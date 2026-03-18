ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Μισθοί στα όρια του κατώτατου και εργασία σε ρεπό το νέο «κατόρθωμα» της «Κοινωνικής Συμφωνίας»

Η πλειοψηφία των ΓΣΕΕ - ΠΟΕΕΤ και οι εργοδοτικές ενώσεις σε Επισιτισμό και Αρτοποιία συμφώνησαν στη συγκράτηση των μισθών στα κατώτατα επίπεδα

Eurokinissi

Παίχτηκε χτες και η δεύτερη πράξη του «δράματος», με τον θίασο να απαρτίζουν η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ διά του ελεγχόμενου για υπεξαιρέσεις και εξαφανισμένα εκατομμύρια ευρώ πρόεδρου της Γ. Παναγόπουλου (ΠΑΣΚΕ) και του γενικού γραμματέα της Ν. Φωτόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Επισιτισμού - Τουρισμού. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους με κοινή συνέντευξη Τύπου και με εκδήλωση - φιέστα στις νέες Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις στους κλάδους του Επισιτισμού και της Αρτοποιίας.

Περιχαρείς ήταν στη φιέστα και οι εργοδοτικές ενώσεις της ΓΣΒΕΕ και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας (ΟΑΕ), έσπευσαν να συγχαρούν τους (συν)εταίρους για το αποτέλεσμα ενός «παραγωγικού» διαλόγου, που «είναι αποτέλεσμα θέλησης», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γ. Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Οι δύο αυτές Κλαδικές Συμβάσεις αποτελούν άλλη μια εφαρμογή της κατάπτυστης «Κοινωνικής Συμφωνίας» κυβέρνησης - πλειοψηφίας ΓΣΕΕ - εργοδοτών που πρόσφατα νομοθετήθηκε και φέρνει τις ΣΣΕ στα μέτρα της ανθεκτικότητας των ομίλων.

Συγκεκριμένα, για τον Επισιτισμό, με τους πάνω από 500.000 εργαζόμενους πανελλαδικά, ορίζονται ως μισθοί εισαγωγής για το σύνολο των ειδικοτήτων τα 940-950 μεικτά (για ειδικότητες όπως μάγειρας Α, Β, Γ, λαντζέρης, μπουφετζής, μπάρμαν, βοηθός μπάρμαν, ψήστης κ.α.), δηλαδή οι εργαζόμενοι θα αμείβονται πρακτικά με τον νέο κατώτατο μισθό που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα τεθεί σε ισχύ από 1/4/2026, ενώ για το 2028 προβλέπεται προσαύξηση 4%. Επιπλέον, κατοχυρώνεται και επίσημα το ξεζούμισμα των εργαζομένων με δυνατότητα απασχόλησης σε μέρα ανάπαυσης με προσαύξηση 10%.

Στον δε κλάδο της Αρτοποιίας, ειδικότητες όπως ψήστης, τεχνίτης πιτσαρίας, τεχνίτης ζαχαροπλαστικής, μπουφετζής και βοηθοί των ανωτέρω επίσης θα αμείβονται από 940-950 ευρώ μεικτά.

Ομοβροντία στήριξης του επιχειρηματικού κέρδους

Με περισσή χαρά, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε πως «οι Συλλογικές Συμβάσεις ευνοούν και τους εργοδότες γιατί χτυπούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό», ενώ η πρόεδρος της ΟΑΕ τόνισε πως «η Κλαδική Σύμβαση (σ.σ. στην Αρτοποιία) είναι ορόσημο και μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο μπορούν να υπάρχουν βιώσιμες λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ), με τον ελεγχόμενο εις διπλούν Παναγόπουλο να τονίζει πως «αυτή η προσπάθεια δημιουργεί Συλλογικές Συμβάσεις στη βάση του διαλόγου και βασισμένες στο τι επιθυμεί το κάθε μέρος». Μάλιστα, επικαλέστηκε το αμαρτωλό ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το οποίο αναλαμβάνει να φέρει και πόρισμα για την τεκμηρίωση της ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα δοθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει πως... σειρά έχουν κι άλλοι κλάδοι, όπως αυτός του Μετάλλου, στους οποίους η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ θα σπεύσει να παίξει τον ρόλο του τοποτηρητή στην εφαρμογή των αξιώσεων των μονοπωλιακών ομίλων.

Σε συγχορδία και ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος χτες έστελνε επιστολές για τα ύψη του κατώτατου μισθού και την ίδια στιγμή δήλωνε ότι βάζει την υπογραφή προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν Σύμβαση, με μισθό εισαγωγής στα όρια του νέου κατώτατου! Οσο για την πλειοψηφία της ΠΟΕΕΤ (ΠΑΣΚΕ) ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γ. Χότζογλου, ένιωσε «δικαιωμένος» για την υπογραφή του και τόνισε πως «θα συνεχίσουμε να ζητάμε τη συνδρομή της ΓΣΕΕ».

Από όλες τις παρεμβάσεις τονίστηκε η «αξία του κοινωνικού διαλόγου» και τα παράγωγα αυτής, όπως η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση του Επισιτισμού αλλά και της βιομηχανίας των Ζαχαρωδών. Ο δε εργατοπατέρας Παναγόπουλος σημείωσε πως η ΓΣΕΕ «έκανε αγώνες και απεργίες, προσπαθήσαμε για αυτήν τη συμφωνία», τονίζοντας πως «εμείς δεν είμαστε κρατικοδίαιτοι», καθώς έχουν διαμορφώσει προτάσεις προς την κυβέρνηση που δεν θίγουν τη δημοσιονομική σταθερότητα.