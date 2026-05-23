Αθλητισμός, ανάσα στην ασφυξία της νέας γενιάς

Η κραυγή αγωνίας που βγαίνει σήμερα από χιλιάδες νέους ανθρώπους δεν είναι ένα «ατομικό πρόβλημα». Είναι η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς που μεγαλώνει μέσα στην ασφυξία. Μιας γενιάς που κοιτάζει το μέλλον και αντί να βλέπει ζωή, βλέπει ανασφάλεια, πίεση, μοναξιά και αδιέξοδο.

Οι νέοι σήμερα μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που τους καλλιεργεί από πολύ μικρή ηλικία ότι η ζωή είναι ένας ατέλειωτος ανταγωνισμός. Μαθαίνουν διαρκώς να πιέζονται για να αποδείξουν την αξία τους μέσα από βαθμούς και διακρίσεις, ενώ ο φόβος της αποτυχίας μπαίνει στη ζωή τους πριν ακόμα προλάβουν να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους.

Η αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων, ο φόβος ότι «σε τρεις ώρες κρίνεται η ζωή τους», η διαρκής πίεση να ξεχωρίσουν από τους άλλους, παρουσιάζονται ως κάτι φυσιολογικό. Με τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και την καθιέρωση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων σε όλο το Λύκειο, το σχολείο μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε εξεταστικό κέντρο.

Αντί να μορφώνει και να εμπνέει, εξαντλεί. Αντί να καλλιεργεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τις κλίσεις των μαθητών, τους κατηγοριοποιεί σε «καλούς» και «κακούς», σε «πετυχημένους» και «αποτυχημένους». Είναι ένα σχολείο ταξικό, που δεν εξασφαλίζει ισότιμη μόρφωση για όλους, αλλά αντιμετωπίζει τη γνώση ως εμπόρευμα και τους μαθητές ως αριθμούς.





Ταξικό το αποτύπωμα του προβλήματος

Και μετά το σχολείο; Ενα μέλλον γεμάτο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Δουλειά χωρίς σταθερότητα, εξαντλητικοί ρυθμοί και μισθοί που δεν φτάνουν για να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η σαπίλα του συστήματος, που προβάλλει τον ατομισμό και την «επιτυχία με κάθε τρόπο», μετατρέποντας τη ζωή σε αρένα ανταγωνισμού και αποξένωσης. Η λογική αυτή δεν σταματά στο σχολείο, συνεχίζεται στη δουλειά και σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η μοναξιά και η εσωστρέφεια μεγαλώνουν. Οι νέοι ασφυκτιούν, νιώθοντας ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, να διοχετεύσουν την ενέργεια και τη δημιουργικότητά τους. Και ακριβώς εδώ αναδεικνύεται η τεράστια σημασία του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-kouros, μόλις 1 στα 3 παιδιά ασχολείται με τον αθλητισμό, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εγκαταλείπει ήδη από την είσοδο στο Λύκειο, με το 27% να σταματά κάθε αθλητική δραστηριότητα κάτω από την πίεση του σχολείου και των εξετάσεων. Την ίδια στιγμή, οι Ελληνες καταγράφονται δεύτεροι στην Ευρώπη στην αποχή από τη σωματική δραστηριότητα, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η έλλειψη φυσικής άσκησης αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το 50% των παιδιών ηλικίας 3-13 ετών παγκοσμίως δεν παρουσιάζει επαρκή φυσική δραστηριότητα, ενώ στην ηλικία 14-18 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν το 80%.





Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της καθημερινότητας των μαθητών, οι αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις, η ανθυγιεινή και πρόχειρη διατροφή, αλλά και η εξάπλωση καθιστικών συνηθειών, όπως η πολύωρη χρήση οθονών, συνολικά ένας ανθυγιεινός τρόπος ζωής, δημιουργούν μια νέα γενιά παιδιών που στερείται ουσιαστικής σωματικής δραστηριότητας. Οι συνέπειες είναι ορατές, αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, αναπνευστικά προβλήματα, σακχαρώδης διαβήτης, επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αντίθετα, η συστηματική άσκηση και η επαφή με τον αθλητισμό μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Ακόμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ελλάδα εμφανίζει χειρότερη εικόνα από τον παγκόσμιο μέσο όρο στη σωματική άσκηση των μαθητών, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται διαχρονικά. Από την 59η θέση παγκοσμίως το 2001, η χώρα έπεσε στην 87η θέση το 2016 ως προς τα ποσοστά ανεπαρκούς άσκησης των μαθητών. Παράλληλα, μόλις το 7% των Ελλήνων γυμνάζεται συστηματικά. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα και ανάγκη, αλλά ως ατομική υπόθεση και πολλές φορές ως «πολυτέλεια».

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται έντονα και το ταξικό αποτύπωμα του προβλήματος. Οι έφηβοι από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα σε σχέση με όσους προέρχονται από πιο εύπορες οικογένειες, ενώ τα κορίτσια και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές εγκαταλείπουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον αθλητισμό. Αποδεικνύεται έτσι ότι ακόμα και η δυνατότητα άθλησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει ένας νέος άνθρωπος.

Ο αθλητισμός ως κοινωνικό δικαίωμα μπορεί να δώσει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να καλλιεργήσει σώμα, πνεύμα, χαρακτήρα

Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, ούτε απλή εκτόνωση. Είναι βασική ανάγκη και κομμάτι διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Από μικρή ηλικία, δίνει τη δυνατότητα στον νέο άνθρωπο να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να μάθει να προσπαθεί και να εξελίσσεται.

Ο αθλητισμός διαμορφώνει δυνατούς ανθρώπους. Σε μια κοινωνία που μαθαίνει τους νέους να λειτουργούν ανταγωνιστικά και ατομικά, ο αθλητισμός διδάσκει τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Μαθαίνει στον άνθρωπο να παλεύει μαζί με τους άλλους και όχι απέναντι στους άλλους. Μέσα σε μια ομάδα, στην προπόνηση, στον κοινό στόχο, ο νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται στην πράξη τι σημαίνει εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη.

Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός λειτουργεί ως πραγματική διέξοδος από την πίεση και την απομόνωση που γεννά ο σημερινός τρόπος ζωής. Δίνει χώρο στην έκφραση, στη δημιουργικότητα, στη χαρά της συμμετοχής και όχι μόνο του αποτελέσματος. Για πολλούς νέους ανθρώπους, το γήπεδο, το στάδιο, η προπόνηση αποτελούν τον μοναδικό χώρο όπου ανυπομονούν να βρεθούν μέσα στη μέρα τους, όπου μπορούν πραγματικά να αναπνεύσουν, να ξεφύγουν από το άγχος, να νιώσουν αυτοπεποίθηση και να πιστέψουν στις δυνατότητές τους.

Ιδιαίτερα σήμερα, όπου η αποξένωση κυριαρχεί όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των νέων, ο αθλητισμός φέρνει ξανά στο επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και τη συλλογικότητα. Σπάει την απομόνωση, δημιουργεί δεσμούς, φιλίες, κοινές εμπειρίες και βοηθά τον νέο άνθρωπο να κοινωνικοποιηθεί ουσιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τον αθλητισμό χιλιάδες παιδιά βρίσκουν δύναμη να ξεπεράσουν φόβους, ανασφάλειες και δυσκολίες που πολλές φορές δεν μπορούν να εκφράσουν ούτε στο σχολείο ούτε στην οικογένεια.

Ο αθλητισμός, όταν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα, μπορεί να δώσει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να καλλιεργήσει το σώμα, το πνεύμα και τον χαρακτήρα του. Γιατί η ανάγκη για άθληση αφορά κάθε νέο άνθρωπο που έχει ανάγκη να ζήσει, να δημιουργήσει, να εκφραστεί και να εξελιχθεί ολόπλευρα.

