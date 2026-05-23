ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Απειλές και διαπραγματεύσεις με βασικό διακύβευμα τα Στενά του Ορμούζ

Συνεχίζεται η εναλλαγή απειλών επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και πληροφοριών για σκληρά παζάρια που «μπορεί» να οδηγήσουν σε μια συμφωνία. Τα τελευταία 24ωρα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται επίμονα στα σημεία σύγκλισης αυτής της «πιθανής» συμφωνίας, με το σαουδαραβικό «Al Arabiya» να μεταδίδει την Παρασκευή (όπως και το ιρανικό ILNA την Πέμπτη το βράδυ) πληροφορίες για συμφωνία που θα περιλαμβάνει: Αμεση και άνευ όρων παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα (και σ' αυτό του Λιβάνου), αμοιβαία δέσμευση για μη στόχευση οικονομικών και στρατιωτικών ή μη υποδομών, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των επιχειρήσεων πολέμου σε επίπεδο Μέσων Ενημέρωσης, «δεσμεύσεις» για σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων και μη ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε Περσικό Κόλπο, Στενά του Ορμούζ και Κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής της συμφωνίας και επίλυσης διαφορών, διαπραγματεύσεις για άλλα σημαντικά ζητήματα που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «σε επτά μέρες» (μετά τη σύναψη της βασικής συμφωνίας), σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Ιράν για τήρηση των όρων της συμφωνίας, και ενεργοποίηση της συμφωνίας αμέσως μετά την ανακοίνωσή της και από τις δύο πλευρές.

Την Παρασκευή, μετά από ΝΑΤΟική σύνοδο των ομολόγων του στη Σουηδία (όπου ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε δήλωσε ευθαρσώς ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν είναι δικό μας πρόβλημα»), ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα «αισιόδοξος», διακρίνοντας «ορισμένα καλά σημάδια» για πιθανή συμφωνία.

Στο δε Ιράν οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν τη διέλευση τουλάχιστον 35 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «κατά το τελευταίο 24ωρο», σε συντονισμό με τους νέους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται πλέον τα Στενά. Να σημειωθεί ότι πριν τις 28 Φλεβάρη και το ξέσπασμα του πολέμου περνούσαν καθημερινά από τα Στενά γύρω στα 120 πλοία, τα μισά απ' αυτά τεράστια πετρελαιοφόρα...

Παράλληλα στο Ισραήλ, περίπου 40 μέρες μετά την εκεχειρία της 8ης Απρίλη, για πρώτη φορά το «ynetnews» επιβεβαίωσε τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσαν οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά τις 40ήμερες συγκρούσεις, αφού η χαλάρωση της κρατικής - στρατιωτικής λογοκρισίας επέτρεψε τη δημοσιοποίηση, την Παρασκευή, φωτογραφιών του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 οι οποίες αποτυπώνουν αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι στη διάρκεια του πολέμου: Τη μεγάλη ζημιά σε στρατιωτικές στρατηγικές βάσεις του ισραηλινού στρατού, όπως αυτές σε Ramat David και Nevatim.

Πλάι στις πληροφορίες αυτές, επίσης την Παρασκευή η «Washington Post» ανέδειξε τις αποκαλύψεις Αμερικανού στρατιωτικού ότι οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάνω από το 50% των πυρομαχικών του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD για να προστατεύσουν το Ισραήλ (και όχι τις δικές τους βάσεις...), επισημαίνοντας πως το τελευταίο «είναι ανίκανο να κερδίσει έναν πόλεμο μόνο του». Την ίδια μέρα άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ «παγώνουν» μέχρι νεωτέρας τις πωλήσεις όπλων 14 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, γιατί τα δικά τους αποθέματα (π.χ. σε πυραύλους ακριβείας) έχουν εξαντληθεί σε σημαντικό βαθμό κατά τη σύγκρουση με το Ιράν...

