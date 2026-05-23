ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ολα τα στρατόπεδα μιλούν για επέκταση του πολέμου μέσω Βαλτικής και Λευκορωσίας

Απανωτά περιστατικά με drones, πυρηνικές ασκήσεις, απειλές μπορούν να κλιμακώσουν ανεξέλεγκτα την κατάσταση, ενώ το ΝΑΤΟ ...ανησυχεί για τους ρυθμούς επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Ολα τα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται στην Ουκρανία μιλούν τις τελευταίες μέρες ανοιχτά για επέκταση της σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, με αιχμή τις χώρες της Βαλτικής και τη Λευκορωσία. Η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα και καθημερινά είναι πλέον τα «περιστατικά» με drones που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η Μόσχα έστειλε «σήμα» μεταφέροντας την περασμένη βδομάδα πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων.

Εξάλλου, από τα βασικά σενάρια που επεξεργάζονται τα επιτελεία του ευρωατλαντικού και του ρωσικού στρατοπέδου για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι ένα επεισόδιο είτε στη θάλασσα είτε στις χώρες της Βαλτικής, μια «πρόκληση» στον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ, μια σύλληψη ή επίθεση που σχετίζεται με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» καθώς και επεισόδιο «υβριδικού πολέμου».

Drones από και προς όλες τις κατευθύνσεις

Αλληλοκατηγορίες για σκόπιμες κινήσεις κλιμάκωσης του πολέμου και του κινδύνου να γενικευτεί, εκτόξευσαν τα δύο στρατόπεδα. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) της Ρωσίας προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιδράσουν εναντίον ουκρανικών ομάδων drone που φέρεται να έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Λετονία, εάν επιτεθούν στη Ρωσία από εκεί. Το γεγονός ότι η Λετονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ «δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη τιμωρία», επέμεινε η Μόσχα.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, είχε καταγγείλει σχέδια της Ρωσίας να επιτεθεί μέσω Λευκορωσίας ανοίγοντας δεύτερο μέτωπο, είτε στην Ουκρανία, είτε ακόμη και απευθείας σε χώρα της Βαλτικής, μέλος του ΝΑΤΟ.

Πυκνώνουν στο μεταξύ τα περιστατικά με drones: Την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας διαμαρτυρήθηκε στη γειτονική Λιθουανία για «drone που παραβίασε τα σύνορα της Λευκορωσίας». Την ίδια μέρα οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον ένα drone εισέβαλε στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία και ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν.

Την Τετάρτη στη Λιθουανία σήμανε συναγερμός για εισερχόμενο drone, κάτι που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας στα καταφύγια, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η προέλευση του drone δεν επιβεβαιώθηκε.

Την Τρίτη η Εσθονία ανακοίνωσε ότι ΝΑΤΟικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα ουκρανικό drone πάνω από τον εναέριο χώρο της, αφού έλαβε προειδοποίηση σχετικά με αυτό από τη γειτονική Λετονία.

Πάντως η Εσθονία φέρεται υπό τον κίνδυνο κλιμάκωσης να μη θέλει να επιτρέψει στα ουκρανικά drones να διέρχονται από τον δικό της χώρο καθ' οδόν προς τη Ρωσία. Για τον ίδιο λόγο ο διοικητής του Εσθονικού Ναυτικού παραδέχτηκε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα του εγκατέλειψε τις προσπάθειες επιβίβασης στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μ. Τσάκνα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «καθοδηγεί» ουκρανικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους προς χώρες του ΝΑΤΟ, με τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτει.

Το ΝΑΤΟ μπορεί να καταστρέψει όλες τις βάσεις στο Καλίνινγκραντ

Το ΝΑΤΟ είναι ικανό να καταστρέψει όλες τις ρωσικές βάσεις που βρίσκονται στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική, εάν χρειαστεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κ. Μπούντρις, σύμφωνα με την εφημερίδα «Neue Zurcher Zeitung».

Είπε ότι η Ρωσία έχει μετατρέψει το Καλίνινγκραντ σε ένα «μικρό οχυρό» εξοπλισμένο με αεράμυνες και εκτοξευτές πυραύλων. Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ικανό να καταστρέψει αυτές τις βάσεις σε περίπτωση ανοιχτής σύγκρουσης.

«Πρέπει να δείξουμε στους Ρώσους ότι είμαστε ικανοί να διεισδύσουμε στο μικρό οχυρό που έχουν χτίσει στο Καλίνινγκραντ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ΝΑΤΟ έχει την ικανότητα, εάν χρειαστεί, να ισοπεδώσει τις ρωσικές αεράμυνες και τις πυραυλικές βάσεις εκεί».

Ο Λιθουανός υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να υποτιμά τον κίνδυνο μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Σε περίπτωση κατάρρευσης του μετώπου, οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές όχι μόνο σε όλη την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ. «Αν καταρρεύσει η πρώτη γραμμή, όλα καταρρέουν - η ΕΕ, η οικονομία, η κοινωνική τάξη», προειδοποίησε. «Δεν υπάρχει ούτε ένα ασφαλές καταφύγιο στη Δυτική Ευρώπη που θα μπορούσε να ξεφύγει από τις συνέπειες του πολέμου», πρόσθεσε.

Οι ρωσικές απειλές προς τις χώρες της Βαλτικής είναι «απαράδεκτες» και «μια απειλή εναντίον ενός κράτους - μέλους αποτελεί απειλή εναντίον ολόκληρης της ΕΕ», δήλωσε προχθές η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν «άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων» στην ανατολική πλευρά της ΕΕ.

«Μην υπάρχει αμφιβολία: Η ικανότητά μας και η αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε κάθε σύμμαχο είναι απόλυτες. Αν κάποιος ήταν τόσο ανόητος ώστε να επιτεθεί, η απάντηση θα ήταν καταστροφική», τόνισε ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε.

Η Ρωσία μετέφερε πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία

«Μήνυμα» έστειλε η Ρωσία, παραδίδοντας πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση και δημοσιεύοντας βίντεο από τη μεταφορά.

«Τυχόν πυρηνικές ασκήσεις αποτελούν σήμα», διεμήνυσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

«Στο πλαίσιο της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πυρομαχικά παραδόθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή διάταξης ταξιαρχίας πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως η πυραυλική μονάδα στη Λευκορωσία πραγματοποίησε εκπαίδευση για να δεχθεί ειδικά πυρομαχικά για το κινητό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M, περιλαμβανομένων της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης και της μυστικής μετακίνησής τους σε καθορισμένη περιοχή για προετοιμασία εκτόξευσης.

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλ. Λουκασένκο, ισχυρίστηκε ότι η Λευκορωσία θα εμπλακεί στον πόλεμο στην Ουκρανία «μόνο στην περίπτωση που υπάρξει επιθετικότητα στο έδαφός μας». Μάλιστα, δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο Λουκασένκο έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινών πυρηνικών ασκήσεων με τη Ρωσία, τις οποίες ο ίδιος και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΝΑΤΟ: Επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Με έμφαση στην επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και τη «δέσμευση» των ΗΠΑ στην ιμπεριαλιστική συμμαχία, συνεδρίασαν την Παρασκευή στη Σουηδία οι ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι Σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε (σ.σ. στρατιωτικές) δυνατότητες», υπογράμμισε ο Ρούτε ενόψει της Συνόδου.

Ο γγ του ΝΑΤΟ αναφερόταν στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου αποφάσισαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Σημειώνουμε πρόοδο, αλλά πολλά μένει να γίνουν ακόμη. Και η (σ.σ. Σύνοδος Κορυφής) Αγκυρα θα επικεντρωθεί επίσης πολύ σε αυτό το ζήτημα».

Το Βερολίνο θα δαπανήσει φέτος περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ της χώρας για στρατιωτικούς σκοπούς και βρίσκεται καθ' οδόν προς τον νέο στόχο του 5%, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ, προσερχόμενος στη σύνοδο.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντ. Ταγιάνι, τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ένα «ισορροπημένο ΝΑΤΟ» βασισμένο σε δύο πυλώνες, τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους.

Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, ανακοίνωσε ξαφνικά ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.

«Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχα την τιμή να υποστηρίξω, καθώς και τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία», έγραψε.

«Οι καλές συμμαχίες είναι εκείνες που βασίζονται στη συνεργασία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη δέσμευση για την κοινή μας ασφάλεια», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πολωνίας, Κ. Ναβρότσκι, και ευχαρίστησε τον Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει πως θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία «επειδή δεν βοήθησε» στον πόλεμο κατά του Ιράν, ενώ εξετάζουν να αποσύρουν στρατεύματα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Η παραγωγή όπλων της Ουκρανίας δεν πρέπει να πέσει στα χέρια της Ρωσίας

Η σύγκρουση κλιμακώνεται και σε πολιτικό επίπεδο, με την ΕΕ να προσπαθεί να «δέσει» την Ουκρανία στο δικό της στρατόπεδο με το βλέμμα στους όρους «διευθέτησης» της σύγκρουσης και στην επόμενη μέρα για τη μοιρασιά της «λείας».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρ. Μερτς, να καταστεί η Ουκρανία «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, ώστε να έρθει πιο κοντά πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία για πλήρη ένταξη.

Πρότεινε να επιτραπεί σε Ουκρανούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν σε Συνόδους Κορυφής και υπουργικές συναντήσεις της ΕΕ, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Ουκρανία θα καλύπτεται από τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας του μπλοκ και θα είναι επίσης επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Η Ουκρανία είναι μια στρατιωτική δύναμη με τεράστια στρατιωτική παραγωγική ικανότητα. Σε ποιανού τα χέρια πρέπει να βρίσκεται; Σε ρωσικά χέρια, (ή) σε δυτικά χέρια; Τέλος ιστορίας. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Αυτός είναι ο στόχος μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος της Εσθονίας, Κ. Καλιουλάιντι. που συμμετείχε στο Φόρουμ για «ασφάλεια» και γεωπολιτική GLOBSEC στην Πράγα.

Ε.Μ