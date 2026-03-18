ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Με ευχολόγια απαντά η κυβέρνηση στην αγωνία των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ

Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έδωσε η κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον και τη διασφάλιση του εισοδήματος των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή, που συνεχίζοντας να στέκεται στο πλευρό τους αναδεικνύει με κάθε τρόπο τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού Εργασίας, απαντώντας απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως το τι θα γίνει με τους απολυμένους που σε λίγους μήνες λήγουν τα προγράμματα απασχόλησης. Αντίθετα, αρκέστηκε σε λόγια συμπάθειας και δήθεν ενδιαφέροντος, κάνοντας λόγο ακόμη και για συνεννόηση με τα σωματεία, ενώ την ίδια στιγμή οι συναντήσεις που ζητούν επιτακτικά τα Σωματεία από το υπουργείο Εργασίας και τα συναρμόδια υπουργεία, είτε αναβάλλονται είτε δεν ορίζονται ποτέ.

Αναπτύσσοντας την Ερώτηση ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ζήτησε την άμεση διασφάλιση των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 55 ετών, καθώς τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ στα οποία έχουν ενταχθεί λήγουν το επόμενο διάστημα, με άγνωστο το μέλλον τους από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε. Επίσης, ζήτησε το αδιάθετο υπόλοιπο προϋπολογισμένο κονδύλι του προγράμματος να διανεμηθεί σε όλους τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, με αρχή την καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ενόψει Πάσχα σε όλους τους απολυμένους και την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών.

Συνεχίζοντας, ο Χρήστος Κατσώτης αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης για επανέναρξη των διαδικασιών εκποίησης της ΛΑΡΚΟ, τονίζοντας ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία που «έρχεται με καθυστέρηση 20 μηνών, από τη στιγμή που η κυβέρνηση απέλυσε το σύνολο των εργαζομένων "για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας" όπως έλεγε, αλλά το προτιμητέο επενδυτικό σχήμα αποχώρησε, χωρίς να του ασκούνται οι ποινές ρητρών που προβλέπονταν».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας, Κ. Καραγκούνης, επιχείρησε να απαντήσει με ευχολόγια και αναφορές σε προγράμματα κατάρτισης, δηλώνοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί τα προγράμματα που είναι προς ολοκλήρωση και βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και με άλλα υπουργεία, για νέα προγράμματα. Ανέφερε επίσης ότι στους απολυμένους κάτω των 55 ετών, το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό και η ένταξη σε αυτό είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο ωφελούμενο, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται με την ΚΥΑ.

Ωστόσο, όπως τόσο καιρό φωνάζει το Σωματείο, το πρόβλημα είναι οι «προϋποθέσεις» της ΚΥΑ που πετούν εκτός προγράμματος απολυμένους, όπως και το γεγονός ότι η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου απολυμένων που επαναπροσλήφθηκαν στη ΛΑΡΚΟ από τον ειδικό εκκαθαριστή, δηλώθηκε ως οικειοθελή αποχώρηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης.

Ο Χρήστος Κατσώτης μετέφερε το αίτημα των εργαζομένων που είναι να συνεχίσουν την απασχόλησή τους έως ότου λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, γι' αυτό που έχει δεσμευτεί άλλωστε η κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ότι «η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ με νέο επενδυτή και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας με την τεχνογνωσία που έχουν οι εργαζόμενοι, που δούλευαν για χρόνια στο εργοστάσιο, κάνοντας το χώμα ατσάλι».

Επανέλαβε επίσης τη θέση του ΚΚΕ, που είχε καταθέσει και πρόταση νόμου για συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, καθώς αποτελεί έναν γίγαντα που θα μπορούσε πράγματι να έχει πολύ καλή εξέλιξη αν δεν υπήρχαν οι Οδηγίες της ΕΕ και η απόφαση της κυβέρνησης να την παραδώσει στα ιδιωτικά συμφέροντα, σε επενδυτές - δήθεν σωτήρες - που τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων για τα κέρδη τους.

Σωματείο ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας: Τον δρόμο τον ξέρουμε

Σε οργάνωση του αγώνα και της διεκδίκησης καλεί το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, δίνοντας με επιχειρήματα τη δική του απάντηση στα όσα δεν είπε ο υφυπουργός Εργασίας και η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, το Σωματείο σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο υφυπουργός Εργασίας δεν έδωσε καμία απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε η Ερώτηση του ΚΚΕ. Καταθέτει μάλιστα τα επιχειρήματα και τις προτάσεις του, που δίνουν άμεση λύση στα φλέγοντα ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της εργασίας και του εισοδήματος όλων των απολυμένων.

Συγκεκριμένα απαιτεί νομοθετική ρύθμιση:

«Για να μπορούν να ενταχθούν όλοι οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ στο πρόγραμμα απασχόλησης, θα πρέπει να αναφέρεται το εξής: "δικαίωμα ένταξης στα προγράμματα απασχόλησης για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ έχουν όσοι έχουν καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου τον Ιούλιο του 2022".

Για να τελειώσει η ανασφάλεια σε εκατοντάδες οικογένειες που τα προγράμματα απασχόλησης λήγουν το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να αναφέρεται το εξής: "οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν σύμβαση εργασίας έως την επίσημη πρόσκληση για εργασία στα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ ή εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο έως τη συνταξιοδότησή τους".

Για να αξιοποιηθεί το αδιάθετο κονδύλι προς όφελος των απολυμένων, οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά για τους λόγους που αναφέραμε, θα πρέπει να αναφέρεται το εξής: "στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το αδιάθετο προβλεπόμενο κονδύλι θα διαιρείται στον αριθμό των απολυμένων απασχολούμενων στο σχετικό πρόγραμμα και θα καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε μηνιαία βάση".

Για να σταματήσει η ισοπέδωση μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναφέρεται το εξής: "οι φορείς που απασχολούν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένοι από τον δικό τους προϋπολογισμό να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα επιδόματα σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις θέσεις που καλύπτουν οι απασχολούμενοι"».

Καταλήγοντας το Σωματείο κάνει γνωστή την απόφαση του ΔΣ για συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη συνδικάτων στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή, αλλά και την αποφασιστικότητα συνέχισης του αγώνα, σε συντονισμό με σωματεία, όπως των απολυμένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των δασεργατών της Εύβοιας που έχουν ως κοινό σημείο το προγράμματα απασχόλησης, και τονίζει:

«Προφανώς και τον δρόμο τον ξέρουμε. Οταν απευθυνόμαστε με αγωνία και σοβαρότητα, επιχειρήματα και προτάσεις και ο "συνομιλητής" έχει πάγια τακτική τον εμπαιγμό, την αναβλητικότητα, στην ατζέντα των προβλημάτων "πετάει χαρταετό", δεν μας μένει τίποτα άλλο από την οργάνωση του αγώνα».