ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΕΣΒΟΥ

«Χόρτασαν» από συναντήσεις και φιλοφρονήσεις

«Αλλη μια επίσκεψη υφυπουργού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) συνοδεύτηκε με πολλές φιλοφρονήσεις, πολλά "θα", αλλά με άδειες τσέπες για τους κτηνοτρόφους μας», είναι το σχόλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ), για τη σύσκεψη με τον Αθανάσιο Καββαδά που έγινε την Τετάρτη στο νησί και στην οποία δεν συμμετείχε η ίδια.

Απευθυνόμενη στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει χαρακτηριστικά πως «χορτάσαμε από "συναντήσεις". Εχουμε επανειλημμένα συναντηθεί και καταθέσει τα αιτήματά μας στο υπουργείο, τώρα πρέπει να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα».

Ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα της σύσκεψης, η Ομοσπονδία αναφέρει πως δεν δόθηκε «καμιά χρονική δέσμευση για καταβολή των αποζημιώσεων, ούτε για τα θανατωμένα ζώα, ούτε για το γάλα, ούτε για το χαμένο εισόδημα, ούτε για το άνοιγμα των σφαγείων, ούτε για την απορρόφηση τυροκομικών προϊόντων από τα μικρά τυροκομεία, παρά μόνο αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2026.

Δηλαδή συσσώρευση χρεών για να τα συμψηφίσει στο τέλος η ΑΑΔΕ, ώστε να μην πάρουμε καθόλου επιδότηση και την επόμενη χρονιά, μια που και από τις φετινές επιδοτήσεις πήραμε τις μισές μέχρι σήμερα και αυτές κουτσουρεμένες».

«Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε», τονίζει η ΟΑΣΛ, αναδεικνύοντας ακόμη πως στην εν λόγω σύσκεψη «δεν έγινε καμία αναφορά από κανέναν - ακόμα και από όσους υποτίθεται ότι εκφράζουν τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων - στην ανάγκη για στήριξη των κτηνοτρόφων και μέτρα βιοασφάλειας με κρατική ευθύνη όπως δωρεάν παροχή απολυμαντικών και μέσων προστασίας από το κράτος σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα.

Στην ανάγκη για άμεσες προσλήψεις κρατικών κτηνιάτρων για σαρωτικούς ελέγχους και για ανάπτυξη εμβολιαστικού προγράμματος, όπως προτείνει η επιστημονική κοινότητα, για την προστασία των κοπαδιών και του μοναδικού λεσβιακού προβάτου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι θανατώσεις. Για 100% αποζημιώσεις, πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση».

Καταλήγοντας η Ομοσπονδία καλεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού σε ετοιμότητα επαναφέροντας τις δίκαιες διεκδικήσεις τους για αποζημιώσεις στο 100%, ουσιαστικά μέτρα στήριξης και αναπλήρωσης εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου.