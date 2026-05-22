ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Στις 24 Ιούνη η πανοικοδομική απεργία για τη ΣΣΕ, τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια

Σε απεργιακό ξεσηκωμό στις 24 Ιούνη καλεί τους οικοδόμους σε όλη τη χώρα η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, με αιτήματα που αφορούν τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια, το ωράριο, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και την κήρυξη της υφιστάμενης κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής.

Παράλληλα η Ομοσπονδία τονίζει ότι η απεργία «θα κλιμακώσει τον αγώνα μας και θα προετοιμάσει τη διεκδίκηση για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς». Και ότι στις σημερινές συνθήκες, της πολεμικής οικονομίας και των πολέμων, τίθεται επιτακτικά η ανάγκη αναβάθμισης της πάλης για να αντιμετωπιστεί η επίθεση κυβέρνηση και εργοδοσίας.

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα στην απεργία η Ομοσπονδία επισημαίνει πως «η κατάσταση έχει έρθει σε αδιέξοδο». Μια βασική συνισταμένη είναι η τραγική έλλειψη μέτρων προστασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας, με την κυβέρνηση να προσπαθεί και στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή «να κρύψει την κόλαση που ζούμε». Ομως την ώρα της συζήτησης «αποκαλύφθηκε ότι ακόμα ένας συνάδελφος οικοδόμος έχασε τη ζωή του στα Γιάννενα, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων ασφαλείας, και την ίδια μέρα ακόμα ένας εργαζόμενος στη ΔΕΗ δεν γύρισε σπίτι του. Από την αρχή του χρόνου 9 συνάδελφοι έχουν σκοτωθεί στους τόπους δουλειάς στον κλάδο των Κατασκευών.

Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν.

Η κυβέρνηση με την αντεργατική πολιτική της εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά».

Στη συνέχεια η Ομοσπονδία θέτει για μία ακόμα φορά το μεγάλο πρόβλημα της κλοπής των ενσήμων. Διαχρονικά, με όλες τις κυβερνήσεις, σημειώνει, στους οικοδόμους κλέβεται το 50% των ενσήμων τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελούν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που δείχνουν ότι ο μέσος όρος των ημερών ασφάλισης των οικοδόμων τον Ιούνη του 2013, μέσα στην κρίση, ήταν 12 ένσημα τον μήνα, και σήμερα, που οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, είναι μόλις 13,5 ένσημα τον μήνα.

Επιπλέον, για δεκαετίες το κράτος και ο ΕΦΚΑ «εισπράττουν ως "νταβατζήδες" εισφορές για ένσημα που αντιστοιχούν στη δική μας δουλειά, τα λεγόμενα "υπέρ αγνώστων". Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά οι οικοδόμοι παραμένουν χωρίς ένσημα και βρίσκονται καταδικασμένοι να μην μπορούν να βγουν στη σύνταξη».

«Μόνο στον αγώνα μας μπορούμε να ελπίζουμε», τονίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και προσθέτει: «Η απεργία είναι το όπλο μας στον πόλεμο με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία. Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν αυτοί. Πρέπει να χάσουν οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και οι δυνάμεις που τις στηρίζουν».

Το πλαίσιο αιτημάτων

Αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο - 5ήημερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.