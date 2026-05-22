ΑΜΜΑΝ.- Η Ιορδανία απαγόρευσε χτες την είσοδο όλων των ταξιδιωτών που προέρχονται από τη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, με εξαίρεση τους Ιορδανούς πολίτες, λόγω της επιδημίας Εμπολα. Το μέτρο θα διαρκέσει για έναν μήνα. Η απόφαση εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν σύστασης του υπουργείου Υγείας, ως προληπτικό μέτρο, λόγω των επιδημιολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με την εξάπλωση του ιού σε αυτές τις δύο χώρες.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Αργά το βράδυ της Τρίτης το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι απαγορεύει οριστικά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους ή να επιδιώκει νομικές αξιώσεις σχετικά με τους προηγούμενους φόρους του Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του και των συνδεδεμένων εταιρειών, στο πλαίσιο συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά των φορολογικών αρχών της χώρας, επειδή είχαν διαρρεύσει παρανόμως φορολογικά του δεδομένα στον Τύπο.