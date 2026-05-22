ΚΡΗΤΗ

Παγκρήτια υγειονομική κινητοποίηση με αιχμή την υποστελέχωση των νοσοκομείων!

Πανυγειονομική - παγκρήτια κινητοποίηση ετοιμάζουν σωματεία εργαζομένων από δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, δίνοντας συνέχεια στον μεγάλο αγώνα των τελευταίων χρόνων για μέτρα στήριξης κόντρα στην ένταση της εμπορευματοποίησης.

Συγκεκριμένα, τέτοιο κάλεσμα απευθύνουν Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και άλλα υγειονομικά σωματεία, που με αφορμή τη στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ για την Κρήτη καλούν σε συλλαλητήριο την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 10.30 π.μ. έξω από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο που θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας.