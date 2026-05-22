Οργή κι αγανάκτηση! Αλλοι δύο νεκροί χτες και τρεις τραυματίες εργαζόμενοι

Μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες έξι εργαζόμενοι ξεψύχησαν στην εργασία τους και 12 έπεσαν θύματα σοβαρών εργατικών τραυματισμών. Τουλάχιστον... Γιατί δεν γνωρίζουμε πόσα «ατυχήματα» έγιναν, αλλά δεν θα δηλωθούν ποτέ, ακόμα και θανατηφόρα.

Μέσα σε τόσο θανατικό όμως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να «σφυρίζει κλέφτικα». Ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας επαναλαμβάνει μονότονα ότι «κατατασσόμαστε στην τέταρτη καλύτερη θέση στην Ευρώπη, με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα» και θέτει ως βασικό στόχο «να περάσουμε μία κουλτούρα πρόληψης».

Και, χτες, ενώ συνέβαινε το έκτο θανατηφόρο, γίνεται γνωστή η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου να κηρυχθεί «μέρα μνήμης των θυμάτων» από εργατικά «ατυχήματα» η 8η Αυγούστου (βλ. σελ. δίπλα). Η υποκρισία ξεχειλίζει... Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να τους θυμούνται όταν πεθάνουν την ώρα της δουλειάς. Θέλουν να δουλεύουν για να μπορούν να ζουν και όχι να πεθάνουν δουλεύοντας.

Δεν φταίει όμως η «κακιά η ώρα». Φταίει το κυνήγι του κέρδους. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, γιατί αυτά «κοστίζουν». Φταίει η πολιτική που εφαρμόζουν κυβερνήσεις, αστικά κόμματα, τα διακρατικά όργανα του κεφαλαίου όπως η ΕΕ, ενισχύοντας το ξεσάλωμα της εργοδοσίας, υπονομεύοντας συστηματικά τους μηχανισμούς ελέγχου για την τήρηση των μέτρων προστασίας. Γιατί νομοθετούν τη διαρκώς αυξανόμενη ένταση της εργασίας, αυξάνουν τα όρια ηλικίας αναγκαστικής παραμονής στην εργασία. Αυτός ο θανατηφόρος συνδυασμός είναι που εξοντώνει τους εργάτες στο μεροκάματο.

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Χτες λοιπόν σημειώθηκε το έκτο θανατηφόρο «ατύχημα» των τελευταίων ημερών, στην επιχείρηση «Υφανση - Δούμας» στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν εργαζόμενος εγκλωβίστηκε στην γκαραζόπορτα της επιχείρησης.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, η Ελένη Μενεγάκη, από το κλαδικό Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Αττικής και μέλη της Ομοσπονδίας.

Επίσης, ο Νίκος Σερετάκης, δημοτικός σύμβουλος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Με την παρέμβασή τους απαίτησαν να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες και ύστερα από δική τους κλήση ήρθαν Επιθεωρητές να ελέγξουν τις συνθήκες του θανάτου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου με τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο νεκρός εργάτης ήταν εργαζόμενος «γενικών καθηκόντων» και μεταξύ άλλων του είχαν αναθέσει να φτιάξει την γκαραζόπορτα, που όπως φαίνεται παρουσίαζε προβλήματα εδώ και μέρες, χωρίς όμως να είναι εξειδικευμένος.

Αμεση απάντηση δίνει στο νέο εργοδοτικό έγκλημα το Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Ν. Αττικής, που για σήμερα Παρασκευή κήρυξε 24ωρη απεργία στην επιχείρηση. Αναδεικνύει τις συνθήκες θανάτου του εργάτη, αφού του ανατέθηκε να φτιάξει την γκαραζόπορτα όπου τελικά σκοτώθηκε, παρότι δεν ήταν εκπαιδευμένος. Και σημειώνει ότι «αντί η εργοδοσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να φροντίσει η πόρτα να επισκευαστεί από ειδικό συνεργείο, ανάθεσε στον ίδιο τον εργαζόμενο την επισκευή της, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο εργασίας του. Ο συγκεκριμένος, παρά το ότι δεν ήταν ειδικότητά του, απασχολούνταν σε πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως οδηγός, χειριστής κλαρκ και πολλές άλλες».

