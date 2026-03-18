Σήμερα και αύριο οι εκλογές στο πρώην ΨΝΑ Δαφνί

Σήμερα και αύριο διεξάγονται οι εκλογές στο ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ Δαφνί) για την ανάδειξη του νέου ΔΣ στον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων, από τις 6.30 π.μ. μέχρι και τις 5 μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του νοσοκομείου. Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» ΨΝΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να ψηφίσουν και να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΑΣΥ για να παραμείνει αυτοδύναμη η φωνή τους, γιατί:

«Μας ξέρεις! Στην πρώτη γραμμή του αγώνα παλεύοντας για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα του νοσοκομείου, για κάθε πρόβλημα των εργαζομένων. Δεν κάνουμε πίσω στις δυσκολίες, στην τρομοκρατία και στους εκφοβισμούς, από όπου κι αν προέρχονται. Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες ενάντια στον νόμο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και απαιτούμε να καταργηθεί, με επαναλειτουργία όλων των δημόσιων "στεγνών" προγραμμάτων απεξάρτησης. Αντιτασσόμαστε έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Υγείας», σημειώνει μεταξύ άλλων στη διακήρυξή της η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», καλώντας τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να μη σκορπίσουν την ψήφο τους σε δυνάμεις όπως της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ («Ενωτική Κίνηση» ή όπως αλλιώς μετονομαστούν), που έχουν βάλει «πλάτη» στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσης να μην εμπιστευτούν δυνάμεις όπως η ΑΡΣΥ, που αποπροσανατολίζουν και απογοητεύουν τους εργαζόμενους.

Η ΑΣΥ καλεί τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να δυναμώσουν τους συσχετισμούς υπέρ των εργαζομένων: «Γινόμαστε η φωνή που υψώνεται απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που τσακίζουν τις ανάγκες μας για τα κέρδη των λίγων. Ο στόχος τους, να περιορίσουν δραματικά τη δημόσια και δωρεάν Υγεία για να τροφοδοτήσουν την πολεμική οικονομία, αφήνοντας χώρο στα μεγαθήρια της ιδιωτικής Υγείας».