν την κυριαρχία της Κούβας και διενεργούσαν επιθετικές ενέργειες.

Προκλητικά και γελοία προσχήματα

Είναι προκλητικό και γελοίο μια κυβέρνηση που έχει σκοτώσει πάνω από 200 ανθρώπους σε βάρκες και καΐκια που πλέουν σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, χωρίς να παρουσιάζει το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο για τους επιβαίνοντες, να μιλάει για την κατάρριψη αεροσκαφών που πετούσαν σε προβοκατόρικη αποστολή πάνω από την Αβάνα, και μάλιστα πριν από 30 χρόνια! Τώρα το θυμήθηκαν;

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η Κούβα ενήργησε σε νόμιμη αυτοάμυνα εντός των χωρικών της υδάτων, μετά από επανειλημμένες και επιθετικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας από διαβόητους τρομοκράτες - γεγονός για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση της εποχής είχε ειδοποιηθεί σε περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και επιτρέποντας τη συνέχιση αυτών των ενεργειών.

Προφανής επιδίωξή τους είναι να βάλουν στο στόχαστρο τον Στρατηγό Ραούλ Κάστρο, ένα ζωντανό σύμβολο της Κουβανικής Επανάστασης, έναν άνθρωπο που μαζί με τον αδελφό του Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο, τον Αργεντίνο κομμουνιστή Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τους άλλους επαναστάτες, ηγήθηκαν του ένοπλου κινήματος για την ανατροπή της λαομίσητης δικτατορίας του Μπατίστα, ανακήρυξαν τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Κουβανικής Επανάστασης και πρωταγωνίστησαν για τις κατακτήσεις του λαού. Οχι τυχαία, αυτές τις μέρες εκατομμύρια Κουβανοί βγαίνουν στους δρόμους, δίνοντας μια αποφασιστική απάντηση στην προσπάθεια δίωξής του.

Το ίδιο γελοία και ανυπόστατα είναι και τα άλλα προσχήματα που διαδίδουν. Μιλούν για απειλή της "εθνικής ασφάλειας" των ΗΠΑ από την Κούβα. Αν είναι δυνατόν!

Λένε ψέματα μπροστά σε όλο τον πλανήτη όταν ισχυρίζονται πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο, μια βάση στο έδαφος της Κούβας που κατέχουν παράνομα οι ΗΠΑ από το 1903(!) και την οποία χρησιμοποιούν ως τόπο βασανιστηρίων.

Εχουν το θράσος να λένε πως η Κούβα υποθάλπει την τρομοκρατία, ενώ εδώ και δεκαετίες η Κούβα είναι το θύμα δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, δολοφονικών ενεργειών, υπονομευτικών μέτρων, με ενορχήστρωση και χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Αλλά μιας και θυμήθηκαν τα αεροπλάνα των μαφιόζων μισθοφόρων τους από το Μαϊάμι, να θυμίσουμε κι εμείς τα 3.400 θύματα τρομοκρατικών ενεργειών που οργανώθηκαν από τις ΗΠΑ εναντίον κουβανικών αεροσκαφών, ξενοδοχείων, διπλωματικών αποστολών. Να θυμίσουμε πως ο αντεπαναστάτης και πράκτορας της CIA, Λουίς Ποσάδα Καρίλες, το 1976, ανατίναξε πτήση της κουβανικής αεροπορικής εταιρείας "Cubana", σκοτώνοντας 73 αθώους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι τρομοκράτες!

Πάει πολύ το κράτος που συντηρεί το αίσχος του Γκουαντάναμο και μια κυβέρνηση που κινητοποιεί την Εθνοφρουρά ενάντια στον ίδιο της τον λαό, που με τους παρακρατικούς της ICE δολοφονεί αθώους ανθρώπους και κυνηγάει τους μετανάστες σαν τον μπόγια, να μιλάει για "πρόοδο του κουβανικού λαού".

Πάει πολύ ένα κράτος που στον ανταγωνισμό του για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ευθύνεται για δεκάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που στηρίζει σήμερα το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, να μιλάει για "καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" και για "δημοκρατία".

Πάει πολύ αυτοί που χρηματοδοτούν συνέχεια αντεπαναστατικές τρομοκρατικές ομάδες και κάθε καρυδιάς καρύδι για την υπονόμευση της Κούβας και τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος του πληθυσμού της να μιλούν για "υπόθαλψη της τρομοκρατίας".

Αλλά δεν είναι μόνοι τους. Παρά τις υπαρκτές αντιθέσεις στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο στα πλαίσια των οξύτατων ανταγωνισμών ενάντια στον λαό της Κούβας ομονοούν. Η ιμπεριαλιστική ΕΕ σέρνει κι αυτή τον χορό της υπονόμευσης ενάντια στην Κούβα. Στο Ευρωκοινοβούλιο συνεχώς εξυφαίνονται προσπάθειες συκοφάντησης και υπονόμευσης της Κούβας.

