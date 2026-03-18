ΛΕΣΒΟΣ

Ανάστατοι οι κτηνοτρόφοι για τον αφθώδη πυρετό

Εντοπίστηκε κρούσμα στο νησί, ανησυχία για την παραγωγή μπροστά στο Πάσχα | Μέτρα απαιτεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων

Στο «πόδι» βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου, καθώς την περασμένη Κυριακή εντοπίστηκε - και χτες επιβεβαιώθηκε από το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών - κρούσμα αφθώδους πυρετού σε εκτροφή βοοειδών στο νησί, ως αποτέλεσμα της πλήρους έλλειψης μέτρων βιοασφάλειας από το κράτος, μεγάλης υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και μετακύλισης των κρατικών ευθυνών στην «ατομική ευθύνη» των κτηνοτρόφων.

Με το συγκεκριμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού να είναι το πρώτο στη χώρα μας από το 2000-2001 (!), η ανησυχία είναι τεράστια, καθώς πρόκειται για νόσο εξαιρετικά μεταδοτική σε δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους) που αν δεν περιοριστεί θα τινάξει στον αέρα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά απειλεί με οικονομική καταστροφή την κτηνοτροφία.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ολόκληρη η Λέσβος τίθεται σε απαγορευμένη ζώνη: Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων, προϊόντων, υποπροϊόντων και ζωοτροφών εκτός και εντός του νησιού, καθώς και οι σφαγές ευαίσθητων ειδών. Επίσης, στη μολυσμένη εκμετάλλευση θα γίνει θανάτωση όλων των ζώων και καταστροφή προϊόντων, ενώ σήμερα μεταβαίνει στο νησί ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας.

Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου: Παντελής η έλλειψη μέτρων βιοασφάλειας

«Χωρίς μέτρα, χωρίς προσωπικό - σε κίνδυνο η κτηνοτροφία μετά τον αφθώδη πυρετό» σημειώνει σε καταγγελία της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Συγκεκριμένα η ΟΑΣ Λέσβου αναφέρει:

«Πανηγυρισμοί τέλος για "καθαρό νησί από ζωονόσους"! Η τύχη δεν στέκεται φυσικά σύμμαχος για πάντα. Γιατί από τύχη δεν είχαμε κρούσμα ζωονόσου στο νησί, τη στιγμή που "έβραζε" όλη η ηπειρωτική χώρα από ευλογιά και τα απέναντι τουρκικά παράλια από αφθώδη πυρετό και πανώλη. Τα στημένα για επικοινωνιακούς λόγους μπροστά στον φακό της τηλεόρασης συνεργεία απολύμανσης που μας παρουσίαζαν για 1-2 μέρες την εποχή που ήταν σε κορύφωση η ευλογιά, δεν "ξόρκισαν" το κακό».

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει την Περιφέρεια και την Κτηνιατρική Υπηρεσία του νησιού για την παντελή έλλειψη μέτρων βιοασφάλειας από μέρους τους, αφού δεν έγινε κατορθωτό το να μην περάσουν τη μία και μοναδική πύλη εισόδου αυτή την εποχή μολυσμένα οχήματα, ζωοτροφές και ό,τι άλλο μπορεί να μεταφέρει μια ζωονόσο.

Επίσης, καταγγέλλει την υποστελέχωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στον νομό από κτηνιάτρους για συνεχείς, καθημερινούς ελέγχους με ευθύνη της κυβέρνησης.

«Καταγγέλλουμε την Περιφέρεια και τη ΔΑΟΚ γιατί αντί να πιέζουν την κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, απολυμαντικά μέσα και φάρμακα, έβγαζαν ανακοινώσεις προς τους κτηνοτρόφους, μετακυλώντας όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν εκείνοι στην ατομική ευθύνη του κτηνοτρόφου, αυξάνοντας το κόστος σε μια εποχή που οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση γιατί προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη στους κτηνοτρόφους επικαλούμενη "ανεπαρκή μέτρα βιοασφάλειας" στις εκτροφές τους και τους απειλεί με αποκλεισμό από τις αποζημιώσεις. Η αποδοχή και ταύτιση της κυβέρνησης με την αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και της ΚΑΠ, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επιταχύνουν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων.

Απαιτούμε τώρα άμεση αποζημίωση για τον κτηνοτρόφο που έπληξε η ζωονόσος "αφθώδης πυρετός", στήριξη μέχρι την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου του. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε όλους τους κτηνοτρόφους αν το νησί μπει σε καραντίνα. Αμεση πρόσβαση σε εμβόλια για τον έλεγχο εξάπλωσης της νόσου.

Απαιτούμε τώρα η Περιφέρεια και η Κτηνιατρική Υπηρεσία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη εξάπλωση της νόσου. Να χορηγηθούν δωρεάν απολυμαντικά και κάθε είδους μέσα στους κτηνοτρόφους για προστασία της εκτροφής τους.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους του νησιού να συσπειρωθούν στους συλλόγους τους και να διεκδικήσουν δυναμικά, μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου τους και άμεσες ενισχύσεις αν παρθούν μέτρα που θα πλήξουν το εισόδημά τους.

Στον "Γολγοθά" που βαδίζουν για την επιβίωσή τους δεν είναι μόνοι. Εχουν σύμμαχο όλο τον αγροτικό κόσμο του νησιού και όλες τις κοινωνικές ομάδες», καταλήγει η Ομοσπονδία.