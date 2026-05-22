Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κανείς να μην περιμένει «ποιος θα είναι ο επόμενος»

Παρέμβαση στις πύλες της «ElvaHalcor» για τον θάνατο εργάτη στον όμιλο «Viohalco»

Παρέμβαση στις πύλες των εγκαταστάσεων της «ElvalHalcor» του ομίλου «Viohalco» στα Οινόφυτα πραγματοποίησαν χθες το πρωί το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, συνδικάτα και εργαζόμενοι της περιοχής, με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα και τον θάνατο του 53χρονου εργαζόμενου στις εγκαταστάσεις της «Viomal» στον Βατώντα Χαλκίδας, εταιρείας του ίδιου ομίλου

Τα σωματεία κάλεσαν τους εργαζόμενους να σπάσουν τον φόβο και να απαιτήσουν «να μη χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Μάλιστα, στην ανακοίνωση που μοιράστηκε στην πύλη το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας τονίζει τα ερωτήματα που προκαλεί το γεγονός ότι «το Τμήμα Επιθεώρησης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της Εύβοιας δεν ενημερώθηκε άμεσα από την εργοδοσία ή/και την αστυνομία, ως οφειλόταν, αλλά από το Εργατικό Κέντρο, όταν ο συνάδελφος είχε ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρο».

Προσθέτει δε πως πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο εργαζόμενου σε χώρο δουλειάς στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας μέσα σε λίγες μέρες, μετά απ' αυτόν 59χρονου στην επιχείρηση «Αλιμπινίσης».

Και υπογραμμίζει ότι «κουρελιάζονται» οι διακηρύξεις της ίδιας της «Viomal» για δήθεν «προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων» και για «μηδέν ατυχήματα, μηδέν επαγγελματικές ασθένειες».

Απαιτώντας να διερευνηθούν τα αίτια του νέου «ατυχήματος», το ΕΚ Εύβοιας καλεί: «Κανείς να μη φοβηθεί, κανείς να μην τρομοκρατηθεί, σε κανέναν να μην πιάσουν τα επιχειρήματα της εργοδοσίας. Κανείς να μην περιμένει "ποιος θα είναι ο επόμενος". Απευθυνθείτε στα Συνδικάτα και στο Εργατικό Κέντρο, ώστε οργανωμένα να επιβάλουμε να δουλεύουμε και να ζούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αμεση απάντηση στη νέα προκλητική ενέργεια των ΗΠΑ για δίωξη του Ραούλ Κάστρο
 Κάθε μέρα και ένα νέο εργοδοτικό έγκλημα, ακήρυχτος πόλεμος στην εργατική τάξη
Οργή κι αγανάκτηση! Αλλοι δύο νεκροί χτες και τρεις τραυματίες εργαζόμενοι
Επιτακτική ανάγκη οι δημόσιες και δωρεάν δομές πρόληψης και θεραπείας
Μέχρι την τελευταία στιγμή η μάχη για την κάθοδο στην Αθήνα
 Ολοι στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα αύριο Σάββατο
 Η πραγματική εικόνα πίσω από τις φιέστες των εγκαινίων
 Στις 24 Ιούνη η πανοικοδομική απεργία για τη ΣΣΕ, τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια
Κατά παραγγελία της εργοδοσίας εξαφανίζει τις ευθύνες της για το μακελειό στους χώρους δουλειάς
Νέα συγκέντρωση χτες από τους εργολαβικούς
 Η Κούβα δεν είναι μόνη της
 Την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη
 6 νεκροί εργάτες και 12 τραυματίες σε 6 μέρες
 Παγκρήτια υγειονομική κινητοποίηση με αιχμή την υποστελέχωση των νοσοκομείων!
 Απεργούν σήμερα στα Κτηνιατριακά Εργαστήρια
 «Χόρτασαν» από συναντήσεις και φιλοφρονήσεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