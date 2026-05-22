Επίσκεψη στην έκθεση «Γιάννης Στεφανίδης (1919-2010) / 70 χρόνια προσφοράς»

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) προγραμματίζει επίσκεψη στον χώρο Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου», Λεάγρου 23, Γούβα, στην πρώτη από τις δύο διαδοχικές εκθέσεις με τίτλοτην

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα του Στεφανίδη από την περίοδο της Κατοχής και της εξορίας, έργα - ντοκουμέντα και μαρτυρίες - καταγραφές από εκείνα τα χρόνια. Σπουδαστικά σχέδια από τον καιρό που φοιτούσε στην ΑΣΚΤ και εμβληματικά έργα που φιλοτέχνησε για τις ανάγκες της ΕΑΜικής Αντίστασης, ως πρωτοστάτης στο καλλιτεχνικό συνεργείο της ΕΠΟΝ. Ανάμεσα σε πολλά, στην έκθεση βρίσκονται και τα πρωτότυπα σχέδια για το θρυλικό σήμα της ΕΠΟΝ, που φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο. Στα έργα της εξορίας, που έζησε ο Στεφανίδης στο Κοντοπούλι της Λήμνου, περιλαμβάνονται ακουαρέλες και σχέδια που συνομιλούν με τα ποιήματα του συνεξόριστού του, Γιάννη Ρίτσου, όπως και πολλά ακόμα από την καθημερινή ζωή εκεί, ενώ στον χώρο εκτίθεται και η βαλίτσα με τον διπλό πάτο όπου έκρυψε αυτά τα σχέδια πηγαίνοντας στο Μακρονήσι, τον δεύτερο τόπο όπου εξορίστηκε και με τα δικά του λόγια, «ούτε περιγράφεται, ούτε ζωγραφίζεται». Εκτίθενται επίσης έργα που έγιναν αμέσως μετά την επάνοδό του στην Αθήνα, εμπνευσμένα από τα σχέδια και τις σημειώσεις της εξορίας.

Το σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ξενάγηση θα είναι στη στάση του μετρό «Αγιος Ιωάννης» στις 11.30 π.μ.

Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2103813052 και 6977905002.