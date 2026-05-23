Συνεχίζουμε στον δρόμο που ανοίξαμε με τον αγώνα μας!

Με αυτό το σύνθημα οαπευθύνει στους σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν από τις 25 Μάη έως τις 5 Ιούνη.

Ο «Ριζοσπάστης» συζήτησε με τον Λευτέρη Κολίτσο, πρόεδρο του Συλλόγου, για την πραγματικότητα που βιώνουν οι σπουδαστές, το φόντο όπου διεξάγονται οι εκλογές, αλλά και το μήνυμα που απευθύνει ο Σύλλογος.

Απέναντι σε ένα «ασφυκτικό πλαίσιο»...

- Ποια είναι η κατάσταση που βιώνει σήμερα ένας σπουδαστής των Καλλιτεχνικών Σχολών;

- Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών ξεκινάμε τις σπουδές μας γεμάτοι όνειρα, όμως δυστυχώς η πραγματικότητα γρήγορα τα «τσακίζει»... Το κίνητρο όλων μας είναι να κάνουμε επάγγελμα αυτό που αγαπάμε, παρότι γνωρίζουμε πως το μέλλον του καλλιτέχνη είναι αβέβαιο, και ενώ ήδη οι σπουδές απαιτούν πολλές θυσίες.

Και μιλώ για θυσίες γιατί πρώτα και κύρια η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση είναι κατά κανόνα ιδιωτική, με υψηλά δίδακτρα, άρα ευθύς εξαρχής καλούμαστε να πληρώσουμε, με τη συντριπτική πλειοψηφία να εργάζεται παράλληλα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και εντατική, με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις, τόσο από άποψη αφιέρωσης χρόνου όσο και από άποψη διαρκούς σωματικής και πνευματικής κόπωσης. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ασφυκτικά γεμάτη και πιεστική καθημερινότητα, με την εξάντληση να χτυπάει σταθερά «κόκκινο». Κυρίως, όμως, αυτό που προβληματίζει τους περισσότερους είναι πως εντάξει, κοπιάζουμε τόσο πολύ, αλλά τελικά τι μαθαίνουμε;





Η απουσία ενιαίου και ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών δημιουργεί έναν κατακερματισμό που όλοι αισθανόμαστε. Η κάθε σχολή διδάσκει διαφορετικά πράγματα, συχνά αποσπασματικά και συμπιεσμένα, αφού οι σπουδές είναι τριετείς, συνήθως εμπειρικά με βάση όσα γνωρίζει από την προσωπική του πορεία ο δάσκαλος. Ετσι, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των σπουδών οι περισσότεροι αναρωτιούνται αν επέλεξαν τη «σωστή» σχολή, αναζητούν ποιο ιδιωτικό σεμινάριο θα κάνουν μετά, αφού ένα μεγάλο και καίριο για τη δουλειά κομμάτι της εκπαίδευσης της υποκριτικής και όχι μόνο τέχνης παρέχεται εκεί...

Αν προσθέσει κανείς σ' αυτήν την κατάσταση τα διαρκή κενά σε διδακτικό προσωπικό, την τεράστια ανεπάρκεια των υποδομών, το γεγονός ότι δεν έχουμε κατοχυρωμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με το πτυχίο μας, καταλαβαίνει τι σημαίνει το «ασφυκτικό» που αναφέρω και παραπάνω. Βέβαια, παρ' όλα τα προβλήματα, εμείς συνεχίζουμε... Γιατί δεν υπάρχουν μόνο ο σφοδρός ανταγωνισμός και το κυνήγι της δουλειάς μετά τη σχολή, υπάρχουν και η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, τα κοινά καλλιτεχνικά όνειρα που μοιραζόμαστε οι συμμαθητές, και ο ένας δίνει δύναμη στον άλλον!

- Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια φάση που το πεδίο των καλλιτεχνικών σπουδών αλλάζει. Πρόσφατα ψηφίστηκε η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), με τους σπουδαστές να βγαίνουν στον δρόμο, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οι εξαγγελίες για Σχολή Τεχνικών Οπτικοακουστικού.

