ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΑΔΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μέχρι την τελευταία στιγμή η μάχη για την κάθοδο στην Αθήνα

Κλίμα ξεσηκωμού επικρατεί στα χωριά της βόρειας Εύβοιας και στα ΛΑΡΚΟχώρια για την κάθοδο στην Αθήνα και το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της καμένης βόρειας Εύβοιας με τα Σωματεία τους αύριο Σάββατο, δίνοντας συνέχεια στον πολύχρονο αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στις 11 π.μ. στην Ομόνοια. Θα ακολουθήσουν συγκέντρωση στις 12 μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών.

Τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ και των Ρητινεργατών - Δασεργατών Εύβοιας δίνουν μέχρι την τελευταία στιγμή τη μάχη για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου και τη μαζική κάθοδο των συναδέλφων τους στην Αθήνα. Καλούν σε δυναμική απάντηση στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, που έχει ευθύνες για την απαξίωση και το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και για την καταστροφή της βόρειας Εύβοιας, και αποφασιστικά δίνουν νέα κλιμάκωση στον αγώνα για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια.

Στο πλευρό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, των ρετσινάδων - δασεργατών και των οικογενειών τους θα βρίσκονται και αυτήν τη φορά οι εργαζόμενοι και ο λαός των χωριών τους, που όλα αυτά τα χρόνια δίνουν μαζί τον αγώνα ενάντια στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των κομμάτων της.

Τη διοργάνωση του μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα στηρίζουν τα Εργατικά Κέντρα Στερεάς και Εύβοιας, συνδικάτα και φορείς της Λοκρίδας και της βόρειας Εύβοιας. Η διάθεση των εργαζομένων και του λαού να σταθούν στο πλευρό τους και σε αυτήν τη φάση του αγώνα φάνηκε και από τη συμμετοχή στις συσκέψεις, αλλά και από τις ανακοινώσεις - καλέσματα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ και τους ρετσινάδες - δασεργάτες ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα συνδικάτα της Αττικής και να εκφράσουν ξανά την αλληλεγγύη τους, μεταξύ άλλων το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Συνδικάτο ΙΓΜΕ. Μια αλληλεγγύη που εκφράστηκε πλατιά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε κάθε φάση των συγκλονιστικών αγώνων που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και ο λαός της βόρειας Εύβοιας ενάντια στην ίδια εχθρική πολιτική, που στον βωμό του κέρδους απαξίωσε και έκλεισε τη ΛΑΡΚΟ, άφησε τη βόρεια Εύβοια να καεί και σήμερα συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει ως «κόστος».