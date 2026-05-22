ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η πραγματική εικόνα πίσω από τις φιέστες των εγκαινίων

Μαχητική διαδήλωση - απάντηση στη φιέστα του υπουργού Υγείας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Νάουσας, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, απαιτώντας αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα Υγείας, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών για την κάλυψη των αναγκών όλων των κλινικών και για πλήρη και επαρκή λειτουργία τους.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στη Νάουσα για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της μονάδας της Νάουσας και παράλληλα ανακοίνωσε την αποσύνδεση του νοσοκομείου από την ενιαία διοίκηση με το νοσοκομείο της Βέροιας.

Μια αποσύνδεση που προφανώς δεν θα βελτιώσει τα οξυμένα προβλήματα, αν δεν συνοδευτεί με αποφασιστική αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νοσοκομείο γιατροί καλούνται να βγάζουν πάνω από 10 εφημερίες τον μήνα, στη Χειρουργική δεν λειτουργούν πλήρως οι αίθουσες, ενώ ένας αναισθησιολόγος κάνει 15 εφημερίες τον μήνα!

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας, τόσο σε προσωπικό όσο και υποδομές, με αποτέλεσμα, όπως αναδεικνύει και το Εργατικό Κέντρο, οι ασθενείς να αναγκάζονται να κάνουν εξετάσεις σε ιδιώτες πληρώνοντας από την τσέπη τους το κόστος. Μάλιστα, στο νοσοκομείο της Νάουσας έχουν κλείσει η γυναικολογική και μαιευτική κλινική, ενώ δεν υφίσταται στην ουσία κλινική ΩΡΛ παρότι υπάρχει στο οργανόγραμμα.

Το Εργατικό Κέντρο με σωματεία της πόλης προβάλλει διεκδικήσεις για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών για την κάλυψη των αναγκών όλων των κλινικών και για πλήρη και επαρκή λειτουργία τους.

«Κορδέλες» και στα Γιαννιτσά

Την πραγματική εικόνα που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση πίσω από τις φιέστες εγκαινίων αποκαλύπτει και η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας, με αφορμή τα εγκαίνια του ΤΕΠ του νοσοκομείου Γιαννιτσών και του ΚΥ Κρύας Βρύσης, από τον υπουργό Υγείας, χωρίς παράλληλα να έχει γίνει η πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευμένου μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Οπως αναφέρει η ΕΝΙΠ, «τα εγκαίνια του ΤΕΠ δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός πως το κτίριο του νοσοκομείου έχει ξενοδοχειακό εξοπλισμό και κουφώματα του 1993, διαδρόμους και εργαστήρια που κατά καιρούς πλημμυρίζουν από διαρροές, έχει προβληματικό έως ακατάλληλο δίκτυο ύδρευσης κ.λπ.

Το νέο ΤΕΠ θα συνεχίσει να μη λειτουργεί αυτόνομα, με τις κλινικές του νοσοκομείου να επιφορτίζονται με τη λειτουργία του. Με χωροταξικά και άλλα προβλήματα, όπως η μη πρόβλεψη παιδιατρικού χώρου στο ΤΕΠ και η παραμονή του ιατρείου επειγόντων για παιδιά στο άλλο άκρο του νοσοκομείου, που για την απογευματινή νοσηλευτική του κάλυψη "επιστρατεύονται" οι νοσηλεύτριες των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Αποδεικνύονται η προχειρότητα στον σχεδιασμό και οι τεράστιες καθυστερήσεις προς όφελος των ιδιωτών μεγαλοεργολάβων.

Η παθολογική κλινική που βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μόνιμης υποστελέχωσης. Κι εδώ αναγκαστικές μετακινήσεις και ιδιώτες με μπλοκάκι και όπου βγει. Παρόμοια εικόνα σε πολλά άλλα τμήματα και σε "μονήρεις" ειδικότητες.

Μπροστά στον κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης εδώ και 1,5 περίπου χρόνο το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου "λειτουργεί" με δύο μόνον αναισθησιολόγους που εφημερεύουν 11-12 φορές το μήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών».

Οσο για το «ενεργειακά αναβαθμισμένο» ΚΥ Κρ. Βρύσης, τα εγκαίνια το βρίσκουν ερημωμένο, όπως είναι και τα υπόλοιπα ΚΥ της Πέλλας. «Το μαρτυρούν οι 18 (στις 32) κενές οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού, οι 32 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού, από τις 58 συνολικά. Συμβασιούχοι με μειωμένα δικαιώματα και σε διαρκή εργασιακή ομηρία, καλύπτουν μικρό μέρος αυτών των κενών. Το μαρτυρά και η δραματική μείωση των επισκέψεων στο ΚΥ Γιαννιτσών κατά την τελευταία 15ετία, από 1.000 την ημέρα σε 1.000 τον μήνα».

Μάλιστα, η Ενωση σημειώνει ότι η τελευταία προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του υπουργείου Υγείας, δεν αφορά τη σύσταση «νέων θέσεων ιατρών» στα δύο νοσοκομεία της Πέλλας όπως ψευδώς αναφέρεται. Καλύπτουν κυρίως αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων χρόνων και αφορούν στο 30% των κενών οργανικών θέσεων».