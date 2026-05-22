Απεργούν σήμερα στα Κτηνιατριακά Εργαστήρια

Απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ οι συνάδελφοί τους στις άλλες υπηρεσίες κατεβαίνουν σε στάση εργασίας (1 μ.μ. - λήξη ωραρίου). Οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια θα κάνουν και συγκέντρωση στην έναρξη του ωραρίου (Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή), ενώ από τις άλλες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στη 1.30 μ.μ. στα κεντρικά (Αχαρνών 2).

Τις κινητοποιήσεις κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ), ενάντια στους αυθαίρετους και αντιεπιστημονικούς αποκλεισμούς δικαιούχων επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας του υπουργείου. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει πως ενημερώθηκε ότι ο υπουργός «υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των αυθαίρετων και αντιεπιστημονικών αποκλεισμών που προώθησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χωρίς καμία διορθωτική αλλαγή.

Είναι απαράδεκτο για ένα ζήτημα που έχει επιστημονική και αντικειμενική βάση να προτάσσονται τα "δημοσιονομικά περιθώρια" και οι "αντοχές της οικονομίας", που ποτέ δεν επαρκούν για τα αιτήματα των εργαζομένων αλλά πάντα περισσεύουν για τους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολεμική οικονομία».