- Οι παραπάνω εξελίξεις αποτελούν και το βασικό κριτήριο μαζικής συμμετοχής στις φετινές εκλογές. Μετά από περίπου δύο μήνες κινητοποιήσεων, βγήκαμε ένα μπόι ψηλότεροι. Πολύ περισσότεροι σπουδαστές γνώρισαν τον Σύλλογο, μέσα από τα συλλαλητήρια και τις πολύμορφες πρωτοβουλίες που πήραμε ενάντια στο νομοσχέδιο, όπως οι παρεμβάσεις σε εμβληματικές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας σε συνεννόηση με τους θιάσους, κάναμε άλματα στον τρόπο λειτουργίας μας, αποκτήσαμε πλούσια πείρα - παρακαταθήκη για το μέλλον. Το ότι πέρασε το νομοσχέδιο ούτε μας απογοητεύει ούτε μας εφησυχάζει, αντιθέτως, αφού σπάσαμε τη σιγή νεκροταφείου που προσπάθησε ανεπιτυχώς να διατηρήσει η κυβέρνηση, είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε πιο εύκολα να βάλουμε φρένα στα σχέδιά τους.

Αλλωστε, μέσα στον τελικό νόμο έγιναν και παραχωρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης κάτω από τη δική μας πίεση, για παράδειγμα στον αριθμό των εισαχθέντων και τον τρόπο εισαγωγής τους. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι η ΑΣΠΤ πρόκειται να καλύψει τις διευρυμένες ανάγκες μας για σύγχρονες σπουδές, με αναβάθμιση των υποδομών, ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει θεωρία και πράξη. Αντιθέτως, θα είναι ένα πανεπιστήμιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες της αγοράς και θα λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Θα διέπεται από όλους τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους που έχουν φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ και όλες οι προηγούμενες, από τα πειθαρχικά και την καταστολή ενάντια στους Φοιτητικούς Συλλόγους μέχρι τις διαγραφές, τη γενίκευση των διδάκτρων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας. Για τους εκατοντάδες αποφοίτους των έως τώρα Ανώτερων Σχολών που θα αποκλείονται από το Πανεπιστήμιο, προβλέπεται διασύνδεση με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, φυσικά επί πληρωμή. Η πρόχειρη συγκόλληση των πέντε κρατικών σχολών, δηλαδή των Δραματικών Σχολών, του Εθνικού και του ΚΘΒΕ, των Σχολών Χορού της ΚΣΟΤ και της Λυρικής και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα, πόσο μάλλον τη στιγμή που το «πτυχίο» μας εξακολουθεί να παραμένει ουσιαστικά κουρελόχαρτο.

Αντίστοιχα, αναφορικά με τις εξαγγελίες γύρω από τη Σχολή Οπτικοακουστικού, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα κινηθεί στις ίδιες ράγες, τις ράγες της περαιτέρω εμπορευματοποίησης των σπουδών μας, εν προκειμένω του κινηματογράφου, χωρίς καμία ουσιαστική αναβάθμιση του περιεχομένου και του πλαισίου των σπουδών. Σ' αυτήν την εξαγγελία αναφέρεται ότι η νέα Σχολή θα είναι τριετής, στην αρχή «δωρεάν» και μετά με δίδακτρα! Οπως το προηγούμενο διάστημα οι σπουδαστές Δραματικών Σχολών και Σχολών Χορού ήμασταν σε επαγρύπνηση ενόψει της ΑΣΠΤ και σε τελική ανάλυση αυτή εξασφάλισε και τις μετέπειτα μαζικές κινητοποιήσεις, είμαστε βέβαιοι πως και οι σπουδαστές της Σχολής Κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου, που είναι στην ευθύνη του Συλλόγου μας, αλλά και οι σπουδαστές Κινηματογράφου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, θα δείξουν τα ίδια αντανακλαστικά, και ο Σύλλογός μας θα είναι εκεί για να τους στηρίξει!

...συνεχίζουμε για όσα χρειαζόμαστε, όσα δικαιούμαστε, όσα ονειρευόμαστε

- Τι σημαίνει σε αυτές τις συνθήκες ισχυρός Σύλλογος Σπουδαστών Δραματικών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου;

- Καλούμε τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να γίνουμε πιο πολλοί και πιο δυνατοί, να συνεχίσουμε στον δρόμο που ανοίξαμε. Η περσινή αυξημένη συμμετοχή, η υψηλότερη των τελευταίων χρόνων, που άγγιξε το 1/3 των ενεργών σπουδαστών, και οι δίμηνες κινητοποιήσεις ενάντια στην ΑΣΠΤ με τη συμμετοχή εκατοντάδων σπουδαστών, δείχνουν πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι συλλογική οργάνωση και δράση!

Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε σπουδαστή και σπουδάστρια, από κάθε σχολή και έτος, να συμμετέχει στο ενιαίο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου μας και να οργανώσει τις εκλογές στη σχολή του, προκειμένου κάθε σπουδαστής να πάρει θέση, θέση υπέρ της ζωής και των δικαιωμάτων του. Η ψήφος πρέπει για όλους να είναι δεδομένη, το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα είναι να ψηφίσει τον συμμαθητή από το έτος που θα τον εκπροσωπεί... Υπάρχουν δεκάδες σπουδαστές που πρωτοστάτησαν στην οργάνωση των κινητοποιήσεων στις σχολές τους, εκατοντάδες που βρέθηκαν στον δρόμο και διεκδίκησαν. Επομένως, το κάλεσμα του Συλλόγου είναι ότι ...συνεχίζουμε! Για όσα χρειαζόμαστε, για όσα δικαιούμαστε, για όσα ονειρευόμαστε...

Ενας ισχυρός Σύλλογος στέλνει μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής, γενικά της πολιτικής του κέρδους, που τσακίζει τις σπουδές μας, που εμπορευματοποιεί την Τέχνη, και δυνατό εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ισχυρός Σύλλογος σημαίνει στήριγμα για κάθε σπουδάστρια και κάθε σπουδαστή, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σημαίνει φρένο σε κάθε προσπάθεια λογοκρισίας και εκφοβισμού που μπαίνει από σχολάρχες και καθηγητές όταν διεκδικούμε τα αυτονόητα, όταν επιχειρούμε να εκφράσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας ή να πειραματιστούμε με την Τέχνη που σπουδάζουμε. Αλλωστε, δεν νοείται θέατρο, χορός και κινηματογράφος χωρίς συζήτηση, χωρίς κοινωνικό - πολιτικό προβληματισμό. Είναι στον ορισμό της Τέχνης η αναζήτηση της αλήθειας. Και σε αυτόν τον αγώνα οι σπουδαστές δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνοι τους.

Ισχυρός Σύλλογος σήμερα σημαίνει ισχυρά Καλλιτεχνικά Σωματεία αύριο, δυνάμωμα του κοινού βηματισμού σπουδαστικού και εργατικού κινήματος συνολικά. Τέλος, το σημαντικότερο, ισχυρός Σύλλογος σημαίνει οργανωμένοι σπουδαστές απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ότι η επόμενη γενιά καλλιτεχνών δεν θα συμβιβαστεί με άλλες θυσίες για τα ματωμένα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, ότι δεν θα ανεχθεί μια Τέχνη που σφυρά αδιάφορα απέναντι στο μακελειό, ούτε μια Τέχνη - εργαλείο της πολεμικής προπαγάνδας.

Πιο πολλοί, λοιπόν, και πιο δυνατοί! Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 25 Μάη έως τις 5 Ιούνη, με κάλπη σε κάθε Σχολή, και στο ΣΕΗ το Σάββατο 6 Ιούνη!