ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κανείς να μην περιμένει «ποιος θα είναι ο επόμενος»

Παρέμβαση στις πύλες των εγκαταστάσεων της «ElvalHalcor» του ομίλου «Viohalco» στα Οινόφυτα πραγματοποίησαν χθες το πρωί το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, συνδικάτα και εργαζόμενοι της περιοχής, με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα και τον θάνατο του 53χρονου εργαζόμενου στις εγκαταστάσεις της «Viomal» στον Βατώντα Χαλκίδας, εταιρείας του ίδιου ομίλου

Τα σωματεία κάλεσαν τους εργαζόμενους να σπάσουν τον φόβο και να απαιτήσουν «να μη χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Μάλιστα, στην ανακοίνωση που μοιράστηκε στην πύλη το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας τονίζει τα ερωτήματα που προκαλεί το γεγονός ότι «το Τμήμα Επιθεώρησης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της Εύβοιας δεν ενημερώθηκε άμεσα από την εργοδοσία ή/και την αστυνομία, ως οφειλόταν, αλλά από το Εργατικό Κέντρο, όταν ο συνάδελφος είχε ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρο».

Προσθέτει δε πως πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο εργαζόμενου σε χώρο δουλειάς στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας μέσα σε λίγες μέρες, μετά απ' αυτόν 59χρονου στην επιχείρηση «Αλιμπινίσης».

Και υπογραμμίζει ότι «κουρελιάζονται» οι διακηρύξεις της ίδιας της «Viomal» για δήθεν «προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων» και για «μηδέν ατυχήματα, μηδέν επαγγελματικές ασθένειες».

Απαιτώντας να διερευνηθούν τα αίτια του νέου «ατυχήματος», το ΕΚ Εύβοιας καλεί: «Κανείς να μη φοβηθεί, κανείς να μην τρομοκρατηθεί, σε κανέναν να μην πιάσουν τα επιχειρήματα της εργοδοσίας. Κανείς να μην περιμένει "ποιος θα είναι ο επόμενος". Απευθυνθείτε στα Συνδικάτα και στο Εργατικό Κέντρο, ώστε οργανωμένα να επιβάλουμε να δουλεύουμε και να ζούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».