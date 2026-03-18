Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Εκδηλώσεις του ΚΚΕ για την Υγεία

- Η ΚΟΒ Υγείας Αρτας παρουσιάζει την έκδοση «Η Δημόσια Υγεία στην ΕΣΣΔ»σήμερα Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Κρόνος». Θα μιλήσει η Κατερίνα Μιχαλιού, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας.

- Οι Οργανώσεις Εβρου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγματοποιούν εκδήλωση - ημερίδα για την Υγεία με τίτλο «Υγεία: Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;», το Σάββατο 21 Μάρτη στις 6 μ.μ. στο Επιμελητήριο Εβρου (3ος όροφος).

Θα μιλήσουν:

  • Γιώργος Σιδέρης, ΩΡΛ, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Νοσοκομείου «Αττικόν», με θέμα «Τα νοσοκομεία σήμερα: Προβλήματα, αιτίες, διεκδικήσεις».
  • Αφροδίτη Ρέτζιου, ψυχίατρος, γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, με θέμα «Ψυχική Υγεία: Δομές και σύγχρονος τρόπος ζωής».
  • Σάββας Δευτεραίος, καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής του ΔΠΘ, με θέμα «Ιατρική εκπαίδευση και ειδικότητα: Από τη σχολή στο νοσοκομείο».
  • Ιρφάν Μεχμέτ, νευρολόγος, με θέμα «Ζητήματα Πρωτοβάθμιας και Δημόσιας Υγείας».
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
