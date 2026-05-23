ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Βασανισμοί συμμετεχόντων στον στολίσκο αλληλεγγύης από το κράτος - δολοφόνο

Ενώ ο Λίβανος συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με το πιστόλι στον κρόταφο εν μέσω καθημερινών ισραηλινών εγκλημάτων

Την πικρή «γεύση» από τα όσα φρικιαστικά βιώνουν καθημερινά στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια περίπου 9.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πήραν αυτή τη βδομάδα οι περίπου 430 (ανάμεσά τους και Ελληνες) συμμετέχοντες στην αποστολή του στολίσκου αλληλεγγύης στην Γάζα, «Gaza Sumud Flotilla», που απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό στις 18 και 19 Μάη, ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κύπρου.

Πολλοί ήταν εκείνοι που κατήγγειλαν άγριους ξυλοδαρμούς γυρνώντας πίσω με σπασμένα πλευρά, κατάγματα, θλάσεις ή μώλωπες στο μεγαλύτερο μέρος του σώματος. Δέχθηκαν επίσης ύβρεις, ταπεινώσεις, ηλεκτροσόκ με taser, στέρηση τροφής, νερού, ακόμη και πρόσβαση σε τουαλέτα ή και σεξουαλική παρενόχληση.

Για να βγουν, ωστόσο, στο φως οι εγκληματικές πρακτικές που εφαρμόζονται χρόνια τώρα στις ισραηλινές φυλακές, χρειάστηκε να ανεβάσει σχετικό βίντεο ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Νετανιάχου, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Οι χλευαστικές αναφορές του σε βάρος των ακτιβιστών καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποίησε με καμάρι, όπως είχε κάνει ανάλογα με ξυλοδαρμούς και ταπεινώσεις Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων, όπως π.χ. συνέβη πέρσι (αρκετές φορές) με τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Λόγω των σφοδρών αντιδράσεων σε δεκάδες χώρες, οι κυβερνήσεις σύμμαχοι του κράτους - δολοφόνου, ανάμεσά τους και η ελληνική ...ψέλλισαν μερικές αράδες για «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» συμπεριφορά του Γκβιρ, ξεπλένοντας όμως τα εγκλήματα του Ισραήλ.

Παζάρια με τον εχθρό

Στον Λίβανο την ίδια ώρα η συμβιβασμένη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ και του Προέδρου Ζοζέφ Αούν παζαρεύει «συμφωνία» με το Ισραήλ, ενώ το τελευταίο δεν σταματά ούτε λεπτό την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Βηρυτού και τις φονικές επιθέσεις κατά του λιβανικού λαού.

Από τις 2 Μάρτη έως πριν λίγες μέρες οι νεκροί που προκαλούν οι ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασαν τους 3.020 (ανάμεσά τους και εκατοντάδες παιδιά). Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000.

Με φόντο το αίμα χιλιάδων Λιβανέζων η κυβέρνηση στη Βηρυτό συνεχίζει τις ατελέσφορες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον συμφωνώντας σε 45ήμερη υποτιθέμενη «συνέχιση της εκεχειρίας» και σε έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιούνη. Στις 29 Μάη, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μία προπαρασκευαστική συνάντηση στο Πεντάγωνο για την έναρξη ενός παράλληλου «διαύλου ασφαλείας» με συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπειών από Ισραήλ και Λίβανο.

Σε αυτή την εξέλιξη αντέδρασε η Χεζμπολάχ που ένοπλοί της προβάλλουν σθεναρή αντίσταση στις ισραηλινές επιδρομές. Μεσοβδόμαδα ο βουλευτής της Χασάν Φαντλάχ, προειδοποιώντας πως η οργάνωση που αντιτίθενται στον αφοπλισμό της - ειδικά σε περίοδο που το Ισραήλ εξαπολύει εντεινόμενες επιθέσεις κατά του Λιβάνου καταλαμβάνοντας εδάφη και σκοτώνοντας πολίτες - θα παλέψει. Τόνισε δε πως ακόμη και «εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δημιουργήσουν έναν στρατό αντιπροσώπων, τότε εμείς θα τον πολεμήσουμε όπως θα πολεμάμε το Ισραήλ».