«Δεν θα αποδεχτούμε να συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς εργάτες στους χώρους δουλειάς» ξεκαθαρίζει το Συνδικάτο, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια των συναδέλφων του εργάτη στην οικογένειά του και καλώντας σε συσπείρωση στο συνδικάτο, απαιτώντας: Να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες του εργοδοτικού εγκλήματος, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία και η πολυαπασχόληση σε διαφορετικές ειδικότητες. Να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου που αφορά τη φύση της εργασίας τους.

Νεκρός και στην «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική

Νεκρός έπεσε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης και ένας 63χρονος εργαζόμενος στην «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ», οδηγός μηχανήματος βαρέως τύπου, στο εργοτάξιο της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Ο εργαζόμενος πέθανε από ανακοπή την ώρα της δουλειάς, κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς δεν πρόκειται να αναγνωριστεί ως θύμα εργατικού ατυχήματος, αλλά ως «θάνατος με παθολογικά αίτια». Ετσι γίνεται πράξη το «νόμιμο κουκούλωμα» εργοδοτικών και κρατικών εγκλημάτων, αφού δεν θα διερευνηθούν ποτέ οι συνθήκες δουλειάς που πιθανά να συνδέονται με τον θάνατο, οι ευθύνες της εργοδοσίας για πιθανή άσκοπη επιβάρυνση σε συνάρτηση με βεβαρυμένο ιστορικό του εργάτη κ.ο.κ.

Μάλιστα, πρόκειται για εργάτη που κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη, όμως στα 63 του χρόνια αναγκαζόταν να δουλεύει σε μια δύσκολη εργασία με πολλαπλούς επιβαρυντικούς παράγοντες, κάτι που αναδεικνύει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας. Καταγγέλλει άλλωστε τόσο το γεγονός ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στις Κατασκευές, άνω των 60 ετών, είναι αναγκασμένοι να κυνηγάνε το μεροκάματο για να τα βγάλουν πέρα, όσο και τις εξαντλητικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο στις Σκουριές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο 63χρονος εργαζόμενος «δούλευε για μήνες 10 ώρες την ημέρα, πολλές φορές 6 μέρες τη βδομάδα, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία».

Η Ομοσπονδία εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εργαζόμενου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται «να κλείσουμε τα μάτια στις εξαντλητικές συνθήκες στο έργο, που επιβάρυναν την κατάσταση του συναδέλφου, συμβάλλοντας στο μοιραίο. Δεν αποδεχόμαστε την εξαφάνιση των θανατηφόρων "ατυχημάτων" με το πρόσχημα της παθολογικής αιτίας που οδηγεί και στο μπλοκάρισμα της διερεύνησής τους.

(...) Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στην ουσιαστική διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δίνοντας το ελεύθερο στους εργολάβους να ξεχειλώνουν τα ωράρια, να πετσοκόβουν τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, να ξεζουμίζουν τους εργάτες».

Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση, αντί να βγαίνει στη Βουλή και να κουνάει το δάχτυλο σε όποιους καταγγέλλουν την άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους χώρους με 1 νεκρό κάθε 3 μέρες, θα έπρεπε να απολογηθεί για το τι μέτρα έχει πάρει για την κατάσταση αυτή στους χώρους δουλειάς.

Γιατί αδιαφορεί στις συνεχείς καταγγελίες μας για την κατάσταση στο έργο;

Γιατί 2 μήνες μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που συνέβη στο ίδιο έργο, δεν έχει "ανοίξει ρουθούνι";

Γιατί δεν κηρύσσει υποχρεωτική την ΣΣΕ που υπέγραψε η Ομοσπονδία μας με τις εργοδοτικές ενώσεις, διευκολύνοντας την εργοδοσία να εξασφαλίζει χαμηλότερα μεροκάματα και ασφάλιση για τους εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες;».

Καλεί τους εργαζόμενους να μη συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα, να μην κάτσουν με σταυρωμένα χέρια, περιμένοντας το επόμενο θύμα. Να έρθουν σε επαφή με το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία και συλλογικά και οργανωμένα να παλέψουν για τα δικαιώματά τους.

Γιαννιτσά: Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν από κατάρρευση σκαλωσιάς

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χτες το πρωί και στην περιοχή των Γιαννιτσών, όταν τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς, πάλι με θύματα εργαζόμενους που κανονικά θα έπρεπε να είναι συνταξιούχοι.

Συγκεκριμένα, δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ένας 60χρονος και ένας 64χρονος, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Από τα σίδερα της σκαλωσιάς που κατέρρευσε, τραυματίστηκε και ένας 55χρονος ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών.