ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥΣ!

Συναγερμό σημαίνουν συνδικάτα και μαζικοί φορείς σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απαιτώντας «Εξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο». Με συσκέψεις και άλλες πρωτοβουλίες οργανώνονται συλλαλητήρια σε μια σειρά πόλεις, απαιτώντας να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της πολεμικής εμπλοκής, να πάψει η συμμετοχή στο μακελειό, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και να γυρίσουν πίσω όλες οι αποστολές που είναι εκτός συνόρων. Με τις μέρες αυτές να είναι κρίσιμες, τώρα είναι ώρα ευθύνης για κάθε σωματείο, για κάθε συνδικαλιστή: Να γίνει κάθε χώρος δουλειάς, μάθησης και νεολαίας, κάθε γειτονιά, κέντρο οργάνωσης του αγώνα με σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!».