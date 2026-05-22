Παρουσιάστηκαν τα «30 μικρά διηγήματα» στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελένης Γερασιμίδου «30 μικρά διηγήματα» από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καρδίτσας και τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», την Κυριακή 17 Μάη.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα από την Ελπινίκη Αγγελίνα, πρόεδρο του ΔΣ της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο μίλησαν η Μαρία Σκούφη, μαθηματικός ΑΠΘ, Mcs στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών, η οποία ανέδειξε ενδιαφέρουσες πτυχές που ξεχωρίζουν στο βιβλίο, και ο Γιώργος Σαραντόπουλος, εκπρόσωπος των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή». Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός του Θεάτρου «ΟΨΕΙΣ», Βασιλική Μακρή, ενώ τον συντονισμό έκανε η βιβλιοθηκονόμος, Παρασκευή Σδρόλια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Μάρθα Κορίτσογλου, εικαστικός, έργο της οποίας κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου.

Η έκδοση περιλαμβάνει τριάντα μικρά διηγήματα γεμάτα αναμνήσεις και νοσταλγία. Τριάντα μικρές ιστορίες ενηλικίωσης. Η Θεσσαλονίκη του παρελθόντος. Τα νιάτα, ο έρωτας, η φιλία, η φτώχεια, αλλά και η αλληλεγγύη, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο.

Ολα αυτά ειπωμένα με την απλή, λαγαρή γλώσσα της Ελένης Γερασιμίδου. Δοσμένα σαν μια θεατρική παράσταση, σαν ένας θεατρικός μονόλογος, που μας προτρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές του μέλλοντός μας.

Ενα μέρος όσων θα ανακαλύψει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μέσα από στιγμές συγκίνησης, χιούμορ, αναμνήσεων και στοιχείων της έντονης κοινωνικής ευαισθησίας του βιβλίου.