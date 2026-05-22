Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών

«Η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στον αδικοχαμένο συνάδελφο που δεν γύρισε σπίτι του από τη δουλειά. Σε έναν ακόμα εργαζόμενο που προστέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων των εργοδοτικών εγκλημάτων. Μια συναυλία στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης στην οικογένειά του.

Μια συναυλία - διαδήλωση που θα αναδεικνύει τις αιτίες των εργατικών "ατυχημάτων" στον κλάδο μας και ταυτόχρονα θα βάζει στο στόχαστρο αυτούς που ευθύνονται. Θα δείχνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίζουμε όλοι εμείς για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, να μην έχουμε άλλους νεκρούς ή σακατεμένους συναδέλφους μας.

Στον κλάδο μας, τα "ατυχήματα" δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή ούτε η ατομική ευθύνη. Εχουν πηγή τους τους όρους και τις συνθήκες εργασίας που κυριαρχούν στον χώρο του θεάματος - ακροάματος, το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους της εργοδοσίας και την πολιτική που αντιμετωπίζει την ασφάλεια των εργαζομένων ως "κόστος"», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα στο κάλεσμα που απευθύνει για μαζική συμμετοχή στη συναυλία «Για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στον νεκρό τεχνικό Γιάννη Αρτόπουλο», την Κυριακή 24 Μάη, στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, την οποία διοργανώνουν τα σωματεία ΣΤΑΖΟΕ και ΣΕΤΘ.

Τραγουδούν: Μελίνα Ασλανίδου, Μυρτώ Βασιλείου, Φωτεινή Δάρρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κηλαηδόνη, Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Απόστολος Ρίζος, «Το Σφάλμα», Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Rave, «Υπόγεια Ρεύματα», Locomondo, Sadahzinia. Επιμέλεια ορχήστρας: Γιώργος Παπαχριστούδης.

«Δεν θα αποδεχτούμε να μετράμε νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους», αναφέρει το ΣΕΘΕΑ, προσθέτοντας ότι ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση και ο αγώνας. «Να δυναμώσει η συλλογική διεκδίκηση απέναντι στην εργοδοσία, στις κυβερνήσεις και στο κράτος που στηρίζουν αυτή την πολιτική.

Να κλιμακωθεί ο αγώνας για:

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα σε ωράριο, αύξηση μισθού, μέτρα ασφαλείας.

Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Σταθερό εργάσιμο χρόνο και ανθρώπινα ωράρια.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στο ύψος της απαίτησης που έχει για να διοργανωθεί η κάθε παραγωγή.

Ως Σωματείο παίρνουμε την πρωτοβουλία και καλούμε σε συντονισμό όλα τα επιχειρησιακά σωματεία στα μεγάλα ιδρύματα, Εθνικό - Λυρική - Φεστιβάλ Αθηνών - ΜΜΑ, για να φτιαχτούν Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας».