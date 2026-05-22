Διαδήλωση σήμερα απέναντι από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα
Η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κλιμακώνεται με τις προκλητικές δηλώσεις τόσο του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, που απείλησε ευθαρσώς τον Ρ. Κάστρο ότι αναμένουν «ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», αλλά και του Αμερικανού Πρόεδρου Ντ. Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θα ανεχθούν «ένα κράτος - παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, κατασκοπευτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις ενενήντα μίλια από την αμερικανική επικράτεια», φωτογραφίζοντας ανταγωνιστές των ΗΠΑ στην περιοχή και πρωτίστως την Κίνα.
Στοιχείο της κλιμάκωσης είναι και η έλευση στην Καραϊβική του αεροπλανοφόρου «USS Nimitz» και της αρμάδας του.
Σε απάντησή του ο Πρόεδρος της Κούβας και πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, που δημοσιεύεται και στην εφημερίδα του κόμματος «Γκράνμα», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:
«Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο, την οποία μόλις ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποδεικνύει μόνο την αλαζονεία και την απογοήτευση που προκαλεί στους εκπροσώπους του ιμπεριαλισμού η ακλόνητη σταθερότητα της Κουβανικής Επανάστασης, η ενότητα και η ηθική δύναμη της ηγεσίας της.
Πρόκειται για μια πολιτική ενέργεια, χωρίς καμία νομική βάση, που αποσκοπεί μόνο στο να μεγαλώσει τον φάκελο που κατασκευάζουν για να δικαιολογήσουν την παράνοια μιας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Κούβας».
Και προσθέτει: «Το ηθικό ύψος και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του έργου του καταρρίπτουν οποιαδήποτε κακία επιχειρείται να στηθεί εναντίον του Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο. Ως αρχηγός ανταρτών και ως πολιτικός, κέρδισε την αγάπη του λαού του, κάτι που συμπληρώνεται από τον σεβασμό και τον θαυμασμό άλλων ηγετών της περιοχής και του κόσμου. Αυτές οι αξίες είναι η καλύτερη υπεράσπισή του και μια ηθική ασπίδα απέναντι στη γελοία προσπάθεια να μειωθεί το ανάστημά του ως ήρωα».