Είναι ένας δρόμος για να γνωρίσουμε τις δυνατότητές μας, να μάθουμε τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη. Αξίες που σήμερα δεν χωρούν εύκολα μέσα στο σύστημα του ατομισμού και του ανταγωνισμού. Ο νέος άνθρωπος μαθαίνει να διαχειρίζεται τη νίκη και κυρίως την ήττα, να σηκώνεται ξανά και να συνεχίζει.

Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, την προπόνηση και τη συμμετοχή, γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας. Ο αθλητισμός διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες και θωρακίζει τον άνθρωπο απέναντι στην απογοήτευση, τον φόβο και την παραίτηση. Καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία, την αφοβία και την επιμονή. Αποδεικνύει στην πράξη ότι η αξία δεν κρίνεται σε μία στιγμή, ούτε σε μία «επιτυχία», αλλά στη συνεχή προσπάθεια. Αυτό είναι που αφήνει το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που παίρνει τη ζωή στα χέρια του, δεν επαναπαύεται, δεν συμβιβάζεται.

Η νέα γενιά έχει ανάγκη να ζει ουσιαστικά και όχι να επιβιώνει μέσα στην πίεση και την ανασφάλεια

Κι όμως, σε έναν μαθητικό κόσμο όπου κυριαρχεί μόνο η λογική των πανελλαδικών εξετάσεων και του ανταγωνισμού, ο αθλητισμός παραμερίζεται ή εξαφανίζεται εντελώς. Γιατί ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τη μόρφωση ως εμπόρευμα και τη ζωή ως αρένα ανταγωνισμού δεν θέλει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αλλά ανθρώπους απομονωμένους, φοβισμένους.

Γι' αυτό και η υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, η έλλειψη ελεύθερων και σύγχρονων χώρων άθλησης, η εγκατάλειψη των αθλητικών υποδομών και η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού είναι κρίσιμα ζητήματα. Είναι πλευρές της ίδιας πολιτικής που στερεί από τη νεολαία το δικαίωμα στην ολόπλευρη ανάπτυξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε να ενισχύονται συνεχώς η ατομικότητα, η βία, η παραβατικότητα, η λογική ότι ο αδύναμος πρέπει να συντριβεί. Αυτές είναι οι αξίες που γεννά ένα σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, όπου τα δικαιώματα και τα όνειρα των πολλών υποχωρούν μπροστά στα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων.

Δεν μπορούμε όμως να συνηθίσουμε μια κοινωνία που στερεί από τους νέους την ελπίδα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι η ζωή θα είναι πάντα άγχος, ανασφάλεια και φόβος. Δεν δεχόμαστε τη λογική τού «τίποτα δεν αλλάζει» που θέλουν να μας καλλιεργήσουν και κυριαρχεί παντού σήμερα.

Η νέα γενιά έχει ανάγκη να ζει ουσιαστικά και όχι να επιβιώνει μέσα στην πίεση και την ανασφάλεια. Εχει ανάγκη να δημιουργήσει, να μορφωθεί, να αθληθεί, να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και τη γνώση. Εχει ανάγκη μια κοινωνία που θα εξασφαλίσει σε όλους το δικαίωμα στην εργασία, στη μόρφωση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τον ελεύθερο χρόνο.

Μια κοινωνία όπου οι νέοι άνθρωποι δεν θα μεγαλώνουν με τον φόβο της διαρκούς αξιολόγησης και της αποτυχίας, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μπορούν να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, τις δυνατότητες και τα όνειρά τους, αυτή είναι η κοινωνία του σοσιαλισμού - κομμουνισμού.

Μια κοινωνία όπου ο Αθλητισμός, η Παιδεία και ο Πολιτισμός δεν θα είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους. Μόνο τότε η νέα γενιά θα μπορεί πραγματικά να αναπνεύσει, να ονειρευτεί και να ζήσει.

Κατερίνα ΚΟΤΣΑΜΠΑ

Μέλος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνη της Επιτροπής Αθλητισμού του ΚΣ της ΚΝΕ