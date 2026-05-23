ΤΟΥΡΚΙΑ

«Μαχαίρια» έχουν βγει στο CHP

Εντονες είναι οι τριβές που εκδηλώνονται στο σοσιαλδημοκρατικό CHP, στην Τουρκία, μετά την απόφαση δικαστηρίου της Αγκυρας για προσωρινή «απομάκρυνση» του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος, όπου εξελέγη στο τελευταίο συνέδριο, το 2023. Το δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου συνεδρίου, στο πλαίσιο έρευνας καταγγελιών για παρατυπίες, ορίζοντας ταυτόχρονα ως επικεφαλής ξανά τον πρώην πρόεδρό του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (που ήρθε δεύτερος στις εσωκομματικές εκλογές, μετά τον Οζέλ).

Τμήμα του κόμματος που συνδέεται με τον Οζέλ προσέφυγε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά της απομάκρυνσης Οζέλ, υποστηρίζοντας ότι «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο», αλλά και ότι παραβιάζεται το δικαίωμα πολιτικής δράσης, ενάντια και σε όσα προβλέπει το Σύνταγμα.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή η μέχρι πρόσφατα ηγεσία του CHP (υπό τον Οζέλ) συγκάλεσε κανονικά συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ αργότερα είχε ανακοινώσει και συγκέντρωση μπροστά στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Αγκυρα. Δεν έλειψαν και σκηνικά έντασης, με μέλη του κόμματος να προπηλακίζουν τον Κιλιτσντάρογλου, ξηλώνοντας κορνιζαρισμένη φωτογραφία του και αποκαλώντας τον «προδότη».

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα εμφανίζουν τον Κιλιτσντάρογλου έτοιμο για «βαθιές αναδιαρθρώσεις» στο εσωτερικό του κόμματος, εξετάζοντας ακόμα και την αναστολή της κομματικής ιδιότητας παραγόντων όπως ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης που καθαιρέθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για μια σειρά αδικήματα, όπως επαφές με «τρομοκρατικές οργανώσεις» κ.λπ.