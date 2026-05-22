EUROLEAGUE - FINAL 4 2026

Ψάχνοντας την κορυφή στο ΟΑΚΑ

Το βήμα παραπάνω για την επιστροφή του στην κορυφή της Euroleague, κάτι που ψάχνει ανελλιπώς από το 2022, θέλει να κάνει Ολυμπιακός στο Final 4 της φετινής Εuroleague, που ανοίγει τις πύλες του σήμερα στο ΟΑΚΑ. Εκτός της ελληνικής ομάδας μετέχουν ακόμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης και η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν Βαλένθια. Στους σημερινούς ημιτελικούς κοντράρονται πρώτα ο Ολυμπιακός με τη Φενερμπαχτσέ (18.00 - Novasports Prime), τα δύο θεωρητικά φαβορί για το τρόπαιο, και έπειτα η Ρεάλ με τη Βαλένθια (21.00 - Novasports Prime) στην ισπανική μονομαχία. Οι τέσσερις αντίπαλοι διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (21.00 - Novasports Prime), ενώ υπενθυμίζεται ότι από φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός.

Οι «ερυθρόλευκοι», που για πρώτη φορά παίρνουν μέρος σε Final 4 επί ελληνικού εδάφους, διεκδικούν το 4ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση, στην 5η συμμετοχή τους σε Final 4 και 15η συνολικά. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει τέλος στην ανομβρία της τελευταίας πενταετίας, όπου φτάνει στη βρύση αλλά ...δεν πίνει νερό. Αλλά και να σπάσει μια δυσμενή παράδοση στη διοργάνωση, καθώς ο 1ος της κανονικής περιόδου δεν έχει αναδειχθεί ποτέ τροπαιούχος.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας





Πλήρης και αποφασισμένος στο ΟΑΚΑ

Περίπου 4.000 αστυνομικούς από διάφορες υπηρεσίες έχει επιστρατεύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τη διοργάνωση, εφαρμόζοντας το δόγμα της «μηδενικής ανοχής», με αστυνομοκρατικού τύπου μέτρα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρεις ζώνες ασφαλείας για πεζούς και οχήματα γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου κανένας φίλαθλος χωρίς διαπίστευση και εισιτήριο δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει. Ολοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα φέρουν ειδικό βραχιολάκι και όταν μπουν, αν για τον οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν δεν έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν. Υπάρχουν καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων των τεσσάρων ομάδων: Του Ολυμπιακού στο Φάληρο, στον σταθμό του ΗΣΑΠ, της Φενέρ στο Θησείο και των δύο ισπανικών ομάδων στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Επίσης θα υπάρχει «Fan Zone» στο Ζάππειο.

Για τον Ολυμπιακό η πολύ καλή πορεία στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης αποτελεί τον οδηγό για την προσπάθειά του στην τελική φάση, με το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα - το οποίο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών - να δείχνει φέτος πιο αποφασισμένο από κάθε άλλη φορά να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά από 13 χρόνια. Σημαντικό «όπλο» στη φαρέτρα του ο Ολυμπιακός έχει τη σπουδαία επιθετική του λειτουργία, την καλύτερη φέτος στη διοργάνωση, με 124,3 πόντους ανά 100 κατοχές. Στους θετικούς οιωνούς για την ομάδα του Πειραιά συγκαταλέγεται και η πολύ καλή παράδοση του τεχνικού τους, Γ. Μπαρτζώκα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου μετράει 10 νίκες στα τελευταία 10 ματς στη Euroleague.





Με όπλο την άμυνα η Φενέρ

Από την πλευρά του ο Ελληνας κόουτς δήλωσε ότι η ομάδα του θα ψάξει το βήμα παραπάνω στη φετινή διοργάνωση, στοχεύοντας στο τρόπαιο, ενώ στάθηκε στη θετική συγκυρία της πληρότητας της ομάδας σε αυτήν τη δύσκολη αποστολή.

Οσο για τη Φενέρ, θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ με τον αέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και με σαφείς βλέψεις υπεράσπισης του τίτλου της. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έχει και φέτος στη διάθεσή του ένα πολύ δυνατό σύνολο, που με λίγες εξαιρέσεις έδειξε και μεγάλη σταθερότητα, και βασικό «όπλο» έχει την άμυνα, που ήταν η καλύτερη της φετινής διοργάνωσης. Σε αυτό στάθηκε και ο τεχνικός της Φενέρ, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτιωμένη επιθετική λειτουργία της ομάδας του φέτος, δύο στοιχεία που όπως είπε περιμένει να βγάλουν οι παίκτες του και σήμερα στο ΟΑΚΑ.

Στην τουρκική ομάδα επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών.