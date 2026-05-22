ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ολοι στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα αύριο Σάββατο

Με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!», οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο νησί της Επανάστασης αύριο Σάββατο, στις 7 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας, και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Στο κάλεσμά τους στον λαό και στη νεολαία αναφέρουν:

«Αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτήν τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας, σε συνέχεια των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων ενάντια στους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας κ.λπ.

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός εδώ και μήνες κλιμακώνει τα μέτρα του βάρβαρου αποκλεισμού της Κούβας, για να γονατίσει τον λαό της Κούβας, στερώντας του τα καύσιμα, την Ενέργεια, τα τρόφιμα, ακόμα και τα στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αφού απέτυχε να οδηγήσει τον κουβανικό λαό στην απόγνωση, σήμερα περνάει σε φάση προετοιμασίας μιας ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ηδη έχει βάλει το "πιστόλι στον κρόταφο" του λαού, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο "USS Nimitz" στην περιοχή.

Για άλλη μια φορά οι ΗΠΑ χτίζουν σαθρά και γελοία προσχήματα για να βάλουν μπροστά τη δολοφονική τους μηχανή:

Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ηγέτη του Νησιού της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, για την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης "Βrothers to the Rescue" το 1996, δηλαδή των μισθοφόρων της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους πετούσαν πάνω από την Αβάνα και παραβίαζαν την κυριαρχία της Κούβας.

Μιλούν για απειλή της "εθνικής ασφάλειας" των ΗΠΑ από την Κούβα... Πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο και πως η Κούβα στηρίζει την τρομοκρατία. Προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Η Κούβα εδώ και δεκαετίες είναι το θύμα δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, δολοφονικών ενεργειών, υπονομευτικών μέτρων κ.ά., με ενορχήστρωση και χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος και αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε "θεούς και δαίμονες", γιατί έχει επαναστατικές παρακαταθήκες, γιατί υπερασπίζεται τις κοινωνικές κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στην Εργασία, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στον Αθλητισμό και στον Πολιτισμό. Αντέχει, γιατί έχει την αλληλεγγύη των λαών από όλο τον κόσμο!

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καταδικάζουμε τον αποκλεισμό, τη διαρκή υπονόμευση και την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα και στον λαό της. Εκφράζουμε με όλους τους τρόπους την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στον κουβανικό λαό, και καλούμε τον λαό και τη νεολαία της Αττικής να δώσουν το αγωνιστικό τους "παρών" στη διαμαρτυρία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Απαιτούμε:

Να αρθούν τώρα όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει!

Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο και στην ηγεσία της Κούβας.

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των κρατών - "χορηγών της τρομοκρατίας" που έχει στήσει το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, για να επιβάλει οικονομική ασφυξία στο Νησί της Επανάστασης.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά στο όνομα των δεσμεύσεων σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Να πάρει τώρα θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα!

Θα μας βρουν μπροστά τους! Να μην τολμήσουν οι ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Hasta la victoria, siempre!».