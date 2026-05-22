ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα συγκέντρωση χτες από τους εργολαβικούς

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν χτες το πρωί οισυνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για την επιστροφή τους στην εργασία.

Συγκεκριμένα, χτες εκδικάστηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής για να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά τους οι εργολαβικοί, που από την 1η Απρίλη έμειναν εκτός, μετά την είσοδο νέου εργολάβου στο τμήμα όπου απασχολούνταν επί χρόνια. Η απόφαση αναμένεται τη Δευτέρα 25 Μάη.

Οι εργολαβικοί με το κλαδικό τους σωματείο συνεχίζουν καθημερινά τον αγώνα για το αυτονόητο, να επιστρέψουν στη δουλειά χωρίς να χάσουν τα συσσωρευμένα δικαιώματά τους.

Ετσι και χτες το σωματείο ξεκαθάρισε ότι «δεν θα δεχτούμε να μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς μεροκάματο, χωρίς εισόδημα, χωρίς δικαιώματα, για να συνεχίζεται ανενόχλητα το αίσχος των εργολαβιών και το ξεζούμισμα προς όφελος των κερδών των ενεργειακών ομίλων». Γι' αυτό και απαιτεί να μπουν τώρα οι 37 στη δουλειά, με απώλεια προϋπηρεσίας και δικαιωμάτων. «Τέρμα στην ομηρία και στους εκβιασμούς. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΕΛΠΕ και εργολάβοι».