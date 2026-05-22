Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΜΜΑΝ.- Η Ιορδανία απαγόρευσε χτες την είσοδο όλων των ταξιδιωτών που προέρχονται από τη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, με εξαίρεση τους Ιορδανούς πολίτες, λόγω της επιδημίας Εμπολα. Το μέτρο θα διαρκέσει για έναν μήνα. Η απόφαση εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν σύστασης του υπουργείου Υγείας, ως προληπτικό μέτρο, λόγω των επιδημιολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με την εξάπλωση του ιού σε αυτές τις δύο χώρες.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Αργά το βράδυ της Τρίτης το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι απαγορεύει οριστικά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους ή να επιδιώκει νομικές αξιώσεις σχετικά με τους προηγούμενους φόρους του Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του και των συνδεδεμένων εταιρειών, στο πλαίσιο συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά των φορολογικών αρχών της χώρας, επειδή είχαν διαρρεύσει παρανόμως φορολογικά του δεδομένα στον Τύπο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Απελάσεις εκατοντάδων απαχθέντων του στολίσκου αλληλεγγύης
Μεταξύ απειλών από ΗΠΑ - Ισραήλ και συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν
Ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στη Βαλτική με drones από όλες τις κατευθύνσεις
Καταγγέλλει την πολιτική κάλυψη αντιδραστικών σκοταδιστικών καθεστώτων
Οι ισραηλινές επιδρομές στον νότο συναντούν σφοδρή αντίσταση
 Προσπάθειες να αγοράσει πυραύλους Tomahawk από τις ΗΠΑ
 Δεν αποκλείει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ταϊβάν
 Τροπολογία για μέγιστη πρωθυπουργική θητεία στα οκτώ χρόνια
 Δικαστική «απομάκρυνση» Οζέλ από την ηγεσία του CHP
 Καθίζηση εδάφους σε αεροδρόμιο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