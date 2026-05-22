Για «να πουν καλύτερα την ιστορία... »

Ο κινηματογράφος ή καλύτερα ο οπτικοακουστικός τομέας, όπως αναφέρεται στα επίσημα κείμενα, με τη μαζική διεισδυτικότητα στην ανθρώπινη συνείδηση, προσφέρεται ακόμη περισσότερο από άλλους κλάδους του Πολιτισμού για την πολιτική και ιδεολογική παρέμβαση. Είναι αποκαλυπτικές οι κατευθύνσεις της ΕΕ, αλλά και οι δηλώσεις ΝΑΤΟικών παραγόντων πάνω στα θέματα της πολιτιστικής διπλωματίας.

Είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» που αναφέρεται στις συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις στο Λος Αντζελες, στις Βρυξέλλες και το Παρίσι και αναμένεται συνάντηση στο Λονδίνο με μέλη σεναριογράφους, της Ενωσης Συγγραφέων της Μεγάλης Βρετανίας (WGGB). Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «η προγραμματισμένη συνάντηση στο Λονδίνο έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους από τους προσκεκλημένους, οι οποίοι ένιωσαν ότι τους ζητήθηκε να "συμβάλουν στην προπαγάνδα για το ΝΑΤΟ"».

Αλλωστε σε έναν κόσμο που φλέγεται, και η τέχνη καλείται να υπηρετήσει το ένα ή το άλλο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Αλλωστε, μόλις πριν δυο μήνες το think tank «Centre for European Reform» δημοσίευσε μια έκθεση, καλώντας τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τους «πολιτιστικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των σεναριογράφων και των παραγωγών ταινιών, για να οικοδομήσουν δημόσια υποστήριξη για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και να "πουν καλύτερα την ιστορία του γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι επενδύσεις στην άμυνα"».