ΚΥΠΡΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή

Με φόντο πυκνά παζάρια για τη δραστικά αναβαθμισμένη συμμετοχή της Κύπρου στον ευρωατλαντικό σχεδιασμό, αυτήν την Κυριακή 24 Μάη διεξάγονται στην Κύπρο οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της 80μελούς Βουλής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Noverna» ο ΔΗΣΥ συγκεντρώνει 17% της πρόθεσης ψήφου, το ΑΚΕΛ 15,8%, το ΕΛΑΜ 10,4%, η «Αμεση Δημοκρατία» (του «ανεξάρτητου» ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου) 8,3% κ.ο.κ.

Ενδιαφέρον εμφανίζουν και έρευνες όπως μία που οργάνωσε το ΡΙΚ και καταγράφει ότι το 52% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως «η κοινωνία χρειάζεται βαθιές αλλαγές» για να βελτιωθεί, ενώ το 21% πως «πρέπει να αλλάξει ριζικά, με επανάσταση».

Στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης βρέθηκαν θέματα όπως οι όροι ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ενώ «ενστάσεις» που διατυπώνονται λειτουργούν συχνά προσχηματικά, στρέφοντας την εύλογη ανησυχία του λαού σε λάθος κατεύθυνση (για παράδειγμα ορισμένες δυνάμεις επικρίνουν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επειδή πρωτοστατεί στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχει θέσει το ζήτημα στην προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών).

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αξιοποιώντας και την προεδρία που αυτό το εξάμηνο η χώρα ασκεί στην ΕΕ, η κυβέρνηση εντείνει επαφές που πιστοποιούν τη στράτευσή της στο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο. Αυτό επιβεβαίωσε και η επίσημη επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, όπου σε Κοινή Διακήρυξη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι αναγνώρισαν «το μετασχηματιστικό δυναμικό του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC) στην αναδιαμόρφωση και προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου, της συνδεσιμότητας και της ευημερίας».

Ο δε υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου συζήτησε με το Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι, σε «πολύ εποικοδομητικό κλίμα» και με «αλληλοκατανόηση» στα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος. Μεταξύ άλλων συζήτησαν την ανάγκη «πρόσθετων μέτρων ασφαλείας» στις βρετανικές βάσεις στο νησί «όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις στη ρευστή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής». Συζήτησαν επίσης τη διμερή συνεργασία στη στρατιωτική βιομηχανία, όπου - όπως δήλωσε ο Β. Πάλμας - υπάρχει περιθώριο «συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων».