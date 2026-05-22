ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Επιτακτική ανάγκη οι δημόσιες και δωρεάν δομές πρόληψης και θεραπείας

«

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) δεν γεννιούνται στο κενό. Οι πραγματικοί πυροκροτητές κρύβονται στο κοινωνικό μας περιβάλλον: Στο οικονομικό άγχος της οικογένειας για επιβίωση, στον εξοντωτικό ανταγωνισμό των σχολικών επιδόσεων και στη βία των ειδήσεων από τους πολέμους, τη γενοκτονία μέχρι και τα καθημερινά "Τέμπη" που πληγώνουν τη ζωή μας»:

Το μήνυμα αυτό στέλνει η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων - Φίλων Πασχόντων από ΔΠΤ «Επιστρέφω», με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων αδιάκοπης δράσης. Κοντά στα παραπάνω, ο Σύλλογος εντάσσει τα «μηνύματα μίσους του διαδικτύου», τις επιπτώσεις της εξάπλωσης των ΜΚΔ με τη «δικτατορία της τέλειας εικόνας», και τα οδυνηρά αποτελέσματα. Και όπως αναφέρει: «Η Διαταραχή αυτή είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που λιμοκτονεί για νόημα και περισσεύει σε θεάματα», φωτίζοντας ότι η ίαση θα έρθει μέσα από την αμφισβήτηση των κοινωνικών προτύπων που «εμπορευματοποιούν τα πάντα, ακόμη την ίδια την ύπαρξή μας».

Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχε πλήθος πανεπιστημιακών καθηγητών και ιατρικού προσωπικού που ειδικεύεται στις ΔΠΤ και μετέφεραν πολύτιμη πείρα, μίλησαν για τα σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις ελάχιστες δημόσιες δομές, οι οποίες λειτουργούν υποστελεχωμένες, στην Αθήνα.

Απόγνωση από την απουσία πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας

Το περιεχόμενο της ημερίδας ήταν μια κραυγή διεκδίκησης, μαζί με τις οικογένειες και τους πάσχοντες, για μέτρα Πρόληψης, καθώς όπως ειπώθηκε «διαπιστώσαμε την απόλυτη ανυπαρξία του κράτους. Χτυπήσαμε την πόρτα των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, αλλά δεν άνοιξε καμία».

Μεγάλο αγκάθι είναι βέβαια και η θεραπεία, με τις ελάχιστες δομές να έχουν υπερβεί προ πολλού τα όριά τους, οικογένειες να εγκλωβίζονται σε πολύμηνες αναμονές, με «ταβάνι» και στα χρονικά όρια θεραπείας έως και 2 χρόνια, ενώ εκτός Αττικής υπάρχει μόνο απουσία, μεγιστοποιώντας την απόγνωση, το οικονομικό κόστος και την αγωνία για τις οικογένειες των πασχόντων.

Την ίδια στιγμή αυξάνονται τα αιτήματα για θεραπεία. Μόνο στη βορειοδυτική Ελλάδα διπλασιάστηκαν τα αιτήματα για διάγνωση και θεραπεία σε διατροφικές συμπεριφορές που δεν είναι λειτουργικές, ενώ τα όρια ηλικίας των πρώτων συμπτωμάτων πλέον εμφανίζονται κι από τα 9 έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη για ενίσχυση των υπαρχουσών δομών στην Αθήνα που κινδυνεύουν με λουκέτο λόγω της υποστελέχωσης, των συνταξιοδοτήτων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από την Ηπειρο μέχρι την Κρήτη δεν υπάρχει μια θεραπευτική δομή, οικογένειες ξεσπιτώνονται.

Στη μονάδα ΔΠΤ του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (η οποία στελεχώνεται μόνο από 2 ψυχιάτρους), τα αιτήματα θεραπείας αυξήθηκαν κατά 60% σε τέσσερα χρόνια (147 αιτήματα θεραπείας το 2022, 240 αιτήματα το 2026). Μάλιστα, εντοπίζονται και νέες μορφές ΔΠΤ επιβάλλοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ίδιων των θεραπευτών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για δημιουργία νέων δομών θεραπείας σε όλη τη χώρα, με τις οικογένειες να απαιτούν να γίνει το πρώτο ειδικό ιατρείο στα Ιωάννινα, αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές μονάδες τραύματος (από επαναλαμβανόμενες βίαιες συμπεριφορές) στη χώρα.

