Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νέα συγκέντρωση χτες από τους εργολαβικούς

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν χτες το πρωί οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για την επιστροφή τους στην εργασία.

Συγκεκριμένα, χτες εκδικάστηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής για να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά τους οι εργολαβικοί, που από την 1η Απρίλη έμειναν εκτός, μετά την είσοδο νέου εργολάβου στο τμήμα όπου απασχολούνταν επί χρόνια. Η απόφαση αναμένεται τη Δευτέρα 25 Μάη.

Οι εργολαβικοί με το κλαδικό τους σωματείο συνεχίζουν καθημερινά τον αγώνα για το αυτονόητο, να επιστρέψουν στη δουλειά χωρίς να χάσουν τα συσσωρευμένα δικαιώματά τους.

Ετσι και χτες το σωματείο ξεκαθάρισε ότι «δεν θα δεχτούμε να μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς μεροκάματο, χωρίς εισόδημα, χωρίς δικαιώματα, για να συνεχίζεται ανενόχλητα το αίσχος των εργολαβιών και το ξεζούμισμα προς όφελος των κερδών των ενεργειακών ομίλων». Γι' αυτό και απαιτεί να μπουν τώρα οι 37 στη δουλειά, με απώλεια προϋπηρεσίας και δικαιωμάτων. «Τέρμα στην ομηρία και στους εκβιασμούς. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΕΛΠΕ και εργολάβοι».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αμεση απάντηση στη νέα προκλητική ενέργεια των ΗΠΑ για δίωξη του Ραούλ Κάστρο
 Κάθε μέρα και ένα νέο εργοδοτικό έγκλημα, ακήρυχτος πόλεμος στην εργατική τάξη
Οργή κι αγανάκτηση! Αλλοι δύο νεκροί χτες και τρεις τραυματίες εργαζόμενοι
Επιτακτική ανάγκη οι δημόσιες και δωρεάν δομές πρόληψης και θεραπείας
Μέχρι την τελευταία στιγμή η μάχη για την κάθοδο στην Αθήνα
 Ολοι στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα αύριο Σάββατο
 Κανείς να μην περιμένει «ποιος θα είναι ο επόμενος»
 Η πραγματική εικόνα πίσω από τις φιέστες των εγκαινίων
 Στις 24 Ιούνη η πανοικοδομική απεργία για τη ΣΣΕ, τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια
Κατά παραγγελία της εργοδοσίας εξαφανίζει τις ευθύνες της για το μακελειό στους χώρους δουλειάς
 Η Κούβα δεν είναι μόνη της
 Την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη
 6 νεκροί εργάτες και 12 τραυματίες σε 6 μέρες
 Παγκρήτια υγειονομική κινητοποίηση με αιχμή την υποστελέχωση των νοσοκομείων!
 Απεργούν σήμερα στα Κτηνιατριακά Εργαστήρια
 «Χόρτασαν» από συναντήσεις και φιλοφρονήσεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