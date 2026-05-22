Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
6 νεκροί εργάτες και 12 τραυματίες σε 6 μέρες

Παρασκευή 15 Μάη

- Τραυματίζονται δύο εργαζόμενοι στην περιοχή Πολιχνίτου της Λέσβου.

Σάββατο 16 Μάη

- Πεθαίνει 54χρονος εργάτης σε έργα αποκατάστασης στη Νίψα Εβρου. Ο εργάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, για να διαπιστωθεί ο θάνατός του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

- Τραυματίζεται σοβαρά εργαζόμενος στο εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Λασίθι, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ερπυστριοφόρο όχημα πάτησε το πόδι του.

- Στη Νίσυρο τραυματίζεται εργαζόμενος στην επιχείρηση εξόρυξης μεταλλευμάτων και αδρανών υλικών «Περλίτες Αιγαίου ΑΕ», στο Γυαλί.

Δευτέρα 18 Μάη

- Στα Κάτω Πατήσια σκοτώνεται 52χρονος, πατέρας τριών παιδιών, μόνιμος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, που χτυπήθηκε από μέση τάση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ. Να σημειωθεί ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είχε ενημερωθεί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, ενώ ενημερώθηκε εκείνη την ώρα από τον «Ριζοσπάστη», την ώρα δηλαδή του ρεπορτάζ.

- Στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων χάνει τη ζωή του 46χρονος οικοδόμος, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων, επειδή δεν είχε τοποθετηθεί ένα προστατευτικό τελάρο.

- Τραυματίζεται εργαζόμενος στο κεφάλι στο συνεργείο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών «Arco» στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας.

- Στο έργο του Ελληνικού εργαζόμενος σε συνεργείο μεταλλικών κατασκευών στο εργοτάξιο IRCE τραυματίζεται στο γόνατο, ενώ είχε συμπληρώσει 12 ώρες εργασίας.

- Στην επιχείρηση «Γευσήνους» εργαζόμενη που δουλεύει για τον εργολάβο «Gold» τραυματίζεται, καθώς της έπεσε τελάρο στο κεφάλι.

Τρίτη 19 Μάη

- 53χρονος εργάτης σκοτώνεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αλουμινίου «Viomal», του ομίλου Στασινόπουλου, στον Βατώντα Εύβοιας.

- Τραυματίζεται 55χρονος οικοδόμος στο εργοτάξιο κατασκευής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, πέφτοντας από ύψος 3 μέτρων.

Τετάρτη 20 Μάη

- Πεθαίνει από ανακοπή 63χρονος εργαζόμενος στις Σκουριές Χαλκιδικής.

- Τραυματίζεται 59χρονος, μόνιμος εργαζόμενος στον δήμο Μαρκόπουλου, πέφτοντας από την ταράτσα σχολικού κτιρίου.

Πέμπτη 21 Μάη

- Σκοτώνεται εργάτης στη βιομηχανία «Υφανση - Δούμας» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

- Τραυματίζονται τρεις οικοδόμοι στα Γιαννιτσά.

    

