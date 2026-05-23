Εκατοντάδες υπογραφές σε κείμενο στήριξης

«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ! Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ!». Κείμενο υπογραφών με αυτόν τον τίτλο διακινείται πλατιά στον λαό και τη νεολαία για τη στήριξη της Κούβας απέναντι στην αμερικάνικη επιθετικότητα που κλιμακώνεται. Ηδη το κείμενο συγκεντρώνει εκατοντάδες υπογραφές.

Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει:

«Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο,

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ:

- την επιθετικότητα και τον πολύχρονο αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Κούβας και του λαού της, τις επικίνδυνες απειλές ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση,

- τις απαράδεκτες και κατασκευασμένες κατηγορίες και την έκδοση προκλητικού εντάλματος σύλληψης κατά του Ραούλ Κάστρο, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, γιατί υπερασπίστηκε την κυριαρχία της χώρας του.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ στην Κούβα και τον λαό της που στηρίζει την Κουβανική Επανάσταση και είναι ο μόνος αρμόδιος για την πορεία της χώρας του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

- να σταματήσει κάθε διαδικασία δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο και να διαγραφεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα περί χορηγών της τρομοκρατίας,

- να τερματιστεί ο εξοντωτικός οικονομικός αποκλεισμός της Κούβας που στερεί από τον λαό της καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης με οδυνηρές συνέπειες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Για υπογραφές έχει δημιουργηθεί ο διαδικτυακός χώρος https://shorturl.at/dV2D9, όπου ήδη έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υπογραφές.