Ομως, πλέον η ΕΕ έχει περάσει σε φάση ανοικτής υποστήριξης των εγκληματικών σχεδίων των ΗΠΑ. Μόλις την Πέμπτη, η γνωστή πολεμοκάπηλη Επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι "η κρίση στην Κούβα φτάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση". Ο,τι λέει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλαδή, απλά με πιο διπλωματικό, λιγότερο "τραμπικό", στυλ. Χύνει νερό στο μύλο της ιμπεριαλιστικής επέμβασης. Το μέτωπο ενάντια στους λαούς είναι ενιαίο από όλους τους ιμπεριαλιστές.

Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να συνεχίσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Εκτός αν μας πει πάλι ο κ. Μητσοτάκης να μην μας απασχολεί το Διεθνές Δίκαιο, όπως μας είπε για την περίπτωση της Βενεζουέλας... Δεν μπορεί να σιωπά άλλο η ελληνική κυβέρνηση στο όνομα των δεσμεύσεων σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, όπως και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού που μάλιστα παριστάνουν ότι κόπτονται για το Διεθνές Δίκαιο.

Αλλωστε αυτές οι δεσμεύσεις τους είναι που οδηγούν τη χώρα στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς, δημιουργώντας τους όρους που την μετατρέπουν σε ορμητήριο και σε στόχο αντιποίνων, που δημιουργούν τους όρους για να σουλατσάρουν επανδρωμένα drone, που φορτώνουν στις λαϊκές οικογένειες τις συνέπειες, που παζαρεύουν κυριαρχικά δικαιώματα, κατά το δοκούν των ΝΑΤΟικών αναγκών και των επιδιώξεων ελληνικών ενεργειακών, ναυτιλιακών, κατασκευαστικών και λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.

Αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη στον αγωνιστή Κουβανικό λαό

Σήμερα δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη μας, εκφράζοντας και ευρύτερα τμήματα του ελληνικού λαού, στην Κουβανική Επανάσταση και τον Κουβανικό λαό.

Ο λαός της Κούβας εδώ και 67 χρόνια, αγωνίζεται ενάντια σε "θεούς και δαίμονες", γιατί έχει επαναστατικές παρακαταθήκες, γιατί κέρδισε την ελευθερία του με το όπλο στο χέρι, γιατί υπερασπίζεται τις κοινωνικές κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στην Εργασία, στη μόρφωση, στην Υγεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, που ακόμα στερούνται λαοί σε όλο τον κόσμο.

Γιατί έχει την αλληλεγγύη των λαών, των Κομμουνιστικών Κομμάτων, των λαϊκών κινημάτων από όλο τον κόσμο!

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε με όλους τους τρόπους, με μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις, με τη στήριξη της δράσης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, με πολύμορφες δράσεις.

Το μήνυμα της αλληλεγγύης με την Κούβα να περάσει παντού, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, στο μαζικό κίνημα, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Υπογράφουμε και διαδίδουμε παντού το κείμενο υπογραφών που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έντυπα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα και απαιτούμε:

- Να αρθούν όλα τα μέτρα του εξοντωτικού οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει!

- Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο και την ηγεσία της Κούβας.

- Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των "κρατών χορηγών της τρομοκρατίας" που έχει στήσει το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, για να επιβάλλει την οικονομική ασφυξία στο Νησί της Επανάστασης.

- Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα!

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ εμπνεόμαστε από την παρακαταθήκη και την ηρωική Ιστορία της Κουβανικής Επανάστασης.

Τιμάμε τους επαναστατικούς αγώνες του λαού της Κούβας και τις μεγάλες προσωπικότητες που ανέδειξε.

Ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, με συγκέντρωση και συναυλία στις 15 Ιούνη στην κεντρική πλατεία Περιστερίου.

Η παρακαταθήκη του στο Κομμουνιστικό Κίνημα και ιδιαίτερα στον κουβανικό λαό, στον αγώνα που δίνει και σήμερα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό και σε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης των κατακτήσεων της Επανάστασης, είναι μεγάλη.

Μας εμπνέει η δράση του, καθώς όπως έλεγε, "Επανάσταση σημαίνει να έχεις συναίσθηση της ιστορικής στιγμής. Να αλλάξεις όλα όσα πρέπει να αλλάξουν (...) Σημαίνει βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συνθλίψει τη δύναμη της αλήθειας και των ιδεών. Επανάσταση σημαίνει ενότητα, ανεξαρτησία, σημαίνει να αγωνίζεσαι για τα όνειρά μας, της δικαιοσύνης για την Κούβα και ολόκληρο τον κόσμο".

Ο Φιντέλ Κάστρο θα ζει για πάντα στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών όλου του κόσμου, όπως και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό!

Παρά τα εμπόδια και τα προβλήματα με τα εισιτήρια, η ΚΝΕ είναι ήδη έτοιμη να συμμετέχει σε πολυμελή μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα, το καλοκαίρι.

Είμαστε σε ετοιμότητα κι αν χρειαστεί θα είμαστε στους δρόμους. Συνεχίζουμε!

Αλληλεγγύη με όλους τους λαούς του κόσμου!

Κάτω ο πόλεμος! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!

Εξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ!

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Η Κούβα δεν είναι μόνη της!

Οι λαοί θα νικήσουν!

Hasta la victoria, siempre! (Μέχρι τη νίκη για πάντα)».