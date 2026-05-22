ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Κάθε μέρα και ένα νέο εργοδοτικό έγκλημα, ακήρυχτος πόλεμος στην εργατική τάξη

«Κάθε μέρα που ξημερώνει στην Ελλάδα του 2026, η εργάτρια και ο εργάτης που φεύγει το πρωί για δουλειά δεν ξέρει αν θα γυρίσει το βράδυ στο σπίτι και στην οικογένειά του. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο τις τελευταίες μέρες πέντε δολοφονημένους εργαζόμενους», σημειώνει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει ότι «πρόκειται για ακήρυχτο πόλεμο που διεξάγουν εργοδοσία και κυβέρνηση ενάντια στην εργατική τάξη, έναν πόλεμο που μετράει νεκρούς και σακατεμένους κάθε μέρα στον βωμό του κέρδους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου. Δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, βιομηχανίες, μεταφορές, υπηρεσίες, εκεί όπου η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει η "κανονικότητα".

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι συνένοχη και συνυπεύθυνη με την εργοδοσία για κάθε νεκρό και σακατεμένο εργάτη και εργάτρια από τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες. Εχει νομοθετήσει τα 12ωρα και 13ωρα, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εχει μετατρέψει την Επιθεώρηση Εργασίας σε μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης εγκλημάτων, ενώ ανοίγει τον δρόμο ακόμα και για ιδιωτικές εταιρείες που θα κάνουν "ελέγχους" για την Υγεία και Ασφάλεια. Δηλαδή, βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Η κυβέρνηση που μιλά για "κουλτούρα φερέτρων" για τους πολέμους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, απαιτεί σήμερα από τους εργαζόμενους να αποδεχτούν και μια "κουλτούρα φερέτρων" μέσα στους χώρους δουλειάς. Αποτελεί πρόκληση το θράσος του υφυπουργού Εργασίας Καραγκούνη, ο οποίος, από το βήμα της Βουλής, έφτασε στο σημείο να φορτώσει το φταίξιμο στα ίδια τα θύματα, μιλώντας για "κουλτούρα ασφάλειας" που τάχα λείπει από τους εργαζόμενους.

Οσοι επιχειρούν να κατοχυρώσουν ως "κανονικότητα" τα εργοδοτικά εγκλήματα, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη από 10ωρα σε τέσσερις μέρες, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά από 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους. Δεν έχουν ανάγκη από τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, στην οποία έχει βάλει πλάτη και η ηγεσία της ΓΣΕΕ, στηρίζοντας τα 13ωρα, την ευελιξία και το χτύπημα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας. Η απάντηση της εργατικής τάξης στο δίλημμα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" είναι μία, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους».

Το ΠΑΜΕ παραθέτει αναλυτικά τα εργοδοτικά εγκλήματα των τελευταίων ημερών (βλ. στη διπλανή σελίδα), τονίζοντας: «Ο κατάλογος είναι μακρύς! Φτάνει πια η εργατική τάξη να χύνει το αίμα της για τα κέρδη των αφεντικών!».

Και καλεί τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, τα Συνδικάτα σε αγωνιστική ετοιμότητα, «να δυναμώσει η παρέμβαση σε κάθε χώρο δουλειάς, να απαιτηθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας, να μη μείνει κανένα εργοδοτικό έγκλημα αναπάντητο».

Στο πλαίσιο αυτό επαναφέρει τις διεκδικήσεις των συνδικάτων κόντρα στο μακελειό διαρκείας:

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υπογραφή και εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς.

- Κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

- Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής και κρατικής ευθύνης. Κάλυψη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ).

- Αποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας, της Επιθεώρησης Μεταλλείων και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σε όλες τις περιοχές της χώρας. Προσανατολισμός των Επιθεωρήσεων στην αποκλειστική εργοδοτική και κρατική ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Κατάργηση όλων των διατάξεων που ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικές εταιρείες που θα «ελέγχουν» την ασφάλεια και υγεία.

- Να επαναλειτουργήσουν οι Μεικτές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές και τα Ναυπηγεία. Δυνατότητα παρουσίας των εκπροσώπων των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων και των ΕΥΑΕ στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων.

- Δημιουργία κρατικού Σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της ΥΑΕ.

- Ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει όλες τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του ΠΔ 41/2012. Να περιληφθούν στον κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών και οι ασθένειες του παραρτήματος 2 της σχετικής οδηγίας (π.χ. ασθένειες από διάφορους χημικούς παράγοντες, δισκοπάθειες σπονδυλικής στήλης λόγω δονήσεων, οζίδια φωνητικών χορδών από καταπόνηση φωνής για επαγγελματικούς λόγους), αλλά και κάθε νόσος που με επιστημονικά κριτήρια της Ιατρικής της Εργασίας τεκμηριώνεται η σύνδεσή της με τον επαγγελματικό κίνδυνο.

- Κάλυψη όλων των χώρων εργασίας με υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Διαμόρφωση και στελέχωση τμημάτων Ιατρικής της Εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας με προτεραιότητα βιομηχανικές περιοχές.

- Συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, ενώ για άλλα επαγγέλματα (π.χ. Υγείας, Τουρισμού, Επισιτισμού) να απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

- Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για λόγους που σχετίζονται με την υγεία τους, απαγόρευση απόλυσης θυμάτων εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή εργαζομένων που έχει εκδοθεί εκτίμηση καταλληλότητας με περιορισμούς για πρόβλημα υγείας, ανεξάρτητα αν αυτό σχετίζεται ή όχι με την έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο.

- Πλήρης κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Πλήρης, δωρεάν κάλυψη της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα ο εργαζόμενος λείπει από την εργασία του λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, επανεκπαίδευση, επανένταξη στην εργασία. Πλήρης σύνταξη σε αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν ή στις οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου.

- Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα και τη σχέση εργασίας. Αμεση επανένταξη στον θεσμό, των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011. Καταβολή του ασφάλιστρου των ΒΑΕ αποκλειστικά από το κράτος και τους εργοδότες. Μείωση του χρόνου εργασίας για τα ΒΑΕ 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας. Καθιέρωση επιδόματος Βαριάς Ανθυγιεινής Εργασίας. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες και 55 για τους άντρες που εργάζονται στα ΒΑΕ.

- Αμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38oC και κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών. Αμεση διακοπή όλων των εργασιών στις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Πλήρης διασφάλιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων για όσο διαρκεί η διακοπή εργασιών.