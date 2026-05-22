ΚΟΥΒΑ

Αμεση απάντηση στη νέα προκλητική ενέργεια των ΗΠΑ για δίωξη του Ραούλ Κάστρο

Την οργή του λαού και της νεολαίας της Κούβας αλλά και των λαών όλου του κόσμου έχει προκαλέσει η νέα προκλητική επιθετική κίνηση των ΗΠΑ, με το ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας και ηγέτη της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, που εξέδωσε την Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η κουβανική κυβέρνηση ήδη έχει καταγγείλει αυτή την αισχρή κίνηση, ενώ η Ενωση Νέων Κομμουνιστών της Κούβας, μαζικές οργανώσεις, φοιτητικές ενώσεις και φορείς του λαϊκού κινήματος καλούν να δοθεί μια αποφασιστική απάντηση, με συγκέντρωση σήμερα το πρωί (μεσημέρι ώρα Ελλάδας) στο γνωστό «Αντιιμπεριαλιστικό Βήμα», (σημείο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα). Για άλλη μια φορά, όπως συνέβη πρόσφατα την Πρωτομαγιά, ο κουβανικός λαός θα στείλει μήνυμα καταδίκης του βάρβαρου υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού των ΗΠΑ και την επιθετική τους πολιτική και στήριξης στην Κουβανική Επανάσταση και του ηγέτη της στρατηγού Ραούλ Κάστρο Ρους. Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα: «Την ημέρα που γιορτάζουμε την 95η επέτειο του Στρατηγού του Στρατού μας, ο κουβανικός λαός επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ούτε οι απειλές, ούτε ο αποκλεισμός, ούτε το ενεργειακό εμπάργκο, ούτε οι ψευδείς κατηγορίες, θα μπορέσουν να κάμψουν τη θέληση ενός ολόκληρου λαού για την υπεράσπιση της Επανάστασής του».

Η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κλιμακώνεται με τις προκλητικές δηλώσεις τόσο του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, που απείλησε ευθαρσώς τον Ρ. Κάστρο ότι αναμένουν «ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», αλλά και του Αμερικανού Πρόεδρου Ντ. Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θα ανεχθούν «ένα κράτος - παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, κατασκοπευτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις ενενήντα μίλια από την αμερικανική επικράτεια», φωτογραφίζοντας ανταγωνιστές των ΗΠΑ στην περιοχή και πρωτίστως την Κίνα.

Στοιχείο της κλιμάκωσης είναι και η έλευση στην Καραϊβική του αεροπλανοφόρου «USS Nimitz» και της αρμάδας του.

Σε απάντησή του ο Πρόεδρος της Κούβας και πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, που δημοσιεύεται και στην εφημερίδα του κόμματος «Γκράνμα», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:

«Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο, την οποία μόλις ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποδεικνύει μόνο την αλαζονεία και την απογοήτευση που προκαλεί στους εκπροσώπους του ιμπεριαλισμού η ακλόνητη σταθερότητα της Κουβανικής Επανάστασης, η ενότητα και η ηθική δύναμη της ηγεσίας της.

Πρόκειται για μια πολιτική ενέργεια, χωρίς καμία νομική βάση, που αποσκοπεί μόνο στο να μεγαλώσει τον φάκελο που κατασκευάζουν για να δικαιολογήσουν την παράνοια μιας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Κούβας».

Και προσθέτει: «Το ηθικό ύψος και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του έργου του καταρρίπτουν οποιαδήποτε κακία επιχειρείται να στηθεί εναντίον του Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο. Ως αρχηγός ανταρτών και ως πολιτικός, κέρδισε την αγάπη του λαού του, κάτι που συμπληρώνεται από τον σεβασμό και τον θαυμασμό άλλων ηγετών της περιοχής και του κόσμου. Αυτές οι αξίες είναι η καλύτερη υπεράσπισή του και μια ηθική ασπίδα απέναντι στη γελοία προσπάθεια να μειωθεί το ανάστημά του ως ήρωα».