Παρασκευή 15 Μάη
- Τραυματίζονται δύο εργαζόμενοι στην περιοχή Πολιχνίτου της Λέσβου.
Σάββατο 16 Μάη
- Πεθαίνει 54χρονος εργάτης σε έργα αποκατάστασης στη Νίψα Εβρου. Ο εργάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, για να διαπιστωθεί ο θάνατός του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.
- Τραυματίζεται σοβαρά εργαζόμενος στο εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Λασίθι, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ερπυστριοφόρο όχημα πάτησε το πόδι του.
- Στη Νίσυρο τραυματίζεται εργαζόμενος στην επιχείρηση εξόρυξης μεταλλευμάτων και αδρανών υλικών «Περλίτες Αιγαίου ΑΕ», στο Γυαλί.
Δευτέρα 18 Μάη
- Στα Κάτω Πατήσια σκοτώνεται 52χρονος, πατέρας τριών παιδιών, μόνιμος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, που χτυπήθηκε από μέση τάση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ. Να σημειωθεί ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είχε ενημερωθεί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, ενώ ενημερώθηκε εκείνη την ώρα από τον «Ριζοσπάστη», την ώρα δηλαδή του ρεπορτάζ.
- Στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων χάνει τη ζωή του 46χρονος οικοδόμος, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων, επειδή δεν είχε τοποθετηθεί ένα προστατευτικό τελάρο.
- Τραυματίζεται εργαζόμενος στο κεφάλι στο συνεργείο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών «Arco» στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας.
- Στο έργο του Ελληνικού εργαζόμενος σε συνεργείο μεταλλικών κατασκευών στο εργοτάξιο IRCE τραυματίζεται στο γόνατο, ενώ είχε συμπληρώσει 12 ώρες εργασίας.
- Στην επιχείρηση «Γευσήνους» εργαζόμενη που δουλεύει για τον εργολάβο «Gold» τραυματίζεται, καθώς της έπεσε τελάρο στο κεφάλι.
Τρίτη 19 Μάη
- 53χρονος εργάτης σκοτώνεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αλουμινίου «Viomal», του ομίλου Στασινόπουλου, στον Βατώντα Εύβοιας.
- Τραυματίζεται 55χρονος οικοδόμος στο εργοτάξιο κατασκευής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, πέφτοντας από ύψος 3 μέτρων.
Τετάρτη 20 Μάη
- Πεθαίνει από ανακοπή 63χρονος εργαζόμενος στις Σκουριές Χαλκιδικής.
- Τραυματίζεται 59χρονος, μόνιμος εργαζόμενος στον δήμο Μαρκόπουλου, πέφτοντας από την ταράτσα σχολικού κτιρίου.
Πέμπτη 21 Μάη
- Σκοτώνεται εργάτης στη βιομηχανία «Υφανση - Δούμας» στη Νέα Φιλαδέλφεια.
- Τραυματίζονται τρεις οικοδόμοι στα Γιαννιτσά.