Ο Σύλλογος αναδεικνύει ότι η φροντίδα αυτή αποτελεί χρέος του κράτους και σημειώνει ότι «πρέπει να ασκείται συστηματικά μέσα από δημόσιες δομές θεραπείας για τις ΔΠΤ που παρά το αξιόλογο έργο τους είναι αδύνατον να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες, τη στιγμή που οι νοσούντες αυξάνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο».

Ο Σύλλογος απαιτεί άμεσα την επείγουσα στελέχωση των μόλις 5 υπαρχουσών δομών (4 ενηλίκων, 1 παιδιών - εφήβων), που λόγω έλλειψης προσωπικού κινδυνεύουν να αναστείλουν την πλήρη λειτουργία τους.

Το «παρών» στην ημερίδα έδωσαν και συνδικαλιστικοί φορείς από τον χώρο της Υγείας και της Εκπαίδευσης.

Την απαίτηση της ΟΕΝΓΕ για ισχυρό αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με μαζικές προσλήψεις και δημιουργία νέων δομών σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γ. Γαλανόπουλος.

Την ίδια ανάγκη για τον χώρο της εκπαίδευσης μετέφερε εκ μέρους της ΔΟΕ η Β. Γαλανοπούλου και «όχι για κάθε πρόβλημα να μας δίνει η κυβέρνηση κι έναν πενταψήφιο αριθμό».

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν μαθητή μας, έρμαιο καμίας διαταραχής, καμίας δυσκολίας», είπε εκ μέρους της ΟΛΜΕ ο Θ. Ντόβας.

«Η ψυχική υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα των παιδιών μας», τόνισε ο Β. Τασούλας εκ μέρους της ΑΣΓΜΕ. Στο σημαντικό έργο που πρόσφερε το 18 ΑΝΩ και σε αυτό το πεδίο, των ΔΠΤ, και που σήμερα εξαφανίστηκε με τον ΕΟΠΑΕ, αναφέρθηκε η Ειρήνη Γκιτάκου πρόεδρος των εργαζομένων στη ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ.

Αμέριστη η στήριξη του ΚΚΕ

Την αμέριστη στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα των πασχόντων, των οικογενειών τους και της επιστημονικής κοινότητας, μετέφερε η Βιβή Δάγκα μέλος της ΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας, βουλευτής του Κόμματος, σημειώνοντας την «πρόκληση ακόμα και σήμερα να μη γίνεται καν συζήτηση για εξειδικευμένες κρατικές, δωρεάν δομές που είναι αναγκαίες, όπως η πρόταση για Κέντρο Ημέρας, την οποία στηρίζουμε. Εκφράζουμε τη στήριξή μας και στο προσωπικό των μονάδων που υποστηρίζουν ασθενείς με ΔΠΤ. Κάτω από αντίξοες συνθήκες (υποστελέχωση, ανεπάρκεια δομών κ.λπ.) παλεύουν κυρίως απέναντι στο τείχος που ορθώνει το ίδιο το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος. Γιατί αντιμετωπίζει την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της ψυχικής υγείας ως εμπόρευμα, που προσπαθεί να στριμώξει στη λογική "κόστος - όφελος". Αυτός είναι και ο λόγος που ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται στους λεγόμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα να ρημάζουν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους».

Η βουλευτής του Κόμματος εξέφρασε την ανησυχία σχετικά με τις ανακοινώσεις των επιτελείων της ΕΕ για αναπροσαρμογή των κονδυλίων που προορίζονται για Υγεία, Πρόνοια, «δηλαδή για νέους κόφτες στις ανάγκες μας ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση για τους πανάκριβους πολεμικούς εξοπλισμούς, τη στροφή στην πολεμική οικονομία».

Τέλος, υπογράμμισε τη θέση του ΚΚΕ για υψηλού επιπέδου παροχή υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από ένα αποκλειστικά δωρεάν, κρατικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με έμφαση στην πρόληψη και των ψυχικών νοσημάτων.