ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ / ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΚΑΡΕΛΛΗ - ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Δυο ξεχασμένα κείμενά τους, τυπωμένα στην μπροσούρα «ΕΑΜ - Ανατολικές Συνοικίες Αθήνας 1941 - 1945»

«Η Ελλάδα η καινούργια, η λεύτερη, η αναγεννημένη, ο λαός νικητής, νοικοκύρης στον τόπο του, η νέα γενιά που χτίζει τραγουδώντας την πρόοδο και τον πολιτισμό»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Θ' (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

Οι δοξασμένες, οι αιματοβαμμένες λαϊκές γειτονιές, τα θυσιαστήρια της Αντίστασης, που κράτησαν ψηλά τη σημαία της κομμουνιστικής απολύτρωσης, οι δοκιμασμένες Ανατολικές Συνοικίες της Αθήνας.

Κρατάμε στα χέρια μας, σε ανατύπωση, την μπροσούρα «ΕΑΜ - Ανατολικές Συνοικίες Αθήνας 1941 - 1945» (εκδόσεις «Εντός»). Στο εξώφυλλο αναγράφονται αυτά τα ηρωικά τοπωνύμια, με την ορθογραφία της εποχής: Ζωγράφου, Κουπόνια, Ηλύσια, Καισαριανή, Παγκράτι, Βύρωνας, Ν. Ελβετία, Κοπανάς, Γούβα, Μετς, Αγιάννης, Νέος Κόσμος, Υμηττός, Δουργούτι, Κατσιπόδι, Ηλιούπολις.

Διαβάζουμε το σκεπτικό της έκδοσης, που επελέγη να κυκλοφορήσει στα 4 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ (27 Σεπτέμβρη 1941):

«Σπονδή στον Βωμό της Λευτεριάς»

«Ο 6ος Τομέας, χωρίς να θέλει να ξεχωρίσει τις θυσίες του και την πολύμορφη συμβολή του στο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, είναι περήφανος γιατί έδωσε το τίμιο αίμα των παιδιών του σαν σπονδή στον Βωμό της Λευτεριάς και Εσωτερικής Απολύτρωσης. Και σε ένδειξη αιώνιας ευγνωμοσύνης σε κείνους πούφυγαν από κοντά μας, αφιερώνει μ' ευλάβεια το φτωχό αυτό σ' εμφάνιση, αλλά πλούσιο σε ψυχικό παλμό λεύκωμα».

Ομως ας μην αργοπορούμε, ας περάσουμε στα δύο κείμενα. Μ' αυτά ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στον πρωτοπόρο, με προοδευτική επιλογή, ειδικό παιδαγωγό.

Την υπογραφή Κώστας Καλαντζής (Θεσσαλός) έχει η παρέμβαση, υπό τον υπέρτιτλο «ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ»: «ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1944». Σαφώς και το ύφος της γραφής είναι προπαγανδιστικό, ωστόσο έχει νησίδες υψηλής λογοτεχνικής σύλληψης, με αναφορά σε στίχο του Διονύσιου Σολωμού:

«Εκκληση στους δασκάλους ν' ανοίξουν τα σχολειά»

Οι Λαϊκές Επιτροπές κάνουν έκκληση στους δασκάλους ν' ανοίξουν τα σχολειά. Τρία χρόνια τώρα ο φωτοσβέστης Γερμανοέλληνας υπουργός Λογοθετόπουλος κι οι μανδαρίνοι του υπουργείου της Παιδείας κρατάνε τα σχολειά μανταλωμένα, τα κάνανε στρατώνες και σταύλους, γιατί έτσι τόθελαν τ' αφεντικά τους οι Ούνοι. Οι καταχτητές μας κι οι ντόπιοι προδότες θέλουν να γονατίσουν τη νεολαία με την πείνα, με τον τρόμο και πιο πάνω απ' όλα με το πνευματικό σκοτάδι. Κλείνουνε τα σχολειά, τα μορφωτικά κέντρα και τους εκπολιτιστικούς συλλόγους της νεολαίας, κι ανοίγουνε πορνεία, ταβερνεία και χαρτοπαιχτικές λέσχες».