Προβληματίζει η τακτική των ΗΠΑ

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων αυξάνονται οι αναλύσεις στις ΗΠΑ ακόμα και για «στρατηγική ήττα» της χώρας στο Ιράν. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις που κατέθεσε ο Ρόμπερτ Κέιγκαν, αναλυτής σε θέματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και διεθνών σχέσεων, βασικός εκπρόσωπος του λεγόμενου «νεοσυντηρητισμού» και συνιδρυτή του think tank «Project for the New American Century» (Σχέδιο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα), την Πέμπτη στην εκπομπή podcast του ινστιτούτου Brookings (εμφανίζεται ως υπερκομματικό). Ο Κέιγκαν έγραψε δύο άρθρα στο περιοδικό The Atlantic με τους εύγλωττους τίτλους «Checkmate in Iran» («Ματ στο Ιράν», 10/5) και «Trump's Endgame is Surrender» («Το τελικό παιχνίδι του Τραμπ είναι η παράδοση», 21/5), υποστηρίζοντας τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν και μιλώντας για «στρατηγική ήττα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Current Brooking» ανέφερε ότι το Ιράν έχει ήδη υπονομεύσει τη στρατηγική θέση των ΗΠΑ, ώστε η ήττα να θεωρείται είτε «συντελεσμένη» είτε «πολύ πιθανή», επειδή το Ιράν αντικειμενικά πλέον ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ (από όπου πριν τον πόλεμο περνούσε περίπου το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου Ενέργειας και λιπασμάτων) και επειδή οι ΗΠΑ αδυνατούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιοχής με αντιμετωπίσιμο κόστος.

Εκτιμά πως το Ιράν ελέγχοντας τα Στενά του Ορμούζ απέκτησε έναν ισχυρό μοχλό πίεσης, ανατρέποντας τον μέχρι τότε περιφερειακό συσχετισμό δυνάμεων. Υποστηρίζει επίσης ότι χώρες - κλειδιά, μεταξύ τους και σύμμαχοι των ΗΠΑ, αναγκάζονται να διαπραγματεύονται με το Ιράν για τη ροή πετρελαίου που χρειάζεται να περάσουν, λόγω της μειωμένης αμερικανικής επιρροής, προς όφελος της Τεχεράνης, της Μόσχας και του Πεκίνου.

Τονίζει δε πως «οι ΗΠΑ έχουν χάσει την ικανότητα να εγγυώνται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, κάτι που ήταν πυλώνας της μεταπολεμικής αμερικανικής ισχύος. Η ανάκτηση αυτής της ικανότητας θα απαιτούσε σήμερα χερσαία επέμβαση, υψηλού ρίσκου απωλειών και στρατηγικά ή πολιτικά μη ρεαλιστικού κόστους».

Υποστηρίζει ακόμα ότι δεν υπάρχει «καμία στρατιωτική απάντηση» που να μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αξιόπιστα και χωρίς τεράστια και μόνιμη καταστροφή σε ενεργειακές υποδομές, με πιθανή παγκόσμια οικονομική κρίση δεκαετίας. Συγκρίνοντας δε την τωρινή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν με άλλες που έκαναν στο παρελθόν, στο Ιράκ ή και στο Βιετνάμ, θεωρεί πως παρότι και εκεί υπήρξαν αποτυχίες, στο τέλος οι ΗΠΑ διατήρησαν κυρίαρχη θέση, ενώ αντίθετα σήμερα έχουν χάσει την κυριαρχία «σε ένα κρίσιμο μέρος του κόσμου», αλλά και την ικανότητα να εγγυώνται τον έλεγχο θαλάσσιων περασμάτων, με συνέπειες «που είναι δύσκολο να αντιστραφούν».

Βέβαια, αυτό για το οποίο ανησυχούν και ο συγκεκριμένος αναλυτής και πολλοί άλλοι έχει σχέση με τη σφοδρή αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, η οποία απειλείται από την Κίνα. Και μπορεί Κίνα και Ρωσία - όπως έδειξε η πρόσφατη συνάντηση Σι και Πούτιν στο Πεκίνο - να μιλάνε για «εγκαθίδρυση ενός πολυπολικού κόσμου και ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων», ωστόσο στον μονοπωλιακό καπιταλισμό, τον ιμπεριαλισμό, αυτό σημαίνει σφοδρό ανταγωνισμό των αστικών τάξεων και των κεφαλαιοκρατών, που οι λαοί θα πληρώνουν και με το αίμα τους, μέχρι να σηκώσουν τις δικές τους σημαίες της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Δ. ΟΡΦ.