ΚΟΥΒΑ

Δυναμική απάντηση από την Αβάνα

Την Παρασκευή ο ηρωικός λαός της Κούβας έδωσε άλλη μια μαζική και αποφασιστική απάντηση, όπως μόνο αυτός ξέρει, διατρανώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του και τον ηγέτη του, στρατηγό Ραούλ Κάστρο, της ηρωικής γενιάς του Φιντέλ και της Επανάστασης. Μετά το κάλεσμα της Ενωσης Νέων Κομμουνιστών της Κούβας και μαζικών οργανώσεων, και με την ευκαιρία των 95 χρόνων από τη γέννηση του Ραούλ, χιλιάδες λαού, άνθρωποι κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν στο Αντιιμπεριαλιστικό Βήμα «Χοσέ Μαρτί», ακριβώς απέναντι από την αμερικάνικη πρεσβεία στην Αβάνα, στέλνοντας το μήνυμα: «Την Κούβα τη σέβονται, τον Ραούλ τον σέβονται, η Κούβα δεν σκύβει το κεφάλι». Στην πρώτη γραμμή ήταν ο Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και Πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντιας Κανέλ και σύσσωμη η ηγεσία, ενώ διαβάστηκε και ευχαριστήριο μήνυμα του ίδιου του Ραούλ.

Στη σκηνή της λιτής αλλά ουσιαστικής εκδήλωσης ανέβηκε πρώτος ο νομικός Ραούλ Μερίνο, εκ μέρους της Ενωσης των Νομικών της Κούβας, ο οποίος αποδόμησε όλο το σαθρό κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο, που αποτελεί άλλο ένα αισχρό πρόσχημα για ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο χαιρετισμός της Μπετίνα Κόρτσο εκ μέρους των οικογενειών των πάνω από 3.400 θυμάτων σε εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες που οργανώθηκαν από τις ΗΠΑ και τους μισθοφόρους τους εναντίον κουβανικών αεροσκαφών, ξενοδοχείων και διπλωματικών αποστολών. Η Μπετίνα έχασε τη μητέρα της σε μικρή ηλικία όταν εκείνη ως διπλωματική υπάλληλος στην πρεσβεία της Κούβας στη Λισαβόνα έπεσε νεκρή μαζί με ένα συνάδελφό της τον Απρίλη του 1979, μετά από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο προαύλιο της πρεσβείας, όπου γινόταν και εκδήλωση με παιδιά, που τα προστάτευσαν με τα κορμιά τους.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Χεράρδο Ερνάντες Νορντέλο, ένας από τους 5 Κουβανούς ήρωες που φυλακίστηκαν για πάνω από μια δεκαετία στις ΗΠΑ επειδή αποκάλυψαν τα δίκτυα εγκληματιών που ετοίμαζαν επιθέσεις κατά της Κούβας. Οπως σημείωσε, γνωρίζει από πρώτο χέρι αυτά τα δίκτυα. Ο Χεράρδο, που σήμερα είναι εθνικός συντονιστής των Επιτροπών για την Υπεράσπιση της Επανάστασης και βουλευτής, αποδόμησε κι αυτός την άθλια κατηγορία κατά του Ραούλ Κάστρο και αναφέρθηκε αναλυτικά στους τρομοκράτες της αντικουβανικής μαφίας, που οργάνωναν και τις πτήσεις πάνω από την Κούβα, όπως ο Χοσέ Μπασούλτο. «Αυτό που δεν μας συγχωρεί ο ιμπεριαλισμός είναι ότι δεν σκύβουμε το κεφάλι, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτοί που σπέρνουν τον θάνατο σε όλο τον κόσμο, που στήριξαν και στηρίζουν αιματοβαμμένες δικτατορίες, δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να κατηγορούν τους ηγέτες μας, που υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνική δικαιοσύνη».

Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσικά και χορευτικά σχήματα, μια φωνή αξιοπρέπειας και αντίστασης βγαλμένη από την πλούσια επαναστατική Ιστορία της Κούβας.