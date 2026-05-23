ΜΕΛΗ «ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

Στοχοποιούν τις λαϊκές διαδηλώσεις στη Βολιβία

Τον ρόλο που ανέλαβε να διαδραματίσει από τη συγκρότησή της ως μία ακόμα διακρατική αντιλαϊκή συμμαχία, επιβεβαιώνει η συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής», που συγκροτήθηκε μετά από σύσκεψη που οργάνωσε τον Μάρτη η αμερικανική κυβέρνηση στο Μαϊάμι και στην οποία συμμετείχαν μια σειρά ακόμα κυβερνήσεις της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, στις οποίες το «τιμόνι» σήμερα έχουν πολιτικές δυνάμεις που προκρίνουν τη στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Τα κράτη - μέλη της «Ασπίδας» εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση η οποία - σύμφωνα με αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για τις διαμαρτυρίες και τους αποκλεισμούς δρόμων στη Βολιβία, τις οποίες και συνδέουν με σχέδια για «ανατροπή της συνταγματικής τάξης και την αποσταθεροποίηση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης».

Κι ενώ οι κινητοποιήσεις που στοχοποιούν στρέφονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στους «παγωμένους» μισθούς κ.τ.λ. που αντιμετωπίζουν τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά στη Βολιβία, τα μέλη της «Ασπίδας» (ΗΠΑ, Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουιάνα, Ονδούρα, Παναμάς, Παραγουάη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο) από την άλλη πλευρά δηλώνουν ότι στέκονται απλόχερα στο πλευρό της κυβέρνησης της Βολιβίας, εκφράζοντας μάλιστα και προκαταβολική στήριξη σε κάθε καταστολή που θα επιστρατεύσει για να «διαχειριστεί» τη λαϊκή οργή και δυσαρέσκεια για την ένταση της επίθεσης. «Οταν οι διαδηλωτές καταφεύγουν στη βία, η κυβέρνηση έχει έννομο συμφέρον για τη νόμιμη προστασία της δημόσιας τάξης» αναφέρουν, επιμένοντας μάλιστα ότι ο νεοφιλελεύθερος Πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Πας, «εργάζεται για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης οικονομίας και των θεσμών που κληρονόμησε μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης...».

Καταλήγουν δε με έμμεση πλην σαφή προειδοποίηση προς όσα κέντρα επιδιώξουν να διαταραχτούν ισορροπίες, όπως αυτές που υπηρετεί και η «Ασπίδα», η οποία δεσμεύεται «να ενισχύσει τη συνεργασία σε όλο το δυτικό ημισφαίριο και να υποστηρίξει τη δημοκρατία, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής μας...».

Στις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται εδώ και βδομάδες στη Βολιβία, ξεχωρίζει η μαζική συμμετοχή εργαζομένων όπως οι ανθρακωρύχοι, αλλά και πάρα πολλοί αγρότες, που «στενάζουν» από τα πενιχρά εισοδήματα, την ακρίβεια που καλπάζει κ.τ.λ.

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση του Ροντρίγκο Πας επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής για την «αποκατάσταση της τάξης», μέσα από την επιχείρηση «Ανθρωπιστικός Διάδρομος» που ανήγγειλε, με τη συμμετοχή περίπου 2.500 αστυνομικών και 1.000 στρατιωτικών, όπως εξήγησαν σε συνέντευξη Τύπου οι διοικητές Αστυνομίας και Ενόπλων Δυνάμεων, Μίρκο Σοκόλ και Βίκτορ Ούγκο Μπαλντεράμα, αντίστοιχα, που επιβλέπουν την υλοποίησή της.

Απέλαση της πρέσβειρας της Κολομβίας

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, την Τετάρτη η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε την απέλαση της πρέσβειρας της Κολομβίας, Ελισαμπέτ Γκαρσία, μετά από δηλώσεις του Κολομβιανού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, που χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες «λαϊκή εξέγερση» και αντίδραση στη «γεωπολιτική αλαζονεία».

Μάλιστα ο Βολιβιανός Πρόεδρος Ρ. Πας κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος» με ανάμειξη του προκατόχου του Εβο Μοράλες (2006-2019), σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης (για υπόθεση εμπορίας ανήλικης).

Είχε προηγηθεί και τοποθέτηση του Αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου, ότι οι κινητοποιήσεις συνδέονται με «πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα».

Αμεση ήταν η αντίδραση της Μπογκοτά, που ανακοίνωσε την απέλαση του πρεσβευτή της Βολιβίας, Αριέλ Πέρσι Μολίνα Πιμεντέλ, για λόγους «αμοιβαιότητας», όπως αναφέρθηκε.