ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά παραγγελία της εργοδοσίας εξαφανίζει τις ευθύνες της για το μακελειό στους χώρους δουλειάς

Καταψήφισε το απαράδεκτο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Για την ανάγκη μείωσης των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία» η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ψήφισμα γραμμένο κατά παραγγελία της μεγαλοεργοδοσίας.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές του Κόμματος αναδεικνύουν ότι η ΕΕ επιχειρεί με το ψήφισμα αυτό, με κάθε τρόπο να συγκαλύψει και τελικά να εξαφανίσει τους υπεύθυνους για τα εργοδοτικά εγκλήματα που βαφτίζονται «εργατικά ατυχήματα». Κι αυτό την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα σε ένα διήμερο έγιναν 5 εργατικά εγκλήματα με 3 εργάτες νεκρούς και 65 από την αρχή του χρόνου, ανάμεσά τους κι οι 5 εργάτριες στη «Βιολάντα».

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα αναδεικνύει τις αιτίες για τους εκατοντάδες νεκρούς εργάτες, όπως το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο, της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων, τη λογική του «αυτοελέγχου» των εργοδοτών, την ελαστική δουλειά με τα απλήρωτα 10ωρα και 13ωρα κ.ά. «Αλλωστε, οι ευρωενωσιακές οδηγίες είναι αυτές που προβλέπουν επίσης υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων, διάλυση των Επιθεωρήσεων Εργασίας, μετατροπή τους σε μια ακόμα "ανεξάρτητη αρχή" υπόλογη μόνο στα επιχειρηματικά συμφέροντα», προσθέτει.

Τονίζοντας ότι για αυτές τις αιτίες, το ψήφισμα δεν αρθρώνει λέξη, την ίδια στιγμή που προκλητικά προτείνει την καθιέρωση «Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων» για να θρηνεί η εργατική τάξη τους νεκρούς της κι ενώ υπάρχει ήδη τέτοια διεθνής ημέρα, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα επισημαίνει:

«Αντί για μέτρα κατά της εργοδοτικής ασυδοσίας προωθεί τον κοινωνικό εταιρισμό, ζητώντας "στενή συνεργασία των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων" κι από τα κράτη - μέλη ..."να ευαισθητοποιήσουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους σχετικά με την ευθύνη τους να μεριμνούν για τη δική τους ασφάλεια και για την ασφάλεια των άλλων". Σαν να μην είναι οι εργοδότες θύτες, αλλά "συνεργάτες" που "μεριμνούν". Θύματα, όμως, είναι μόνο οι εργάτες. Οι καπιταλιστές σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Από την ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο μόνο τέτοιον κυνισμό και κοροϊδία έχει να περιμένει η εργατική τάξη.

Το ΚΚΕ πρωτοστατεί στην πάλη για την κατάργηση της βάρβαρης αντεργατικής νομοθεσίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Υπάρχουν σήμερα όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες να ζήσει η εργατική τάξη μια ζωή στο ύψος των αναγκών της. Για να γίνουν όμως πράξη πρέπει να βγει από τη μέση το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, οι καπιταλιστικές ενώσεις που το υπηρετούν, ο εργαζόμενος λαός να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει και του ανήκει».