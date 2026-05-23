ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Οι ΗΠΑ απειλούν ευθέως και με στρατιωτική επέμβαση

Με χυδαιότητα κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα και τον λαό του Νησιού, απειλώντας τον ευθέως και με στρατιωτική επέμβαση, ενώ νέες κυρώσεις σφίγγουν τον κλοιό του απάνθρωπου εμπάργκο γύρω από τον ηρωικό αυτό λαό, που εδώ και 65 χρόνια αποτελεί «καρφί στο μάτι» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού...

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η άθλια κίνηση έκδοσης εντάλματος σύλληψης του πρώην προέδρου της Κούβας και ηγέτη της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, την Τετάρτη 20 Μάη, για την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης «Βrothers to the Rescue» τον Φλεβάρη του 1996, με κατηγορίες για «συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία». Πρόκειται για την έγκαιρη αντιμετώπιση δικτύων της αντικουβανικής μαφίας που παραβίαζαν επανειλημμένα την κυριαρχία της Κούβας με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους.

Οπως επισήμανε σε ανακοίνωσή της η κουβανική κυβέρνηση για το περιστατικό, ήταν «η απάντηση της Κούβας στην παραβίαση του εναέριου χώρου της, αποτελούσε πράξη νόμιμης αυτοάμυνας, που προστατεύεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση του Σικάγο του 1944 για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και τις αρχές της εναέριας κυριαρχίας και της αναλογικότητας».

Την Παρασκευή ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «το οικονομικό τους (σ.σ. των Κουβανών) σύστημα (...) είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα», σχολιάζοντας ότι οι Κουβανοί «έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια (...) απλώς να κερδίζουν χρόνο και να περιμένουν», αλλά οι Αμερικανοί «είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε πολύ αποφασισμένοι». Επισήμανε δε ότι «ο Πρόεδρος προτιμά πάντα μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, ειρηνική», αλλά «ξέρετε, με δεδομένο αυτόν με τον οποίον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, η πιθανότητα να συμβεί αυτό δεν είναι υψηλή».

Είχε προηγηθεί νέα δήλωση και του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που αναφέρθηκε σε ετοιμότητα για δράσεις που προκάτοχοί του δεν επέλεξαν μέχρι σήμερα, χωρίς διευκρινίσεις: «Αλλοι Πρόεδροι το εξέταζαν εδώ και 50 ή 60 χρόνια. Φαίνεται πως ίσως είμαι εγώ εκείνος που θα το κάνει», όπως είπε. Κατά τα άλλα, αρνήθηκε ότι η άφιξη και πάλη του αεροπλανοφόρου «USS Nimitz» στην Καραϊβική δεν έχει να κάνει με σχέδια επέμβασης.

Στρατηγική ενταγμένη στο δόγμα Μονρόε

Τη «μεγάλη εικόνα» μέσα στην οποία εντείνεται η αμερικανική επιθετικότητα κατά της Κούβας περιέγραφε καθαρά η «Στρατηγική για την Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ» (National Security Strategy) που δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβρη ο Λευκός Οίκος, ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει να «αντιμετωπιστεί» οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Εκεί διακηρυσσόταν ρητά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναβεβαιώσουν και θα επιβάλουν το "Δόγμα Μονρόε" για την αποκατάσταση της αμερικανικής υπεροχής στο δυτικό ημισφαίριο, για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και την πρόσβασή μας σε γεωγραφικές περιοχές βασικής σημασίας σε όλη την περιοχή», ενώ ανοιχτά τονιζόταν: «Θα αρνηθούμε σε ανταγωνιστές εκτός ημισφαιρίου την ικανότητα να τοποθετούν δυνάμεις ή άλλες απειλητικές ικανότητες ή να κατέχουν ή να ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής σημασίας στο δικό μας ημισφαίριο».

Στις αρχές της βδομάδας, είχαν ανακοινωθεί νέες κυρώσεις ενάντια σε κορυφαία στελέχη της κουβανικής κυβέρνησης και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νέο διάταγμα αναφέρονταν ότι «απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή εταιρεία που έχει θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις». Πρόκειται για κυρώσεις που προστίθενται σε μια σειρά άλλες, συμπληρώνοντας τον πολύχρονο εγκληματικό αποκλεισμό του νησιού, που από τα τέλη Γενάρη έγινε και ενεργειακό μπλοκάρισμα, προκαλώντας μια σειρά σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τις μεταφορές, την προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων λόγω της έλλειψης καυσίμων.