«Να ρίξουν ηθικά τη νεολαία»

«Σκοπός τους είναι να ρίξουν ηθικά τη νεολαία, να την αποκτηνώσουν, να την τραβήξουν στα γενιτσαρικά τάγματα, να την κάνουνε να ξεχάσει τον εθνισμό της, να γίνει δεσμοφύλακας του λαού, να πάψει μέσα της κάθε λαχτάρα για λευτεριά κι υψωμό. Μα η αδάμαστη νεολαία μας, που φοίτησε στο σχολειό της πάλης της ΕΠΟΝ, παλεύει ζητώντας πίσω τα σχολειά της. Μαζί της κι ο λαός κι οι φωτισμένοι δάσκαλοι».

Για την οικονομία του χώρου, αφήνουμε πίσω μας ορισμένες παραγράφους, για να φτάσουμε στο πανηγυρικό και φωτεινό διά ταύτα. Ας απολαύσουμε τον λυρικό τόνο, φωτισμένο από τον αττικό ήλιο, με δεσπόζον το βουνό του Υμηττού:

«Δεν είναι μόνο μαθητές, είναι κι αητόπουλα»

«Το καθένα κι ένας μικρός ήρωας»

«Το πρώτο μάθημα... Πώς μπορεί να 'ναι άλλο από το μάθημα του αγώνα και της λευτεριάς; Ολα τα παιδιά έχουν να πουν μια ιστορία, την ίδια τους ηρωική ιστορία. Το καθένα είναι κι ένας μικρός ήρωας. (...) Στην αυλή παίζουνε τα παιγνίδια του αγώνα, "ανταρτοπόλεμο", "κυνηγούμε τους τσολιάδες" κι άλλα».

«Ο λαός νικητής, νοικοκύρης στον τόπο του»

«Ο δάσκαλος δακρύζει. Μια κοιτάει πάνω τον λιόλουστο Υμηττό και μια κάτω την καταχνιά της Αθήνας, που όσο πάει και λαγαρίζει. Κι ένα όραμα ξανοίγεται μπροστά του, που πάει να ζωντανέψει. Η Ελλάδα η καινούργια, η λεύτερη, η αναγεννημένη, ο λαός νικητής, νοικοκύρης στον τόπο του, η νέα γενιά που χτίζει τραγουδώντας την πρόοδο και τον πολιτισμό. Νιώθει τον εαυτό του κι αυτός καινούργιο, σε καινούργια αποστολή, ταγμένο φωτισμένο οδηγητή της νεολαίας και συναγωνιστή της».

«Αναδείχθηκαν πραγματικές ηρωίδες»

Τα έργα και τις ημέρες των γιαγιάδων, των μανάδων, των συζύγων και των αδελφών ζωντανεύει η σύντροφος του Κώστα Καλαντζή στη ζωή και στον αγώνα, η ειδική παιδαγωγός(1811 - 1977), με την κατάθεσή της

«Παίρνουν μέρος σ' όλες τις μορφές του αγώνα και κρατάνε τιμημένα το πόστο τους. Απ' την απλή παθητική αντίσταση και πάλη για επιβίωση, έως την ανώτερη μορφή, την ένοπλη πάλη. Ανέβηκαν μαζί με τον άντρα στο ανώτερο σκαλοπάτι της θυσίας κι αναδείχθηκαν πραγματικές ηρωίδες».

«Να βοηθήσει στον ξεσκλαβωμό»

«Με στοργή μητρική αγκάλιασαν τον αγώνα και τα 'δωσαν όλα γι' αυτόν. Δεν δίνει η μάνα μόνο το παιδί της στον αγώνα, η γυναίκα τον άντρα, η αδερφή τον αδερφό, μα και η ίδια κατεβαίνει στην πάλη, παλεύει διπλά: Μια για να κρατήσει στη ζωή τα παιδιά της, να κρατήσει το σπίτι, και μια να βοηθήσει στον ξεσκλαβωμό. Είδε τη παράγκα να καίγεται, είδε τον άντρα της να τον σέρνουν στα κάτεργα, έχασε τον γιο της, μα δεν λύγισε. Ατσαλώθηκε».

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου