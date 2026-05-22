Με αξιώσεις για το τρόπαιο ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρ σήμερα για τα ημιτελικά
Οι «ερυθρόλευκοι», που για πρώτη φορά παίρνουν μέρος σε Final 4 επί ελληνικού εδάφους, διεκδικούν το 4ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση, στην 5η συμμετοχή τους σε Final 4 και 15η συνολικά. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει τέλος στην ανομβρία της τελευταίας πενταετίας, όπου φτάνει στη βρύση αλλά ...δεν πίνει νερό. Αλλά και να σπάσει μια δυσμενή παράδοση στη διοργάνωση, καθώς ο 1ος της κανονικής περιόδου δεν έχει αναδειχθεί ποτέ τροπαιούχος.
Για τον Ολυμπιακό η πολύ καλή πορεία στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης αποτελεί τον οδηγό για την προσπάθειά του στην τελική φάση, με το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα - το οποίο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών - να δείχνει φέτος πιο αποφασισμένο από κάθε άλλη φορά να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά από 13 χρόνια. Σημαντικό «όπλο» στη φαρέτρα του ο Ολυμπιακός έχει τη σπουδαία επιθετική του λειτουργία, την καλύτερη φέτος στη διοργάνωση, με 124,3 πόντους ανά 100 κατοχές. Στους θετικούς οιωνούς για την ομάδα του Πειραιά συγκαταλέγεται και η πολύ καλή παράδοση του τεχνικού τους, Γ. Μπαρτζώκα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου μετράει 10 νίκες στα τελευταία 10 ματς στη Euroleague.
Οσο για τη Φενέρ, θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ με τον αέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και με σαφείς βλέψεις υπεράσπισης του τίτλου της. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έχει και φέτος στη διάθεσή του ένα πολύ δυνατό σύνολο, που με λίγες εξαιρέσεις έδειξε και μεγάλη σταθερότητα, και βασικό «όπλο» έχει την άμυνα, που ήταν η καλύτερη της φετινής διοργάνωσης. Σε αυτό στάθηκε και ο τεχνικός της Φενέρ, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτιωμένη επιθετική λειτουργία της ομάδας του φέτος, δύο στοιχεία που όπως είπε περιμένει να βγάλουν οι παίκτες του και σήμερα στο ΟΑΚΑ.
Στην τουρκική ομάδα επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών.