Σάββατο 23 Μάη 2026 - Κυριακή 24 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΚΟΥΒΑ 2026
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Σήμερα Σάββατο όλοι στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα

Στις 7 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία

Με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!», οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική καλούν σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας, σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Νησί της Επανάστασης και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Η φωνή των κομμουνιστών και των ανθρώπων καλής θέλησης της Αττικής ενώνεται με την κραυγή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που καταγγέλλουν τη βάρβαρη επιθετική πολιτική των ΗΠΑ, που θέλει να υποτάξει τον κουβανικό λαό για το παράδειγμα αξιοπρέπειας και αντίστασης που εκπέμπει.

Στο κάλεσμα για τη συγκέντρωση σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα:

«Αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτήν τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας, σε συνέχεια των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων ενάντια στους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας κ.λπ.

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός εδώ και μήνες κλιμακώνει τα μέτρα του βάρβαρου αποκλεισμού της Κούβας, για να γονατίσει τον λαό της, στερώντας του τα καύσιμα, την Ενέργεια, τα τρόφιμα, ακόμα και τα στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αφού απέτυχε να οδηγήσει τον κουβανικό λαό στην απόγνωση, σήμερα περνάει σε φάση προετοιμασίας μιας ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ηδη έχει βάλει το "πιστόλι στον κρόταφο" του λαού, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο "USS Nimitz" στην περιοχή».

Και συνεχίζει: «Ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος και αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε "θεούς και δαίμονες", γιατί έχει επαναστατικές παρακαταθήκες, γιατί υπερασπίζεται τις κοινωνικές κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στην Εργασία, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στον Αθλητισμό και στον Πολιτισμό. Αντέχει, γιατί έχει την αλληλεγγύη των λαών από όλο τον κόσμο!».

    
